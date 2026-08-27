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Nepal Flood: लापता भारतीयों की खोज के लिए नई दिल्ली में नेपाल एंबेसी ने संभाली मदद की कमान, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज

नई दिल्ली स्थित नेपाल एंबेसी ने संभाली मदद की कमान, भारतीयों की तलाश के लिए दो अधिकारी तैनात

नेपाल बाढ़ संकट
नेपाल बाढ़ संकट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 27, 2026 at 5:51 PM IST

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नई दिल्ली: नेपाल की भोटेकोशी नदी में आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद तबाही का खौफनाक मंजर सामने आ रहा है, जिसने न केवल नेपाल बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस भीषण प्राकृतिक आपदा में अब तक 175 से अधिक शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 28 अलग-अलग देशों के 476 नागरिक अब भी लापता हैं. लापता लोगों में स्थानीय निवासियों के साथ-साथ वहां घूमने गए बड़ी संख्या में विदेशी व भारतीय पर्यटक शामिल हैं.

युद्धस्तर पर जारी राहत और बचाव अभियान के बीच प्रशासन का कहना है कि हताहतों और लापता लोगों का यह आंकड़ा अभी अंतिम नहीं है और इसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं. इस भयावह आपदा के बीच नई दिल्ली स्थित नेपाल एंबेसी में भी मदद व जानकारी जुटाने का सिलसिला तेज हो गया है. खासतौर पर ऐसे भारतीय परिवार, जिनके परिजन नेपाल घूमने गए थे और बाढ़ के बाद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वे एंबेसी से लगातार संपर्क कर रहे हैं.

संवाददाता धनंजय वर्मा की रिपोर्ट (ETV Bharat)

भारतीय नागरिकों से जुड़ी जानकारी व उनकी मदद के लिए नई दिल्ली स्थित नेपाल एंबेसी में दो अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. एंबेसी में आने वाली पूछताछ में संबंधित व्यक्ति का पूरा विवरण लिया जा रहा है, जिससे नेपाल में चल रहे खोज एवं बचाव अभियान के दौरान उपलब्ध जानकारी से उसका मिलान किया जा सके.

एंबेसी के बाहर चस्पा है फ्लैश फ्लड का नोटिस

नई दिल्ली के बाराखंभा रोड स्थित नेपाल एंबेसी के बाहर नेपाल में आई फ्लैश फ्लड से संबंधित आधिकारिक नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 26 अगस्त की सुबह भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ ने नेपाल में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है. बाढ़ से घरों, सड़कों, पुलों, जलविद्युत परियोजनाओं व अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है.

नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन व स्वास्थ्य सेवाओं को राहत एवं बचाव अभियान में लगाया गया है. प्रभावित इलाकों में तलाशी और बचाव, लोगों को सुरक्षित निकालने, आपात चिकित्सा सहायता व राहत पहुंचाने का काम जारी है. इसके साथ ही प्रशासन नदी तंत्र व डाउनस्ट्रीम इलाकों में संभावित बाढ़ के खतरे पर भी नजर रख रहा है. नोटिस में कहा गया है कि अब तक 175 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 28 देशों के 476 लोगों के लापता हैं. हालांकि, राहत एवं बचाव अभियान जारी होने के कारण ये आंकड़ा बढ़ सकता है. नेपाल सरकार की तत्काल प्राथमिकता लोगों की जान बचाना व प्रभावित इलाकों में खोज-बचाव एवं राहत अभियान को तेज करना है.

भारतीय परिवारों की बढ़ी चिंता

बता दें कि नेपाल एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण बड़ी संख्या में भारतीय हर साल वहां घूमने जाते हैं. फ्लैश फ्लड के बाद कई परिवार ऐसे हैं, जिनके परिजन नेपाल में मौजूद हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. ऐसे परिवारों की चिंता को देखते हुए भारत की ओर से भी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. नेपाल में फ्लैश फ्लड से प्रभावित भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता व जानकारी के लिए +977 985 131 6807, +977 970 910 7500 और +977 981 032 6117 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है. इन नंबरों पर व्हाट्सऐप के जरिए भी संपर्क की सुविधा उपलब्ध है.

वहीं, नई दिल्ली स्थित नेपाल एंबेसी के नंबर 01123476200 पर भी लोग संपर्क कर नेपाल में मौजूद अपने परिजनों या परिचितों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं. एंबेसी अधिकारियों ने बताया कि जो लोग फोन कर रहे हैं, उनसे संबंधित व्यक्ति का नाम, यात्रा से जुड़ी जानकारी और अन्य जरूरी विवरण लिया जा रहा.

पहचान नहीं हो पाए शवों की भी चुनौती

नेपाल में राहत एवं बचाव अभियान के दौरान बड़ी संख्या में शव बरामद हुए हैं, लेकिन कुछ शवों की अभी पहचान नहीं हो पाई है. ऐसे में लापता लोगों की तलाश के साथ-साथ बरामद शवों की पहचान करना भी प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है. यही वजह है कि एंबेसी के स्तर पर आने वाली हर सूचना व शिकायत का विवरण दर्ज किया जा रहा है.

एंबेसी के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता नेपाल में बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना है. इसके बाद लापता लोगों की पहचान व उनके परिजनों तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है. भारतीय नागरिकों से संबंधित मामलों को देखने के लिए एंबेसी में दो अधिकारियों को जिम्मेदारी दिए जाने का उद्देश्य भी यही है कि भारत से आने वाली पूछताछ को व्यवस्थित तरीके से संबंधित एजेंसियों तक पहुंचाया जा सके व परिवारों को उपलब्ध जानकारी मुहैया कराई जा सके.

राहत-बचाव अभियान पर पूरा जोर

भोटेकोशी नदी में आई फ्लैश फ्लड के कारण नेपाल के कई हिस्सों में सड़क व पुलों समेत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जिससे राहत एवं बचाव दलों के लिए प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. नेपाल की सुरक्षा व आपदा प्रबंधन एजेंसियां लगातार अभियान चला रही हैं. नेपाल एंबेसी की ओर से साफ किया गया है कि फिलहाल सरकार की प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालना व प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाना है. स्थिति व जमीन पर जरूरतों का लगातार आकलन किया जा रहा है.

नेपाल को हर संभव मदद दी जाएगी: मुख्यमंत्री

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि मुश्किल समय में भारत पूरी तरह से नेपाल के साथ खड़ा है. सीएम ने कहा, "मुश्किल समय में भारत मजबूती से नेपाल के साथ खड़ा है. देश एक दुखद त्रासदी से गुज़र रहा है. नेपाल को हर संभव मदद दी जाएगी. मैं नेपाल के सभी निवासियों की सुरक्षा और राहत के लिए प्रार्थना करती हूं. मैं भगवान पशुपतिनाथ से भी प्रार्थना करती हूं कि नेपाल को दुख की इस घड़ी से उबरने की शक्ति मिले और वहां के सभी नागरिक सुरक्षित रहें और उन्हें जल्द ही राहत मिले."

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