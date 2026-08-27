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डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की करीबी सहयोगी समेत 10 महिला पर्यटक नेपाल में फंसीं, पोखरा के होटल में सुरक्षित

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की करीबी सहयोगी समेत 10 महिला पर्यटक नेपाल के पोखरा स्थित एक होटल में ठहरी हुई हैं.

Nepal Flood 10 Women Tourist from Mahabaleshwar Stranded With Shiv Sena Women Wing Deputy Chief
महाराष्ट्र की 10 महिला पर्यटक पोखरा के होटल में सुरक्षित, डिप्टी सीएम शिंदे की करीबी सहयोगी भी शामिल (ETV Bharat and ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 2:41 PM IST

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सतारा: महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर क्षेत्र से 10 महिला पर्यटक नेपाल गई थीं. खबर है कि, वहां भयंकर बाढ़ के कारण सभी महिला पर्यटक फंस गईं. हालांकि, वे सभी पोखरा के एक होटल में सुरक्षित हैं. यह होटल आपदा क्षेत्र से 350 किलोमीटर दूर है.

नेपाल जाने वाले 10 महिला पर्यटक के ग्रुप में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की करीबी सहयोगी और शिवसेना महिला विंग की डिप्टी जिला चीफ मेघा चोरगे और उनकी सहेलियां शामिल हैं. मेघा चोरगे ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, उनके साथ सभी 10 महिला पर्यटक पोखरा के एक होटल में सुरक्षित हैं. वे सभी अपने परिवारों और जिला प्रशासन के संपर्क में हैं."

महाबलेश्वर की दस महिलाओं का एक ग्रुप, मेघा चोरगे के नेतृत्व में, 'एसआईटी टूर्स एंड ट्रैवल्स' कंपनी के साथ पांच दिन पहले नेपाल टूर पर गया था. नेपाल इस समय भारी बाढ़ से जूझ रहा है. बाढ़ ने रोजमर्रा की जिंदगी रोक दी है. महाबलेश्वर से नेपाल गई महिलाएं आपदा के बीच डर के साये में रह रही हैं. इधर जिला प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि सभी को सुरक्षित वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. इस टूर पर आई मेघा चोरगे शिवसेना महिला विंग की डिप्टी जिला चीफ हैं.

'ईटीवी भारत' ने हालात की जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनसे संपर्क किया. मेघा चोरगे ने कहा, "हमारी दस महिला दोस्तों का एक ग्रुप 'SIT टूर्स एंड ट्रैवल्स' कंपनी के साथ नेपाल आया है. हम अभी पोखरा शहर में सुरक्षित हैं. हमारे ग्रुप की कुछ महिलाएं डरी हुई हैं और असुरक्षित महसूस कर रही हैं. हालांकि, हम आपदा प्रभावित इलाकों से काफी दूर हैं. सतारा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तुरंत एक हेल्पलाइन शुरू की है और नेपाल आने वाले टूरिस्ट के लिए कॉन्टैक्ट नंबर जारी किए हैं."

जिला कलेक्टर ने नेपाल में फंसे सतारा जिले के टूरिस्ट से डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से संपर्क करने की अपील की है. बाढ़ की वजह से नेपाल में आम जिंदगी अस्त-व्यस्त हो गई है. अधिकारी इस आपदा को देखते हुए पर्यटकों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं. प्रशासन ने नेपाल में फंसे टूरिस्ट या जो अपने परिवार या रिश्तेदारों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनसे अपील की है कि वे तुरंत सतारा जिला कलेक्टर के ऑफिस (कंट्रोल रूम) में इन नंबरों पर संपर्क करें: 02162-232349, 02162-232175, या 9657521122.

फंसे हुए टूरिस्ट के बारे में प्रशासन को जानकारी देते समय, व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, नेपाल में अभी की लोकेशन, होटल की जानकारी, यात्रा का प्लान, और परिवार के कॉन्टैक्ट नंबर (अगर हो तो) जैसी जानकारी देनी चाहिए.

टूरिस्ट को सलाह दी जाती है कि वे घबराएं नहीं और आधिकारिक जानकारी के लिए जिला प्रशासन से संपर्क करें. जिला कलेक्टर कार्यालय ने कहा है कि आपदा से प्रभावित इलाकों में पर्यटकों की सुरक्षा पक्का करने के लिए प्रयास जारी हैं.

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