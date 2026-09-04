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नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी ने हिमालयन GLOF की तैयारियों को सुर्खियों में ला दिया

केंद्रीय गृह सचिव ने चार हिमालयी राज्यों और जम्मू कश्मीर की तैयारियों का रिव्यू किया. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

Drone view of the devastation caused by the sudden flood in the Trishuli River in Nepal's Devighat area.
नेपाल के त्रिशूली नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद देवीघाट इलाके में हुई तबाही का ड्रोन से लिया गया नजारा. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 1:11 PM IST

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नई दिल्ली: पिछले हफ्ते नेपाल के कुछ हिस्सों और चीन-नेपाल बॉर्डर इलाके में आई भयानक बाढ़ ने हिमालयी इलाके में ग्लेशियर और हिमस्खलन से जुड़ी आपदाओं के खतरे पर फिर से ध्यान खींचा है. इस वजह से नई दिल्ली ने भारत के हिमालयी राज्यों और जम्मू-कश्मीर में तैयारियों का रिव्यू तेज कर दिया है.

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इसमें ग्लेशियल झील के फटने से अचानक आने वाली भयंकर बाढ़ (GLOFs) और बर्फीले हिमस्खलन से निपटने की तैयारियों का आकलन किया गया. यह खतरा खास तौर पर तेज बारिश, तेजी से बर्फ पिघलने और ग्लेशियर में अस्थिरता के समय बहुत ज़्यादा होता है.

बैठक में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अलावा, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), केंद्रीय जल आयोग (CWC), भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (DGRE) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

नेपाल में 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ की आपदा के बाद यह रिव्यू जरूरी हो गया है, जब नेपाल-चीन बॉर्डर के पास ऊपर की तरफ बर्फ-चट्टान के एवलांच और नदी में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद भोटे कोशी नदी में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया था.

इस आपदा ने नेपाल की हिमालयी घाटियों में बस्तियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया. नेपाल के आपदा अधिकारियों ने 1,100 से ज़्यादा मौतों और हजारों लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दी है, जबकि बड़े पैमाने पर बचाव अभियान जारी है.

नेपाल आपदा ने दूर पहाड़ी इलाकों में समय पर चेतावनी देने की चुनौती को भी सामने लाया है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेपाल में आपदा का अलर्ट तब जारी किया गया जब ग्लेशियर से जुड़ी घटना पहले ही हो चुकी थी.

इस पृष्ठभूमि में, केंद्र की बैठक में कमजोर ग्लेशियल झीलों और बर्फ से ढके क्षेत्रों की लगातार निगरानी को मजबूत करने, उच्च जोखिम वाले स्थानों और बाढ़ के प्रवाह के रास्तों की पहचान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, अलर्ट के अंतिम-मील प्रसार और निकासी की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया गया.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कमजोर ग्लेशियर झीलों और हिमस्खलन संभावित क्षेत्र पर नजर रखने, चेतावनी देने के तरीकों को मजबूत करने और समाज की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में बताया.

अधिकारियों ने कमजोर जगहों पर रिस्पॉन्स संसाधन लगाने और यह पक्का करने पर भी चर्चा की कि अलर्ट मिलने के तुरंत बाद जिला प्रशासन एक्शन लेने के लिए तैयार हो. मोहन ने जोर देकर कहा कि तैयारी सिर्फ आपदा के बाद के रिस्पॉन्स तक ही सीमित नहीं रह सकती.

अधिकारियों ने कहा कि जोर जोखिम-सूचित योजना पर था, निवारक शमन और समुदाय स्तर की तैयारी पर था. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया कि वे अपने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को नियमित रिव्यू करें, चेतावनी और चेतावनी और निकासी के इंतजाम में कमियों को पहचानें और बड़ी घटनाएं होने से पहले उन्हें ठीक करने के उपाय करें.

गृह सचिव ने राज्यों को 2024 में केंद्र सरकार द्वारा मंजूर ग्लेशियल झील के फटने से अचानक आने वाली भयंकर बाढ़ (GLOFs) व केंद्र सरकार द्वारा 2024 में स्वीकृत शमन परियोजनाओं में तेजी लाने का भी निर्देश दिया. साथ ही राज्य एजेंसियों, जिला प्रशासनों और साइंटिफिक और टेक्निकल संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल की भी बात कही.

एक अधिकारी ने कहा कि नेपाल में आई तबाही इस बात की साफ याद दिलाती है कि हिमालय के नाजुक माहौल में, पहाड़ों से शुरू होने वाला कोई भी खतरा तेजी से एक बड़ी आपदा में बदल सकता है - जिससे लोगों के पास जवाब देने के लिए बहुत कम समय बचता है.

अधिकारी के अनुसार, बैठक में एजेंसी के बीच लगातार तालमेल, खतरे की जानकारी नियमित शेयर करने और हिमालय के कमजोर इलाकों में जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए पहले से चेतावनी और जवाब देने के तरीकों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया.

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