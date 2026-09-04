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नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी ने हिमालयन GLOF की तैयारियों को सुर्खियों में ला दिया

नेपाल के त्रिशूली नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद देवीघाट इलाके में हुई तबाही का ड्रोन से लिया गया नजारा. ( ANI )

नई दिल्ली: पिछले हफ्ते नेपाल के कुछ हिस्सों और चीन-नेपाल बॉर्डर इलाके में आई भयानक बाढ़ ने हिमालयी इलाके में ग्लेशियर और हिमस्खलन से जुड़ी आपदाओं के खतरे पर फिर से ध्यान खींचा है. इस वजह से नई दिल्ली ने भारत के हिमालयी राज्यों और जम्मू-कश्मीर में तैयारियों का रिव्यू तेज कर दिया है. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इसमें ग्लेशियल झील के फटने से अचानक आने वाली भयंकर बाढ़ (GLOFs) और बर्फीले हिमस्खलन से निपटने की तैयारियों का आकलन किया गया. यह खतरा खास तौर पर तेज बारिश, तेजी से बर्फ पिघलने और ग्लेशियर में अस्थिरता के समय बहुत ज़्यादा होता है. बैठक में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अलावा, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), केंद्रीय जल आयोग (CWC), भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (DGRE) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. नेपाल में 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ की आपदा के बाद यह रिव्यू जरूरी हो गया है, जब नेपाल-चीन बॉर्डर के पास ऊपर की तरफ बर्फ-चट्टान के एवलांच और नदी में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद भोटे कोशी नदी में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया था. इस आपदा ने नेपाल की हिमालयी घाटियों में बस्तियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया. नेपाल के आपदा अधिकारियों ने 1,100 से ज़्यादा मौतों और हजारों लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दी है, जबकि बड़े पैमाने पर बचाव अभियान जारी है. नेपाल आपदा ने दूर पहाड़ी इलाकों में समय पर चेतावनी देने की चुनौती को भी सामने लाया है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेपाल में आपदा का अलर्ट तब जारी किया गया जब ग्लेशियर से जुड़ी घटना पहले ही हो चुकी थी. इस पृष्ठभूमि में, केंद्र की बैठक में कमजोर ग्लेशियल झीलों और बर्फ से ढके क्षेत्रों की लगातार निगरानी को मजबूत करने, उच्च जोखिम वाले स्थानों और बाढ़ के प्रवाह के रास्तों की पहचान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, अलर्ट के अंतिम-मील प्रसार और निकासी की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया गया.