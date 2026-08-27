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Explainer : नेपाल की जल प्रलय का बिहार पर क्यों नहीं पड़ा बड़ा असर, कैसे टला संभावित खतरा?

संवेदनशील इलाकों में पहले से था फोकस : जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर नंदकिशोर झा के मुताबिक, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण कदम बैराज के सभी गेट खोलकर पानी को फ्री फ्लो देना रहा. उनके अनुसार, संवेदनशील स्थानों पर इंजीनियरों की तैनाती की गई थी. जहां पहले से कटाव निरोधक काम चल रहे थे, वहां भी विशेष निगरानी रखी गई ताकि तेज पानी के कारण किए गए सुरक्षा कार्य प्रभावित न हों.

'संवेधनशील इलाकों में संसाधन मुहैया कराना' : विनोद किशोर सहाय ने यह भी बताया कि गंडक जैसी बड़ी नदी में कई छोटी-बड़ी नदियों का पानी आता है और पानी के निकलने के कई रास्ते होते हैं. इसलिए विभाग संवेदनशील इलाकों की पहले से पहचान करता है और वहां तैनाती तथा संसाधनों की व्यवस्था रखता है.

''जितना समय विभाग को मिला, उसमें जरूरी कदम उठाए गए. पानी को डायवर्ट करने के साथ गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी को डिस्चार्ज किया गया. यदि गेट नहीं खोले जाते तो बैराज पर पानी का दबाव गंभीर स्थिति पैदा कर सकता था.'' - विनोद किशोर सहाय, रिटायर्ड कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग

इंजीनियरों ने पहले ही भांप लिया था खतरा : जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड कार्यपालक अभियंता विनोद किशोर सहाय के मुताबिक, नेपाल से आने वाले पानी की दिशा और संभावित प्रभाव को लेकर विभाग के पास पहले से जानकारी रहती है. इसी आधार पर संवेदनशील स्थानों पर तैयारी की जाती है.

बैराज पर दबाव कम करने का फैसला कारगर : जल संसाधन विभाग के स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह रहा कि गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए. इससे अतिरिक्त पानी को तेजी से आगे निकालने का रास्ता मिला और बैराज के ऊपर पानी का दबाव बढ़ने नहीं दिया गया. अधिकारियों और विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर समय रहते पानी को डिस्चार्ज नहीं किया जाता तो बैराज पर दबाव बढ़ सकता था. ऐसे में पानी के अनियंत्रित तरीके से निकलने की स्थिति पैदा हो सकती थी. इसलिए अतिरिक्त पानी को फ्री फ्लो देने की रणनीति अपनाई गई.

गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोले गए : नेपाल से भोटे कोशी और अन्य नदियों का पानी गंडक की ओर पहुंचने में करीब 6 से 8 घंटे का समय लगा. बुधवार शाम से गंडक का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ और रात तक पानी में तेजी देखी गई. वाल्मीकिनगर बैराज से करीब 1.50 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया.

तेज बहाव बिहार तक आते-आते कमजोर : इसके बाद पानी त्रिशूली से नारायणी नदी की ओर बढ़ा. नेपाल में इस दौरान तेज बहाव के कारण तबाही की स्थिति बनी. लेकिन त्रिशूली से नारायणी और फिर बिहार की ओर आते-आते पानी का फैलाव बढ़ता गया. नदी का व्यापक पाट होने के कारण जलधारा का दबाव और वेग धीरे-धीरे कम हुआ. यही वजह रही कि बिहार में पहुंचते-पहुंचते नेपाल में दिखाई दिया जल प्रलय वाला करंट उसी तीव्रता में नहीं रहा. इसके साथ ही बिहार की तरफ से बैराज और तटबंधों पर पहले से तैयारी कर ली गई थी.

करंट का असर बिहार में क्यों नहीं दिखा? : सवालों का जवाब जानने के लिए पूरी स्थिति को समझने के लिए नेपाल की भोटे कोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों के जल प्रवाह को समझना जरूरी है. बाढ़ का तेज बहाव पहले तिब्बत से निकलने वाली भोटे कोशी नदी में आया. आगे चलकर यह पानी त्रिशूली नदी में मिला. त्रिशूली नेपाल की प्रमुख नदियों में शामिल है और अचानक जल प्रवाह का तेज करंट आने से उस पर दबाव बढ़ गया.

बिहार में कैसे कमजोर पड़ी तबाही की रफ्तार? : गंडक नदी के किनारे बसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीवान और सीतामढ़ी जैसे जिलों में प्रशासन लगातार सतर्क रहा. सवाल अब यह है कि आखिर नेपाल से आया इतना बड़ा पानी बिहार में पहुंचकर कमजोर कैसे पड़ा और संभावित संकट को किस तरह नियंत्रित किया गया? क्या नेपाल की नदियां बिहार के लिए हमेशा एक टाइम बम की तरह हैं जो विनाशकारी होंगी या फिर उन्हें भी कंट्रोल किया जा सकता है?

नेपाल में तबाही लेकिन बिहार में खतरा टला : बिहार के लिए अच्छी खबर ये है कि यहां पर खतरा टल गया है. तस्वीरें राहत देने वाली है. गंडक नदी खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही है और नेपाल में जिस तेजी से जल-प्रलय की स्थिति बनी, उसका वैसा व्यापक असर बिहार में देखने को नहीं मिला. इसके पीछे सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि पानी के बहाव को समय रहते नियंत्रित करने, गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोलने, संवेदनशील इलाकों में अभियंताओं की तैनाती और प्रशासन की लगातार निगरानी को बड़ी वजह माना जा रहा है.

फ्लड फाइटिंग टीम की तैनाती : संभावित संवेदनशील इलाकों में फ्लड फाइटिंग सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की गई. अतिरिक्त अभियंताओं की तैनाती की गई और जरूरत के मुताबिक मुख्यालय स्तर से भी अधिकारियों को भेजा गया. लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी के जरिए स्थिति पर नजर रखी गई.

पानी का दबाव बढ़ने से पहले ही निकाला गया रास्ता : बाढ़ की स्थिति में सिर्फ पानी का बढ़ना ही खतरा नहीं होता, बल्कि पानी के दबाव का अचानक बढ़ना भी तटबंध और बैराज के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है. ऐसे में समय रहते पानी को आगे निकालना जरूरी होता है.

सरप्लस पानी आने से भी बैराज पर नहीं पड़ा दबाव : गंडक बैराज पर यही रणनीति अपनाई गई. पानी का दबाव बढ़ने से पहले गेट खोल दिए गए और अतिरिक्त पानी को आगे बढ़ने का रास्ता दिया गया. इससे बैराज पर अचानक जमा होने वाला सरप्लस पानी कम हुआ और संभावित दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिली.

कई नदियों को लेकर बिहार में अलर्ट : जल संसाधन विभाग के इंजीनियर गोविंद पांडे के मुताबिक, नेपाल से सटी गंडक के अलावा बागमती, कोसी और अन्य नदियों में भी पानी आने की आशंका को देखते हुए विभाग और प्रशासन अलर्ट रहा. सभी संबंधित बैराजों और संवेदनशील क्षेत्रों में जलस्तर को नियंत्रित रखने का प्रयास किया गया. संभावित खतरे वाले गांवों में प्रशासन ने लोगों को सतर्क किया और कुछ स्थानों पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया गया.

''फिलहाल जलस्तर सामान्य है और लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है. हालांकि, सावधानी और सतर्कता बनाए रखना जरूरी है.''- गोविंद पांडेय, इंजीनियर, जल संसाधन विभाग

मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती इलाकों का लिया जायजा : नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों बगहा, वाल्मीकिनगर, बेतिया और मोतिहारी का जायजा लिया. उन्होंने संभावित प्रभाव, एहतियाती उपाय, सुरक्षा और राहत-बचाव की तैयारियों की समीक्षा की.

'1 लाख क्यूसेक पानी हो रहा डिस्चार्ज' : वाल्मीकिनगर से निकलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा, राहत और हर संभव सहायता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि अब धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो रही है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, करीब एक लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है और वाल्मीकिनगर से पटना तक स्थिति सामान्य होने की दिशा में है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी रहेगी.

''जिस तरह से नेपाल में आपदा आई ये चिंता का विषय है. प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी लगातार बिहार और यूपी को देख रहे हैं. अब सब धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है. बारिश हुआ उससे कुछ अधिक पानी अभी आ रहा है, लेकिन अभी लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. इससे यहां से लेकर पटना तक की स्थिति सामान्य हो गई है.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

मुख्य सचिव ने रातभर कराई मॉनिटरिंग : इससे पहले बुधवार देर शाम आपदा प्रबंधन विभाग में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर गंडक नदी के आसपास के जिलों में संभावित फ्लैश फ्लड की तैयारियों की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी रखने का निर्देश दिया.

राहत और बचाव दल रहे तैयार : संभावित फ्लैश फ्लड की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी, पर्याप्त राहत सामग्री और संसाधनों की उपलब्धता तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया.

5000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया : फ्लैश फ्लड की आशंका को देखते हुए तटबंधों के आसपास के इलाकों में माइकिंग कराकर लोगों को सावधान किया गया. प्रशासन की ओर से 5000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

लगातार होती रही पेट्रोलिंग : तटबंधों की सुरक्षा के लिए चौकीदारों और होमगार्ड के जवानों के माध्यम से लगातार पेट्रोलिंग कराई गई. जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को भी रातभर स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही NDRF और SDRF की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित आबादी को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके.

क्या खतरा पूरी तरह टल गया? : फिलहाल उपलब्ध स्थिति के मुताबिक नेपाल से आया बड़ा जल दबाव बिहार में उसी विनाशकारी रूप में नहीं पहुंचा है. गंडक का जलस्तर सामान्य स्थिति की ओर है और बैराज से अतिरिक्त पानी डिस्चार्ज किया जा चुका है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिहार में बाढ़ का खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है. नेपाल में भारी बारिश, अचानक जलस्तर बढ़ने या आने वाले दिनों में दोबारा तेज बहाव की स्थिति बनने पर गंडक समेत दूसरी नदियों में फिर दबाव बढ़ सकता है. इसलिए प्रशासन और जल संसाधन विभाग की निगरानी अभी भी महत्वपूर्ण है.

समय पर तैयारी ने संभाली स्थिति : नेपाल की जल प्रलय ने बिहार के सामने संभावित बड़े खतरे की घंटी जरूर बजाई, लेकिन इस बार नदी के पानी को समय रहते नियंत्रित करने और अतिरिक्त जल को तेजी से आगे निकालने की रणनीति काम करती दिखाई दी. गंडक बैराज के 36 गेट खोलना, संवेदनशील इलाकों में इंजीनियरों की तैनाती, कटाव निरोधक कार्यों की निगरानी, लगातार पेट्रोलिंग और प्रशासनिक अलर्ट ने स्थिति को संभालने में अहम भूमिका निभाई.

नेपाल में तांडव बिहार में आकर शांत हुई जल-प्रलय : यानी नेपाल में जिस पानी ने तबाही मचाई, वह बिहार पहुंचते-पहुंचते अपने वेग में काफी हद तक कमजोर पड़ा और बैराज संचालन के जरिए उसका अतिरिक्त दबाव भी निकाल दिया गया. फिलहाल गंडक किनारे बसे जिलों के लिए राहत की खबर है, लेकिन नदी और मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखना ही आगे की सबसे बड़ी सुरक्षा है.

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