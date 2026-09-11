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नेपाल आपदा में कैलाश यात्रा रूट तबाह, क्या उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा बनेगा नया गेटवे ? विस्तार से समझिए

दरअसल, उत्तराखंड के लिए यह अवसर सिर्फ कैलाश मानसरोवर यात्रा तक सीमित नहीं है. पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में आदि कैलाश, पार्वती कुंड और ओम पर्वत को लेकर भी धार्मिक पर्यटन बढ़ा है. इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड के पास पहले से एक ऐसा धार्मिक पर्यटन आधार मौजूद है, जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ जोड़कर एक बड़े हिमालयी धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा सकता है.

पिथौरागढ़ के सीमांत इलाकों को विकसित किया जा चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आदि कैलाश क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं. पार्वती कुंड और ओम पर्वत जैसे धार्मिक स्थल पहले से ही आस्था के बड़े केंद्र हैं. ऐसे में नेपाल में हुए नुकसान के बाद उत्तराखंड को नए गेटवे के रूप में विकसित करने की संभावनाएं मौजूद हैं.

उत्तराखंड के लिए क्यों खुला बड़ा अवसर?: उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए उत्तराखंड के लिपुलेख मार्ग में अब काफी सुधार किया गया है. नेपाल का रास्ता बाधित होने के बाद यह मार्ग एक बड़ा विकल्प बन सकता है.

क्यों बढ़ा लिपुलेख मार्ग का महत्व: लिपुलेख मार्ग का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह कोई नया प्रस्ताव नहीं है. उत्तराखंड के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा लंबे समय से संचालित होती रही है. धारचूला से आगे उच्च हिमालयी क्षेत्र में प्रवेश करते हुए यात्री गुंजी, कालापानी और लिपुलेख क्षेत्र तक पहुंचते हैं. इसके बाद तिब्बत में प्रवेश करते हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नेपाल के रास्ते एक वित्त वर्ष में 13,523 यात्री कैलाश पहुंच रहे हैं, तो उत्तराखंड के लिपुलेख मार्ग से यात्रियों की संख्या अभी भी कुछ सौ तक क्यों सीमित है? 2026 में लिपुलेख मार्ग से 477 यात्रियों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी की, जबकि नाथू ला मार्ग से 464 यात्री गए. दोनों मार्गों को मिलाकर भारत सरकार की आधिकारिक यात्रा में 941 यात्री शामिल हुए.

उत्तराखंड के पास पहले से है अपना रास्ता: नेपाल में आई आपदा के बाद अब नजर उत्तराखंड के उस रास्ते पर है, जो दशकों से भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग रहा है. उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होकर जाने वाला लिपुलेख दर्रा भारत सरकार की आधिकारिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के दो मार्गों में से एक है. दूसरा मार्ग सिक्किम का नाथू ला है. विदेश मंत्रालय की 2026 की आधिकारिक व्यवस्था के अनुसार लिपुलेख से यात्रा के लिए 10 बैच निर्धारित किए गए. यात्रा की अवधि करीब 22 दिन और अनुमानित लागत प्रति यात्री 2.09 लाख रुपये रखी गई थी.

2025 में भारतीय यात्रियों के लिए यह सीमा 20 हजार थी. यहां एक महत्वपूर्ण अंतर भी समझना जरूरी है. नेपाल के रास्ते निजी ऑपरेटरों के जरिए भारतीयों के साथ-साथ विदेशी नागरिक भी कैलाश यात्रा पर जाते हैं. इसके विपरीत भारत सरकार की आधिकारिक कैलाश मानसरोवर यात्रा पात्र भारतीय नागरिकों के लिए आयोजित की जाती है. इसलिए नेपाल के 13,523 यात्रियों और भारत की आधिकारिक यात्रा के आंकड़े को सीधे एक समान श्रेणी में रखना सही नहीं होगा, लेकिन दोनों आंकड़े यह जरूर बताते हैं कि कैलाश यात्रा की वास्तविक अंतरराष्ट्रीय मांग भारत की मौजूदा सरकारी क्षमता से कहीं ज्यादा है.

नेपाल के रास्ते कैलाश जाने की मांग कितनी बढ़ी? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि वहां से सड़क के जरिए तिब्बत पहुंचा जा सकता है, बल्कि इस रास्ते पर निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए भारतीय और विदेशी यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिलती है. 2026 के यात्रा सीजन के लिए चीन ने नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए 24 हजार यात्रियों तक की सीमा तय की. नेपाल के पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक इस सीमा से भी ज्यादा मांग सामने आई. करीब 40 हजार तक यात्रियों की रुचि की बात सामने आई थी.

नेपाल के आधिकारिक आंकड़े: नेपाल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में अकेले रसुवागढ़ी बॉर्डर से 13,523 धार्मिक पर्यटक कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तिब्बत गए. यह संख्या पिछले वित्त वर्ष के 11,387 यात्रियों के मुकाबले 18.75 प्रतिशत अधिक थी. यानी इस मार्ग पर कैलाश यात्रा की मांग लगातार बढ़ रही थी. इसी बीच प्राकृतिक आपदा ने पूरे कॉरिडोर की संवेदनशीलता सामने ला दी.

महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रभावित: आपदा के समय करीब 390 कैलाश यात्रियों के रसुवागढ़ी से चीन में प्रवेश करने की तैयारी में होने की जानकारी सामने आई थी. बाढ़ के बाद सड़क, पुल और सीमा क्षेत्र का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ और बड़ी संख्या में यात्री संपर्क से बाहर हो गए थे. यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रसुवागढ़ी-केरुंग मार्ग पिछले कुछ वर्षों में कैलाश मानसरोवर जाने वाले सबसे लोकप्रिय रास्तों में शामिल रहा है.

कैलाश यात्रा के सबसे अहम रास्ते पर आपदा: कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर इस साल एक बड़ी प्राकृतिक आपदा ने पूरे यात्रा कॉरिडोर पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 26 अगस्त की सुबह नेपाल के रसुवा जिले में आई विनाशकारी बाढ़ और मलबे की आपदा ने नेपाल-चीन सीमा पर स्थित रसुवागढ़ी क्षेत्र में भारी तबाही मचाई. यह वही इलाका है जहां से होकर बड़ी संख्या में भारतीय और दूसरे देशों के तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तिब्बत में प्रवेश करते हैं.

देहरादून(उत्तराखंड): 26 अगस्त को नेपाल में आई आपदा ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले नेपाल के महत्वपूर्ण रसुवागढ़ी-केरुंग मार्ग को बुरी तरह प्रभावित किया है. इसी रास्ते हर साल हजारों यात्री तिब्बत पहुंचते हैं. इस रास्ते के बाधित होने के बाद नजरें भारत पर टिकी है. भारत के पास उत्तराखंड का लिपुलेख मार्ग एक बड़े वैकल्पिक कॉरिडोर के रूप में मौजूद है. हालांकि इससे जुड़े कई सवाल हैं, मगर इसके बाद भी इस मामले में भारत की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता है.

मांग बड़ी, लेकिन क्या उत्तराखंड तैयार?: यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है. अगर नेपाल के रास्ते कैलाश जाने वाले यात्रियों का एक हिस्सा भविष्य में उत्तराखंड के लिपुलेख मार्ग की ओर आता है तो क्या पिथौरागढ़ और धारचूला से लेकर उच्च हिमालय तक मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर उस दबाव को संभाल पाएगा ?

गेटवे बनने के लिए कई चुनौतियां: कैलाश मानसरोवर यात्रा सामान्य पर्यटन यात्रा नहीं है. इसमें यात्रियों को समुद्र तल से कई हजार मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों से होकर गुजरना पड़ता है. मौसम तेजी से बदलता है, सड़कें कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से गुजरती है. कई हिस्से भूस्खलन, बर्फबारी और दूसरे प्राकृतिक खतरों के लिहाज से संवेदनशील हैं. ऐसे में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए केवल सड़क चौड़ी करना पर्याप्त नहीं होगा. धारचूला से आगे सड़क, पुल, पार्किंग, आवास, चिकित्सा सुविधा, संचार नेटवर्क, आपातकालीन निकासी, ऑक्सीजन, हेलीकॉप्टर सहायता और सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को एक साथ मजबूत करना होगा.

उत्तराखंड में सीमा तक सड़क संपर्क को मजबूत करने और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम लगातार चल रहा है. लिपुलेख जैसे संवेदनशील उच्च हिमालयी मार्ग पर भविष्य में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता और मौसम आधारित चुनौतियां महत्वपूर्ण रहेंगी, अगर भविष्य में लिपुलेख से यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ाने की योजना बनती है तो सड़क निर्माण एजेंसियों के सामने केवल यात्रियों की आवाजाही का सवाल नहीं होगा, बल्कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी और आपदा के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी.

-पंकज पांडे, सचिव PWD

हिमालय की भौगोलिक चुनौती भी कम नहीं: कैलाश यात्रा के लिए किसी भी नए या विस्तारित कॉरिडोर की योजना बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हिमालय का भूगोल है. उत्तराखंड का उच्च हिमालय दुनिया के सबसे युवा और सक्रिय पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल है. यहां भू-स्खलन, चट्टानों का खिसकना, ग्लेशियर गतिविधियां, बादल फटना और अचानक आने वाली बाढ़ जैसी घटनाएं मार्ग की स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं. नेपाल में 26 अगस्त को आई आपदा ने भी इसी जोखिम की गंभीरता को सामने रखा है.

विशेषज्ञों के मुताबिक इसके साथ भूगर्भीय अध्ययन, ग्लेशियर निगरानी, मौसम पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को भी यात्रा व्यवस्था का हिस्सा बनाना होगा. जियोलॉजिस्ट एमपीएस बिष्ट के मुताबिक हिमालयी क्षेत्रों में किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन विस्तार की योजना बनाते समय स्थानीय भूगर्भीय परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदा के जोखिम को प्राथमिकता देना जरूरी है. इस लिहाज से नेपाल की आपदा उत्तराखंड के लिए केवल अवसर का संकेत नहीं देती, बल्कि एक चेतावनी भी देती है कि कैलाश जैसे संवेदनशील कॉरिडोर की क्षमता बढ़ाने के साथ उसकी आपदा-रोधी क्षमता बढ़ाना भी जरूरी होगा.

सबसे बड़ी बाधा सड़क नहीं, भारत-चीन व्यवस्था: लिपुलेख मार्ग को लेकर सबसे अहम सवाल सड़क और पर्यटन से आगे निकलकर कूटनीति तक पहुंचता है. कैलाश पर्वत और मानसरोवर चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में है. भारत की ओर से यात्री लिपुलेख के जरिए सीमा पार करते हैं, लेकिन तिब्बत में आगे की यात्रा चीन की अनुमति और दोनों देशों के बीच तय व्यवस्था के आधार पर होती है. भारत सरकार की आधिकारिक कैलाश मानसरोवर यात्रा भी इसी कारण विदेश मंत्रालय के समन्वय से संचालित होती है. 2026 में लिपुलेख और नाथू ला दोनों मार्गों के लिए कुल 20 बैच रखे गए थे. विदेश मंत्रालय के अनुसार यात्रा पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है.

भारत और नेपाल (फोटो सोर्सछ ANI)

भारत चीन संबंध जरूरी: यानी अगर उत्तराखंड को वास्तव में नेपाल के बड़े निजी यात्रा नेटवर्क के विकल्प के तौर पर विकसित करना है तो केवल उत्तराखंड की सड़क और पर्यटन सुविधाएं पर्याप्त नहीं होंगी, इसके लिए भारत सरकार को चीन के साथ यात्रियों की संख्या, प्रवेश व्यवस्था और यात्रा संचालन को लेकर व्यापक स्तर पर बातचीत करनी होगी. भारत-चीन संबंधों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी पड़ता रहा है. 2020 के बाद यात्रा बाधित रही. 2025 में पांच साल के अंतराल के बाद इसे फिर शुरू किया गया. 2026 में आधिकारिक यात्रा की क्षमता 750 से बढ़ाकर 1,000 की गई.



लिपुलेख पर नेपाल का दावा, मामला सिर्फ पर्यटन का नहीं: लिपुलेख को लेकर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद भी इस पूरे मुद्दे को संवेदनशील बनाता है. नेपाल लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताता रहा है. भारत नेपाल के इस दावे को स्वीकार नहीं करता. भारत लिपुलेख को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है. 2026 में नेपाल ने भारत और चीन के बीच लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर फिर आपत्ति दर्ज कराई थी. ऐसे में यदि भविष्य में इस मार्ग से यात्रियों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ाने की योजना बनती है तो इसका संबंध केवल पर्यटन नीति से नहीं रहेगा, बल्कि भारत-नेपाल सीमा विवाद और भारत-चीन सीमा व्यवस्था से भी जुड़ जाएगा.

लिपुलेख का महत्व केवल धार्मिक यात्रा तक सीमित नहीं है. यह इलाका रणनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील है. कैलाश यात्रा के विस्तार को सीमा और भारत-चीन संबंधों के व्यापक संदर्भ में देखना होगा. उत्तराखंड के सामने मौजूद अवसर वास्तविक है, लेकिन इसके साथ कूटनीतिक और रणनीतिक चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं. -बृजेश सती, भारत-तिब्बत मामलों के जानकार

अगर लिपुलेख की क्षमता बढ़ी तो पिथौरागढ़ को क्या फायदा ?: कैलाश मानसरोवर यात्रा का सबसे बड़ा आर्थिक असर पिथौरागढ़ और धारचूला के सीमांत क्षेत्रों पर पड़ सकता है. यात्रियों की संख्या बढ़ने का सीधा मतलब है कि स्थानीय होटल, होमस्टे, टैक्सी, पोर्टर, भोजन, स्थानीय उत्पाद, गाइड, मेडिकल सेवाओं और दूसरे पर्यटन व्यवसायों की मांग बढ़ेगी. कैलाश यात्रा का आर्थिक लाभ केवल उस यात्री तक सीमित नहीं रहता जो चीन में प्रवेश करता है. यात्री यात्रा शुरू होने से पहले कई दिनों तक उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में रुकता है. परिवहन, भोजन, आवास और स्थानीय खरीदारी पर खर्च करता है. अगर यात्रा को आदि कैलाश, पार्वती कुंड और ओम पर्वत जैसे स्थलों के साथ जोड़ा जाता है तो यात्रा की अवधि और स्थानीय खर्च दोनों बढ़ सकते हैं. इसका एक दूसरा पहलू सीमांत क्षेत्रों के विकास से जुड़ा है.

पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी गांवों में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं. इससे सीमांत इलाकों में आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी. स्थानीय स्तर पर पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है. यही कारण है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को केवल धार्मिक यात्रा के रूप में नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्र विकास के एक बड़े मॉडल के तौर पर भी देखा जा सकता है.

पर्यटन विभाग के सामने अब नई चुनौती: नेपाल की आपदा के बाद अगर उत्तराखंड को इस अवसर का फायदा उठाना है तो पर्यटन विभाग को केवल प्रचार तक सीमित नहीं रहना होगा. इसके लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक दीर्घकालिक योजना तैयार करनी होगी. इस योजना में यह स्पष्ट करना होगा कि मौजूदा लिपुलेख मार्ग कितने यात्रियों की क्षमता रखता है? इसे बढ़ाने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? किन स्थानों पर नए ठहराव केंद्र बनाए जा सकते हैं? चिकित्सा और आपातकालीन सुविधाओं की क्या स्थिति है? यात्रा के दौरान मौसम या आपदा की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित निकालने की क्या व्यवस्था होगी? इन सब सवालों के जवाब पर्यटन विभाग को तैयार रखने होंगे.

उत्तराखंड में धार्मिक और सीमा पर्यटन को बढ़ाने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है. पिथौरागढ़ क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर भी ध्यान है. यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि अगर सरकार लिपुलेख को बड़े कैलाश गेटवे के रूप में देखती है तो उसे कैलाश यात्रा और आदि कैलाश यात्रा को एक दूसरे से जोड़ते हुए एक व्यापक धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की दिशा में काम करना होगा. -धीराज गर्ब्याल, पर्यटन सचिव

क्या विदेशी यात्रियों के लिए भी खुल सकता है उत्तराखंड का रास्ता?: नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों में भारतीयों के अलावा विदेशी नागरिक भी शामिल होते हैंं. नेपाल के रसुवागढ़ी मार्ग से रूस, ब्रिटेन और अन्य देशों के यात्रियों के जाने की जानकारी भी सामने आई है. इसके विपरीत भारत सरकार की आधिकारिक KMY व्यवस्था पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है. यानी अगर उत्तराखंड को दुनिया भर के कैलाश यात्रियों के लिए गेटवे बनाना है तो मौजूदा सरकारी यात्रा मॉडल से आगे बढ़कर एक अलग अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर विचार करना होगा. यह बदलाव अपने आप नहीं हो सकता. इसके लिए भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और चीन के संबंधित अधिकारियों के बीच व्यवस्था बनानी होगी. यही वह बिंदु है जहां उत्तराखंड का पर्यटन अवसर राष्ट्रीय विदेश नीति के सवाल में बदल जाता है.

एक रास्ते के बजाय कई कैलाश कॉरिडोर जरूरी?: नेपाल में आई आपदा ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि क्या कैलाश मानसरोवर जैसी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक यात्रा के लिए एक से अधिक मजबूत कॉरिडोर होने चाहिए. फिलहाल भारत सरकार दो मार्गों—उत्तराखंड के लिपुलेख और सिक्किम के नाथू ला—से आधिकारिक यात्रा कराती है. नेपाल के रास्ते रसुवागढ़ी-केरुंग और हिल्सा-सिमकोट मार्ग निजी ऑपरेटरों के लिए महत्वपूर्ण हैं. भविष्य में अगर भारत एक बहु-कॉरिडोर रणनीति पर काम करता है तो किसी एक रास्ते पर प्राकृतिक आपदा, सीमा बंदी या अन्य व्यवधान आने की स्थिति में यात्रियों को वैकल्पिक विकल्प दिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हर कॉरिडोर को केवल ज्यादा यात्री ले जाने की क्षमता से नहीं, बल्कि आपदा के समय कितनी जल्दी सुरक्षित संचालन बहाल किया जा सकता है, इस कसौटी पर भी परखना होगा.

नेपाल आपदा से उत्तराखंड के लिए कितना बड़ा अवसर: अगर सिर्फ आंकड़ों को देखा जाए तो अवसर छोटा नहीं है. एक तरफ नेपाल के रसुवागढ़ी मार्ग से वित्त वर्ष 2025-26 में 13,523 धार्मिक यात्री कैलाश गए. दूसरी तरफ भारत के लिपुलेख मार्ग से 2026 में 477 और नाथू ला से 464 यात्री यात्रा पर गए. इन आंकड़ों के बीच सबसे बड़ा अंतर यात्रा मॉडल का है. नेपाल में निजी ऑपरेटरों का बड़ा नेटवर्क है. वहां भारतीयों के अलावा विदेशी यात्रियों को भी यात्रा की सुविधा मिलती है. भारत की आधिकारिक यात्रा सीमित बैचों और पात्र भारतीय नागरिकों के लिए होती है. इसलिए अगर उत्तराखंड को नेपाल का वास्तविक विकल्प बनाना है तो लक्ष्य केवल 477 से संख्या बढ़ाना नहीं होना चाहिए. लक्ष्य सुरक्षित, व्यवस्थित और टिकाऊ कैलाश यात्रा मॉडल तैयार करना होना चाहिए.

आपदा ने बंद किया रास्ता, उत्तराखंड के लिए खुलेंगे द्वार: 26 अगस्त की नेपाल आपदा ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी की है. रसुवागढ़ी-केरुंग कॉरिडोर पर हुई तबाही ने यह दिखाया है कि हिमालयी धार्मिक यात्राओं के लिए मजबूत और वैकल्पिक कॉरिडोर कितने जरूरी हैं. इसी संकट के बीच उत्तराखंड के सामने एक बड़ा अवसर भी दिखाई देता है. भारत के पास पिथौरागढ़ से होकर जाने वाला लिपुलेख मार्ग पहले से मौजूद है. इस मार्ग पर दशकों से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती रही है.

उत्तराखंड में आदि कैलाश, पार्वती कुंड और ओम पर्वत जैसे धार्मिक स्थलों का विकास भी हो रहा है. सीमांत क्षेत्रों में सड़क और दूसरी सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है. परंतु नेपाल के 13,523 यात्रियों के स्तर की आवाजाही को उत्तराखंड में लाने के लिए केवल सड़क सुधार पर्याप्त नहीं होगा. इसके लिए भारत-चीन के बीच यात्रियों की संख्या और प्रवेश व्यवस्था पर व्यापक सहमति, उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, उच्च हिमालय के आपदा जोखिम का वैज्ञानिक आकलन और भारत-नेपाल सीमा विवाद से जुड़े संवेदनशील पहलुओं का प्रबंधन भी जरूरी होगा. यानी नेपाल की आपदा ने उत्तराखंड के सामने अवसर जरूर रखा है, लेकिन उस अवसर को वास्तविकता में बदलने के लिए नीति, कूटनीति और इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों को एक साथ आगे बढ़ाना होगा.

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