ETV Bharat / bharat

कुर्सियांग में नेपाल जा रहा वाहन खाई में गिरा, 4 लोगों की मौत

कुर्सियांग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रॉय ने कहा, "मिरिक पार करने के बाद, एक यात्री वाहन नालदरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में तीन नेपाल के रहनेवाले थे. एक नक्सलबाड़ी का रहनेवाला था. मृतकों और घायलों के परिवारों से संपर्क किया गया. दुर्घटनाग्रस्त वाहन को बरामद कर लिया गया है. दुर्घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है."

कुर्सियांग: पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग में यात्रियों से भरा एक वाहन अनियंत्रित होकर 150 फुट गहरी खाई में गिर गया. हादसे में चार लोगों की मौत हो गयी, जबकि 16 अन्य घायल हैं. बुधवार को मिरिक के पास नालदारा के पुटुंग में यह हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि वाहन में 20 से 21 लोग सवार थे. पुलिस ने बताया कि वाहन नेपाल जा रहा था.

प्रत्यक्षदर्शी संदीप दर्नाल ने बताया कि गाड़ी मिरिक होते हुए नेपाल जा रही थी. अचानक वह पीछे की ओर खिसकने लगी. फिर खाई में जा गिरी. संदीप ने आशंका जतायी कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया होगा, इसलिए ड्राइवर रोक नहीं सका. उसने बताया कि स्थानीय लोगों ने सबसे पहले बचाव कार्य शुरू किया. दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. अस्पताल ले जाते समय दो और लोगों की मौत हो गई.

पुलिस ने अस्पताल पहुंचायाः

पुलिस के अनुसार, पुटुंग के पास कार अचानक नियंत्रण खो बैठी. घटना की सूचना मिलते ही पानीघाटा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. फिर दमकल और स्थानीय लोगों की मदद से मृतकों और घायलों को बाहर निकाला गया. सभी को नक्सलबाड़ी प्रखंड अस्पताल पहुंचाया गया. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गयी है.

आम लोगों में दहशतः

बता दें कि पंखाबाड़ी में चार दिन पहले भी यात्रियों से भरी एक कार इसी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी. इसी तरह, खाई में गिरने से दो यात्रियों की मौत हो गई थी. एक बार फिर पहाड़ी रास्ते पर हुए सड़क हादसे ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

इसे भी पढ़ेंः