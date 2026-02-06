निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी, 11 भारतीय आरोपी नेपाल से गिरफ्तार
आरोपी एक संगठित अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी नेटवर्क का हिस्सा थे जिसमें 16 भारतीय और चीनी नागरिक शामिल थे.
Published : February 6, 2026 at 4:18 PM IST
मंगलुरु (कर्नाटक) : निवेश के नाम पर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी करने के आरोप में मंगलुरु सिटी सीईए (Cyber, Economic and Narcotics) क्राइम स्टेशन पुलिस ने 11 आरोपियों को नेपाल से गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने नेपाल में बैठे भारतीयों को टारगेट किया और उनसे निवेश के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी की.
गिरफ्तार आरोपियों में गुजरात के मकवन विक्रम (25), पश्चिम बंगाल के कोलकाता के सौम्यादित्य चट्टोपाध्याय (21), झारखंड के पुपल शिवकुमार राव (32), राजेश मंडन (30), मिथुन कुमार मंगराज (38), उत्तर प्रदेश के गौरव पांडे (24), हर्ष मिश्रा (22), मोहम्मद आकिब अली (27), नौशाद अली (34), बिहार के नालंदा जिले के राजीव रंजन कुमार (30) और राजस्थान के जयपुर जिले के ओम प्रकाश यादव (37) शामिल हैं.
आरोपियों की टीम में 16 भारतीय और चीनी नागरिक शामिल थे. नेपाल पुलिस ने चीन के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि अभी पांच भारतीय आरोपी फरार हैं. पुलिस ने बताया है कि उनकी तलाश जारी है.
वहीं पुलिस की जांच में जब आरोपियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप की जांच की गई तो कुल 624 बैंक खातों की डिटेल्स मिलीं.
नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP PORTAL) में इन बैंक खातों पर कुल 4,580 से अधिक केस रजिस्टर हुए हैं. इनमें से एक बैंक खाते में 167 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. सीईएन पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में, धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए 10 बैंक खातों में लगभग 30,70,26,725 रुपये ट्रांसफर किए गए थे.
पुलिस ने कहा कि बाकी 623 बैंक खातों की डिटेल्स अभी मिलनी बाकी हैं. गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 21 मोबाइल फोन, अलग-अलग कंपनियों के 20 सिम कार्ड और 20 अलग-अलग बैंक के डेबिट क्रेडिट कार्ड जब्त किए गए.
