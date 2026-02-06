ETV Bharat / bharat

निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी, 11 भारतीय आरोपी नेपाल से गिरफ्तार

मंगलुरु (कर्नाटक) : निवेश के नाम पर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी करने के आरोप में मंगलुरु सिटी सीईए (Cyber, Economic and Narcotics) क्राइम स्टेशन पुलिस ने 11 आरोपियों को नेपाल से गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने नेपाल में बैठे भारतीयों को टारगेट किया और उनसे निवेश के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी की.

गिरफ्तार आरोपियों में गुजरात के मकवन विक्रम (25), पश्चिम बंगाल के कोलकाता के सौम्यादित्य चट्टोपाध्याय (21), झारखंड के पुपल शिवकुमार राव (32), राजेश मंडन (30), मिथुन कुमार मंगराज (38), उत्तर प्रदेश के गौरव पांडे (24), हर्ष मिश्रा (22), मोहम्मद आकिब अली (27), नौशाद अली (34), बिहार के नालंदा जिले के राजीव रंजन कुमार (30) और राजस्थान के जयपुर जिले के ओम प्रकाश यादव (37) शामिल हैं.

गिरफ्तार किए गए आरोपी (ETV Bharat)

आरोपियों की टीम में 16 भारतीय और चीनी नागरिक शामिल थे. नेपाल पुलिस ने चीन के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि अभी पांच भारतीय आरोपी फरार हैं. पुलिस ने बताया है कि उनकी तलाश जारी है.