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नेनमारा डबल मर्डर केस: केरल कोर्ट ने आरोपी चेंथामारा को दोषी पाया, सजा का ऐलान 15 को

केरल कोर्ट ने आरोपी चेंथामारा को दोषी पाया ( IANS )

पलक्कड़ (केरल): पलक्कड़ की स्थानीय अदालत ने मंगलवार को सनसनीखेज नेनमारा-पोथुंडी डबल मर्डर केस में चेंथामारा को दोषी पाया. इस केस ने पूरे केरल को हिलाकर रख दिया था और जमानत पर बाहर आए एक हत्या के आरोपी की पुलिस मॉनिटरिंग में गंभीर चूक के आरोप लगे थे. यह फैसला पलक्कड़ के एडिशनल सेशंस कोर्ट ने सुनाया, जिसमें आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 103(1) के तहत मर्डर और सेक्शन 126(2) के तहत गलत तरीके से कैद करने का दोषी ठहराया गया. इन अपराधों में उम्रकैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है. कोर्ट बुधवार को सजा सुनाएगी. कोर्ट के सामने पेश होने पर, चेंथामारा ने ज़्यादा इमोशन नहीं दिखाया और पूरी कार्रवाई के दौरान शांत रहा. जब पूछा गया कि सजा सुनाए जाने से पहले क्या उसे कुछ कहना है, तो आरोपी ने कथित तौर पर कोर्ट से कहा कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और अगर कोर्ट चाहे तो उसे फांसी दी जा सकती है. कोर्ट कॉरिडोर में इंतजार करते समय भी उसे पुलिसकर्मियों से सामान्य तरीके से बात करते देखा गया. यह सजा नेनमारा के पास पोथुंडी के बोयन नगर के रहने वाले 55 साल के सुधाकरन और उसकी 75 साल की मां लक्ष्मी की बेरहमी से हत्या के लगभग डेढ़ साल बाद सुनाई जाएगी. यह फैसला, जो पहले इस हफ़्ते की शुरुआत में सुनाया जाना था, जज की स्वास्थ्य की दिक्कतों की वजह से टाल दिया गया था. इस केस का ट्रायल 23 फरवरी, 2026 को शुरू हुआ, जिसमें अभियोग पक्ष ने बहुत सारे दस्तावेजी और गवाहों के सबूत पेश किए. सरकारी वकील के 81 गवाहों में से, 46 के बयान कार्यवाही के दौरान आरोपी को औपचारिक रूप से पढ़कर सुनाए गए. चेंथामारा ने अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया. अभियोग पक्ष ने तर्क दिया कि अपराध के स्वभाव और आरोपी के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए, केस "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" सिद्धांत के तहत विचार के लायक है. एक आदिवासी युवक जिसने सुधाकरन पर हमला होते देखा था, वह सरकारी वकील का मुख्य चश्मदीद गवाह बन गया. जांच करने वालों ने कहा कि आरोपी की बदले की कार्रवाई के डर से वह गवाह हत्याओं के बाद लगभग एक महीने तक छिपा रहा. पहले के मामले में जमानत पर रहते हुए हत्या

यह डबल मर्डर तब हुआ जब चेंथामारा सुधाकरन की पत्नी सजिता की हत्या से जुड़े एक और मर्डर केस में जमानत पर बाहर था. जांच करने वालों के मुताबिक, चेंथामारा का मानना ​​था कि सजिता और उसके परिवार के लोगों ने उसके खिलाफ काला जादू किया था, जिसके लिए उसने अपनी फैमिली लाइफ के टूटने और अपनी पत्नी के उससे अलग होने को जिम्मेदार ठहराया.