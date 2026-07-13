नेनमारा डबल मर्डर केस: केरल कोर्ट ने आरोपी चेंथामारा को दोषी पाया, सजा का ऐलान 15 को
आरोपी ने कोर्ट को बताया कि उसके पास कहने लिए कुछ भी नहीं है और अगर कोर्ट चाहे तो उसे फांसी दी जा सकती है.
Published : July 13, 2026 at 3:05 PM IST
पलक्कड़ (केरल): पलक्कड़ की स्थानीय अदालत ने मंगलवार को सनसनीखेज नेनमारा-पोथुंडी डबल मर्डर केस में चेंथामारा को दोषी पाया. इस केस ने पूरे केरल को हिलाकर रख दिया था और जमानत पर बाहर आए एक हत्या के आरोपी की पुलिस मॉनिटरिंग में गंभीर चूक के आरोप लगे थे.
यह फैसला पलक्कड़ के एडिशनल सेशंस कोर्ट ने सुनाया, जिसमें आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 103(1) के तहत मर्डर और सेक्शन 126(2) के तहत गलत तरीके से कैद करने का दोषी ठहराया गया. इन अपराधों में उम्रकैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है.
कोर्ट बुधवार को सजा सुनाएगी. कोर्ट के सामने पेश होने पर, चेंथामारा ने ज़्यादा इमोशन नहीं दिखाया और पूरी कार्रवाई के दौरान शांत रहा. जब पूछा गया कि सजा सुनाए जाने से पहले क्या उसे कुछ कहना है, तो आरोपी ने कथित तौर पर कोर्ट से कहा कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और अगर कोर्ट चाहे तो उसे फांसी दी जा सकती है.
कोर्ट कॉरिडोर में इंतजार करते समय भी उसे पुलिसकर्मियों से सामान्य तरीके से बात करते देखा गया. यह सजा नेनमारा के पास पोथुंडी के बोयन नगर के रहने वाले 55 साल के सुधाकरन और उसकी 75 साल की मां लक्ष्मी की बेरहमी से हत्या के लगभग डेढ़ साल बाद सुनाई जाएगी.
यह फैसला, जो पहले इस हफ़्ते की शुरुआत में सुनाया जाना था, जज की स्वास्थ्य की दिक्कतों की वजह से टाल दिया गया था. इस केस का ट्रायल 23 फरवरी, 2026 को शुरू हुआ, जिसमें अभियोग पक्ष ने बहुत सारे दस्तावेजी और गवाहों के सबूत पेश किए.
सरकारी वकील के 81 गवाहों में से, 46 के बयान कार्यवाही के दौरान आरोपी को औपचारिक रूप से पढ़कर सुनाए गए. चेंथामारा ने अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया. अभियोग पक्ष ने तर्क दिया कि अपराध के स्वभाव और आरोपी के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए, केस "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" सिद्धांत के तहत विचार के लायक है.
एक आदिवासी युवक जिसने सुधाकरन पर हमला होते देखा था, वह सरकारी वकील का मुख्य चश्मदीद गवाह बन गया. जांच करने वालों ने कहा कि आरोपी की बदले की कार्रवाई के डर से वह गवाह हत्याओं के बाद लगभग एक महीने तक छिपा रहा.
पहले के मामले में जमानत पर रहते हुए हत्या
यह डबल मर्डर तब हुआ जब चेंथामारा सुधाकरन की पत्नी सजिता की हत्या से जुड़े एक और मर्डर केस में जमानत पर बाहर था.
जांच करने वालों के मुताबिक, चेंथामारा का मानना था कि सजिता और उसके परिवार के लोगों ने उसके खिलाफ काला जादू किया था, जिसके लिए उसने अपनी फैमिली लाइफ के टूटने और अपनी पत्नी के उससे अलग होने को जिम्मेदार ठहराया.
31 अगस्त, 2019 को, उसने कथित तौर पर सजिता की उस समय हत्या कर दी जब वह घर पर अकेली थी. उसे दो दिन बाद गिरफ्तार किया गया और बाद में अक्टूबर 2025 में उस मामले में दोषी ठहराया गया, जिसमें उसे दोहरी उम्रकैद और 3.25 रुपये लाख का जुर्माना लगाया गया. लेकिन, उस ट्रायल के पेंडिंग रहने के दौरान 2022 में जमानत मिलने के बाद, चेंथामारा ने कथित तौर पर जमानत की शर्तों को तोड़ा और पोथुंडी इलाके में रहने लगा.
पीड़ितों के परिवार वालों ने पुलिस से बार-बार शिकायत की थी कि वह सुधाकरन के परिवार को खत्म करने की खुलेआम धमकी दे रहा था. डबल मर्डर के बाद, आरोप सामने आए कि अधिकारियों ने उसकी हरकतों और धमकियों के बारे में जानकारी मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की.
दिनदहाड़े हमला
सरकारी वकील ने कहा कि 27 जनवरी, 2025 की सुबह, चेंथामारा ने सुधाकरन पर उसके घर के बाहर करीब सुबह 10 बजे तलवार से हमला किया. जब सुधाकरन की बूढ़ी मां लक्ष्मी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उन पर भी जानलेवा हमला किया गया.
हत्या के बाद, आरोपी पास के मट्टई जंगल इलाके में भाग गया, जिसके बाद जिला पुलिस और प्रशिक्षित पुलिस बल ने बड़े पैमाने पर उनकी तलाश शुरू कर दी.
लगभग 36 घंटे बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह कथित तौर पर खाने की तलाश में जंगल से निकला था. जांच करने वालों ने बाद में दावा किया कि चेंथामारा ने कई और लोगों पर भी हमले की योजना बनाई थी, जिसमें उसकी अलग रह रही पत्नी, बेटी, दामाद, जो एक पुलिस ऑफिसर है, उसका साला और इलाके की कई औरतें शामिल थीं.
परिवार ने अधिकतम सजा की मांग की
सुधाकरन की बेटियों अखिला और अतुल्या के साथ-साथ परिवार के दूसरे सदस्यों ने आरोपियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा की मांग की है.
परिवार ने कोर्ट को बताया कि उन्हें अपनी सुरक्षा का डर बना हुआ है और आरोप लगाया कि आरोपी ने ट्रायल के दौरान कोर्ट में लाए जाने पर भी धमकियां दी थीं. खबर है कि सजिता के रिश्तेदार, जिसमें उसके बच्चे और भाई-बहन भी शामिल थे, तब तक कोर्ट परिसर में ही रहे जब तक कि पुलिस आरोपी को ले नहीं गई.
इलाके के लोगों ने यह भी चिंता जताई है कि भविष्य में आरोपी की रिहाई से लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, और खबर है कि हत्याओं के बाद कुछ परिवार इलाके से दूसरी जगह जा रहे हैं. बुधवार को होने वाली सजा पर सुनवाई में यह तय होने की उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले को उम्रकैद या मौत की सजा के लायक मानता है या नहीं.
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