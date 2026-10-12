ECI के संशोधित फॉर्म 6 को न तो मंजूरी दी और न ही अस्वीकार किया: सुप्रीम कोर्ट
5 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने चुनाव आयोग के संशोधित फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी है.
By Sumit Saxena
Published : October 12, 2026 at 2:53 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उसने मतदाता पंजीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के संशोधित फॉर्म 6 को न तो मंजूरी दी है और न ही अस्वीकार किया है.
फॉर्म 6 उन लोगों को भरना होता है जो पहली बार मतदाता के तौर पर रजिस्टर होना चाहते हैं. इसका इस्तेमाल चुनाव आयोग अलग-अलग राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कर रहा है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ प्रिया मिश्रा और एक अन्य की जनहित याचिकाओं (PIL) पर सुनवाई कर रही थी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत संघ के खिलाफ दायर की गई हैं.
पीठ ने स्पष्ट किया कि जब बिहार SIR मामले की सुनवाई हो रही थी, तब संशोधित फॉर्म 6 मौजूद नहीं था. पीठ ने आगे कहा कि इस महीने की शुरुआत में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को मंजूरी या नामंजूरी नहीं माना जा सकता.
5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "हम साफ-साफ कह दें कि संशोधित फॉर्म 6 को हमने मंजूरी नहीं दी है.. हम देखना चाहेंगे कि किसने (फॉर्म 6) संशोधित किया है."
सोमवार को सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ECI ने संशोधित फॉर्म 6 को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के रूप में प्रस्तुत किया है. याचिकाकर्ता के वकील ने 5 अक्टूबर की अदालत की टिप्पणियों को उजागर करने की मांग की.
पीठ ने कहा कि जो कहा गया था वह यह था कि जब बिहार SIR मामला हमारे सामने था, तब नया फॉर्म 6 नहीं था. पीठ ने आगे कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि इसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी या नामंजूर कर दिया था."
यह तर्क दिया गया कि चुनाव आयोग ने यह बात पब्लिश की है कि संशोधित फॉर्म 6 को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और याचिकाकर्ता इस बारे में निर्देश मांग रहा है.
पीठ ने कहा, "नए फॉर्म 6 के संबंध में कोई आवेदन नहीं था. हमने बस इतनी सी बात कही है. चाहे उसे मंजूरी मिली हो या न मिली हो. कृपया अपने मतलब के लिए इस तरह से शब्दों को तोड़-मरोड़ कर न पकड़ें."
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