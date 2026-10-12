ETV Bharat / bharat

ECI के संशोधित फॉर्म 6 को न तो मंजूरी दी और न ही अस्वीकार किया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उसने मतदाता पंजीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के संशोधित फॉर्म 6 को न तो मंजूरी दी है और न ही अस्वीकार किया है.

फॉर्म 6 उन लोगों को भरना होता है जो पहली बार मतदाता के तौर पर रजिस्टर होना चाहते हैं. इसका इस्तेमाल चुनाव आयोग अलग-अलग राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कर रहा है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ प्रिया मिश्रा और एक अन्य की जनहित याचिकाओं (PIL) पर सुनवाई कर रही थी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत संघ के खिलाफ दायर की गई हैं. पीठ ने स्पष्ट किया कि जब बिहार SIR मामले की सुनवाई हो रही थी, तब संशोधित फॉर्म 6 मौजूद नहीं था. पीठ ने आगे कहा कि इस महीने की शुरुआत में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को मंजूरी या नामंजूरी नहीं माना जा सकता. 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "हम साफ-साफ कह दें कि संशोधित फॉर्म 6 को हमने मंजूरी नहीं दी है.. हम देखना चाहेंगे कि किसने (फॉर्म 6) संशोधित किया है."