'नेहरू ने वंदे मातरम के बड़े पैमाने पर प्रचार की वकालत की थी', कांग्रेस का पीएम मोदी पर पलटवार

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ( ANI )

नई दिल्ली: लोकसभा में वंदे मातरम पर डिबेट के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि भाजपा अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भारत के पहले प्रधानमंत्री को बदनाम नहीं कर सकती. गोगोई ने कहा कि 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में देश की आम जनता के बीच वंदे मातरम के बारे में जागरूकता फैलाने का फैसला किया गया था. उन्होंने आगे कहा, "1937 में उस CWC की बैठक में रवींद्रनाथ टैगोर सहित कई महान बुद्धिजीवी शामिल हुए थे. बैठक में, टैगोर ने अपने भाषण में कहा था कि वंदे मातरम के पहले दो छंदों (stanzas) में गीत (song) की मुख्य भावना है." कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर जोर दिया था कि वंदे मातरम का पूरे जोरशोर से प्रचार किया जाना चाहिए और इसे स्वतंत्रता आंदोलन की भावना को बनाए रखने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए. सदन में गौरव गोगोई ने अपने भाषण में कहा, "वंदे मातरम शब्द शक्ति का नारा बन गया जिसने देश के लोगों को प्रेरित किया और यह एक ऐसा अभिवादन है जो हमें आज भी स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे संघर्ष की याद दिलाता है." कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व का ध्यान से अध्ययन किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "वंदे मातरम पश्चिम बंगाल में लिखा गया था और धीरे-धीरे एक साल में यह गीत पूरे देश में फैल गया और स्वतंत्रता सेनानियों में जोश पैदा किया."