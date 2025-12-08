ETV Bharat / bharat

'नेहरू ने वंदे मातरम के बड़े पैमाने पर प्रचार की वकालत की थी', कांग्रेस का पीएम मोदी पर पलटवार

लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि वंदे मातरम का अभिवादन हमें आज भी स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे संघर्ष की याद दिलाता है.

December 8, 2025

नई दिल्ली: लोकसभा में वंदे मातरम पर डिबेट के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि भाजपा अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भारत के पहले प्रधानमंत्री को बदनाम नहीं कर सकती. गोगोई ने कहा कि 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में देश की आम जनता के बीच वंदे मातरम के बारे में जागरूकता फैलाने का फैसला किया गया था. उन्होंने आगे कहा, "1937 में उस CWC की बैठक में रवींद्रनाथ टैगोर सहित कई महान बुद्धिजीवी शामिल हुए थे. बैठक में, टैगोर ने अपने भाषण में कहा था कि वंदे मातरम के पहले दो छंदों (stanzas) में गीत (song) की मुख्य भावना है."

कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर जोर दिया था कि वंदे मातरम का पूरे जोरशोर से प्रचार किया जाना चाहिए और इसे स्वतंत्रता आंदोलन की भावना को बनाए रखने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

सदन में गौरव गोगोई ने अपने भाषण में कहा, "वंदे मातरम शब्द शक्ति का नारा बन गया जिसने देश के लोगों को प्रेरित किया और यह एक ऐसा अभिवादन है जो हमें आज भी स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे संघर्ष की याद दिलाता है."

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व का ध्यान से अध्ययन किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "वंदे मातरम पश्चिम बंगाल में लिखा गया था और धीरे-धीरे एक साल में यह गीत पूरे देश में फैल गया और स्वतंत्रता सेनानियों में जोश पैदा किया."

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अलग-अलग हिस्सों में वंदे मातरम का प्रचार करने में ग्रामोफोन की भूमिका का जिक्र किया था. हालांकि, पैम्फलेट (प्रचार पुस्तिका) ने भी अहम भूमिका निभाई, जब यह गीत न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों बल्कि आम लोगों के बीच भी फैला."

इससे पहले, लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर डिबेट की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए थे और मुस्लिम लीग के दबाव में राष्ट्रीय गीत से समझौता किया था. पीएम मोदी ने सवाल किया, "वंदे मातरम के साथ अन्याय क्यों किया गया?" उन्होंने याद किया कि 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना की आपत्तियों के बाद, जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि गीत का बैकग्राउंड मुसलमानों में गुस्सा भड़का सकता है. इसके बाद कांग्रेस ने इसके इस्तेमाल की समीक्षा के लिए कोलकाता में एक बैठक बुलाई.

पीएम मोदी ने कहा कि देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बावजूद, कांग्रेस पार्टी ने अक्टूबर 1937 में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर राष्ट्र गीत वंदे मातरम को उसके पहले दो छंदों तक सीमित करके समझौता किया. पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के सामने झुक गई और दबाव में ऐसा किया. यह तुष्टीकरण की राजनीति थी. बाद में कांग्रेस भारत के बंटवारे के आगे भी झुक गई. उन्होंने कहा कि पार्टी आज भी वही तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है.

