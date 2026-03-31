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UPPSC परीक्षा में दिल्ली की नेहा सिंह ने हासिल किया 5वां रैंक, रिजल्ट देख खुशी से झूम उठा पूरा का पूरा गांव

वहीं नेहा सिंह ने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही लड़कियों के लिए भी संदेश दिया है कि आज के समय में लड़कियों को लड़कों के बराबरी करने का मौका मिला है इसलिए अपना फुल फोकस अपने प्रिपरेशन पर रखे और परीक्षा की भूमिका को देखते हुए उसकी तैयारी करें उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी.

वहीं इस दौरान पिता ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि मुझे बेहद खुशी हो रही है मेरा पूरा परिवार उत्साहित है कि मेरी बेटी ने इतनी बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल की है. मेरी बेटी कई-कई घंटे तक लगातार रोजाना पढ़ाई करती थी और आज उसकी मेहनत का यह नतीजा है कि पूरा परिवार ही नहीं पूरे गांव को गौरव महसूस कराया है.

नेहा सिंह ने ETV Bharat से बात करते हुए अपना सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को दिया. उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने पढ़ाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जिसके दम पर आज ये कामयाबी हासिल हुई है.

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने रविवार की आधी रात नतीजों का ऐलान कर दिया है. इस बार का रिजल्ट खासतौर पर लड़कियों के नाम रहा. दिल्ली की नेहा पांचाल ने इस परीक्षा में पहली रैंक हासिल कर टॉप किया है. तो वहीं नेहा सिंह ने टॉप पांचवा स्थान प्राप्त किया है जो तुगलकाबाद इलाके कहते तेखंड गांव की रहने वाली है.

दरअसल तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के तेखंड गांव की रहने वाली नेहा सिंह ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पांचवा रैंक हासिल किया है जहां उनकी इस कामयाबी से परिवार और गांव के लोग खुशियां मना रहे हैं तो वहीं नेहा सिंह की कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि अगर बेटियों को पढ़ाया जाए और उन पर विश्वास रखा जाए तो बेटियां भी ऊंचे मुकाम हासिल कर सकती है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पांचवी रैंक लाने वाली नेहा सिंह ने कहा कि जब रिजल्ट की घोषणा हुई तो मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि तीन और नेहा का नाम भी रिजल्ट में था फिर जब तीन-चार बार मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि हां मेरा भी नाम है लिस्ट में फिर उसके बाद मैंने अपने घर वालों को बताया तब से मेरे घर वाले बहुत खुश है हम लोगों ने रात भर खुशियां मनाई है ठीक से सोए भी नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी मुझे मिली है तो इसकी खुशी मेरे घर वालों के साथ ही मेरे गांव के लोगों को भी है मैं दूसरी बार इस परीक्षा को दिया था जिसमें मुझे कामयाबी मिली है.

मुखर्जी नगर से ली कोचिंग

नेहा सिंह ने बताया कि वहीं असली तैयारी का बेस यूपीएससी की परीक्षा के दौरान हो गया था जिसके लिए मुखर्जी नगर से क्लास ली थी और साथ ही कई ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी तैयारी की थी. नेहा कहती हैं कि जब मैं तैयारी कर रही थी तब मेरे लिए यह तैयारी करना आसान नहीं था सोसाइटी का प्रेशर था क्योंकि मैं जिस माहौल में पली बढ़ी हूं वहां लड़कियों को ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलता लेकिन मेरे माता-पिता ने मुझे पूरी फ्रीडम दी पढ़ने की. जब बोर हुए तो अपने कजिन के साथ बात कर लेते थे जब दिल दुखी हुआ तो दोस्तों के साथ बात कर लिया करते किसी चीज की जरूरत पड़ी तो माता-पिता ने उस जरूरत को पूरा किया इसलिए मेरे लिए सभी का सपोर्ट रहा जिसके वजह से आज यह मुकाम हासिल कर पाई हूं.

वहीं पिता ओमवीर सिंह बताते हैं कि मुझे जब रिजल्ट का पता लगा कि मेरी बेटी कामयाब हो गई है. वह पास हो गई है तब से मैं बहुत खुश हूं मुझे अपनी बेटी के मेहनत पर पूरा विश्वास था क्योंकि वह कई घंटे की पढ़ाई करती थी जब भी हम लोग देखते थे वह पढ़ती रहती थी. आज उसकी मेहनत रंग लाई है. बेटी का स्वागत पूरे गांव के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ किया. वही नेहा सिंह की मां ने कहा कि मैं अपनी बेटी की कामयाबी पर बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी इतनी बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल की है मेरी घर में पांच बेटियां है और मैं चाहती हूं कि मेरी सभी बेटी इसी तरह कामयाबी हासिल करें.

दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा की रहने वाली नेहा सिंह ने टॉप 5 रैंक हासिल की है. इसके अलावा टॉप-10 में 6 लड़कियां हैं. कुल 5.76 लाख कैंडिडेट्स में से सिर्फ 932 सफल हुए हैं.

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