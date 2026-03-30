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संघर्ष से शिखर तक: UP-PCS में टॉप कर नेहा पांचाल ने लिखी सफलता की इबारत, अधिकारी बन सबसे पहले करेंगी ये काम

नेहा पांचाल ने UP-PCS में टॉप कर परिवार का मस्तक ऊंचा किया है. इसपर ईटीवी भारत ने उनसे उनके सफर के बारे में जाना..

यूपी पीसीएस टॉपर नेहा पांचाल की सफलता से परिजन हुए गदगद
यूपी पीसीएस टॉपर नेहा पांचाल की सफलता से परिजन हुए गदगद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 30, 2026 at 8:35 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा इलाके की नेहा पांचाल ने यूपी-पीसीएस टॉप कर घर्ष, धैर्य और अटूट विश्वास की मिसाल पेश की है. उन्होंने वो कर दिखाया है, जिसका सपना लाखों युवा देखते हैं. नेहा का सफर आसान नहीं था. एक मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाली नेहा ने अपनी पढ़ाई श्याम लाल कॉलेज से पूरी की पढ़ाई की. कभी संसाधनों की कमी, तो कभी प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, लेकिन उनके हौसले के आगे हर मुश्किल बौनी साबित हुई.

नेहा पांचाल ने बताया कि संघर्ष काफी लंबा था. 2018 से शुरू हुआ जो कि आज जाकर पूरा हुआ है. अब अपने काम के माध्यम से नारी शक्ति को बढ़ावा देना है, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं के योगदान को बढ़वा दिया जाए तो भारत की प्रगति तो बढ़ावा मिलेगा. घरवाले बहुत खुश हैं. यह मेरा चौथा अटेम्प्ट था. यूपीएससी में भी अटेम्प्ट कर चुकी हूं, हालांकि तब मैं मात्र दो अंकों से चूक गई थी. इस तरह की पढ़ाई में आपके ऊपर मानसिक दबाव भी रहता है. ऐसे में मायके और ससुराल दोनों से भरपूर सहयोग मिला.

नेहा पांचाल ने बताया टॉप करने तक का संघर्ष (ETV Bharat)

परिवार का मिला भरपूर सहयोग: वहीं उनके पति ने कहा, मैं ईश्वर और सभी बड़ों का धन्यवाद करना चाहूंगा. यह लंबा संघर्ष था जो आज पूरा हुआ. पहली रैंक आना बहुत सुखद अनुभव है. शुरुआत में हमने सोचा की सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, लेकिन बाद में हमने सरकारी नौकरी की तैयारी ही सही रहेगी. अभी तक परिवार से बहुत सहयोग मिला है. आशा है आगे भी मिलता रहेगा.

नेहा पांचाल को बधाई देते परिवारजन
नेहा पांचाल को बधाई देते परिवारजन (ETV Bharat)

अनुशासन बना सफलता का आधार: नेहा पांचाल के जीवन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी तब आई जब वह मां बनीं. जहां कई लोग इस मोड़ पर अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं, वहीं नेहा ने अपने लक्ष्य को और मजबूती से थामा. दिन-रात की मेहनत, समय का सख्त अनुशासन और परिवार का साथ ही उनकी सफलता का आधार बना. उन्होंने बताया कि उनके पति ने हर कदम पर उनका साथ दिया और मुश्किल समय में उनका हौसला बढ़ाया, जो उन्हें बार-बार उठ खड़े होने की ताकत देता रहा. नेहा ने टॉप यूपी-पीसीएस में टॉप कर साबित कर दिया कि सच्चे इरादे और निरंतर प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

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