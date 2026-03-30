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संघर्ष से शिखर तक: UP-PCS में टॉप कर नेहा पांचाल ने लिखी सफलता की इबारत, अधिकारी बन सबसे पहले करेंगी ये काम

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा इलाके की नेहा पांचाल ने यूपी-पीसीएस टॉप कर घर्ष, धैर्य और अटूट विश्वास की मिसाल पेश की है. उन्होंने वो कर दिखाया है, जिसका सपना लाखों युवा देखते हैं. नेहा का सफर आसान नहीं था. एक मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाली नेहा ने अपनी पढ़ाई श्याम लाल कॉलेज से पूरी की पढ़ाई की. कभी संसाधनों की कमी, तो कभी प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, लेकिन उनके हौसले के आगे हर मुश्किल बौनी साबित हुई.

नेहा पांचाल ने बताया कि संघर्ष काफी लंबा था. 2018 से शुरू हुआ जो कि आज जाकर पूरा हुआ है. अब अपने काम के माध्यम से नारी शक्ति को बढ़ावा देना है, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं के योगदान को बढ़वा दिया जाए तो भारत की प्रगति तो बढ़ावा मिलेगा. घरवाले बहुत खुश हैं. यह मेरा चौथा अटेम्प्ट था. यूपीएससी में भी अटेम्प्ट कर चुकी हूं, हालांकि तब मैं मात्र दो अंकों से चूक गई थी. इस तरह की पढ़ाई में आपके ऊपर मानसिक दबाव भी रहता है. ऐसे में मायके और ससुराल दोनों से भरपूर सहयोग मिला.

नेहा पांचाल ने बताया टॉप करने तक का संघर्ष (ETV Bharat)

परिवार का मिला भरपूर सहयोग: वहीं उनके पति ने कहा, मैं ईश्वर और सभी बड़ों का धन्यवाद करना चाहूंगा. यह लंबा संघर्ष था जो आज पूरा हुआ. पहली रैंक आना बहुत सुखद अनुभव है. शुरुआत में हमने सोचा की सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, लेकिन बाद में हमने सरकारी नौकरी की तैयारी ही सही रहेगी. अभी तक परिवार से बहुत सहयोग मिला है. आशा है आगे भी मिलता रहेगा.