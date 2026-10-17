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12 घंटे के विरोध के बाद नेहा बोरा रिहा, अभिजीत दीपके गिरफ्तार; आज SEM कोर्ट में होगी पेशी

नेहा बोरा रिहा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: नेहा बोरा की हिरासत के खिलाफ करीब 12 घंटे तक चले विरोध-प्रदर्शन और जनदबाव के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया है. वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को गिरफ्तार कर लिया गया है.

उन्हें सब-डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किया जाएगा. हालांकि, गिरफ्तारी के बाद दीपके को कहां रखा गया है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. उनके वकील भी अब तक उनसे मुलाकात नहीं कर पाए हैं. दोनों मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं.