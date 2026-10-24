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नेहा बोरा को SEM कोर्ट ने सौंपे जांच से जुड़े दस्तावेज, 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई; पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर से इनकार

नेहा बोरा ( PTI )

नई दिल्ली: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा के पीस बॉन्ड मामले में मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट में अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी. AISA के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद SEM कोर्ट ने नेहा को उनके खिलाफ जांच से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं. नेहा ने शांति भंग होने की आशंका के आधार पर जारी नोटिस को चुनौती दी थी. संगठन का कहना है कि वह कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करेगा, लेकिन नेहा किसी भी ऐसे पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी, जिसे संगठन विरोध-प्रदर्शन के अधिकार पर रोक लगाने का माध्यम मानता है.

नेहा के खिलाफ शांति भंग होने की आशंका के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. इस कार्रवाई को AISA ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. संगठन ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि नेहा को उन दस्तावेजों की जानकारी नहीं दी गई थी, जिनके आधार पर शांति भंग होने की आशंका जताई गई. संगठन के अनुसार, 22 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने फिलहाल नोटिस को रद्द नहीं किया और मामले के गुण-दोष पर निर्णय नहीं दिया. हालांकि, संगठन ने कोर्ट के आदेश के पैरा 38 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें प्रक्रिया से जुड़ी कमियों का जिक्र किया गया है और SEM कोर्ट को जांच से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.