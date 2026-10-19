नेहा बोरा ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी पुलिस के नोटिस को चुनौती, 10 हजार रुपये के बॉन्ड पर रोक लगाने की मांग
यह नोटिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 130 के तहत जारी किया गया है.
Published : October 19, 2026 at 3:50 PM IST
नई दिल्ली: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस की ओर से जारी उस नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें शांति बनाए रखने के लिए 10 हजार रुपये का बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया गया है. नेहा बोरा ने अदालत से इस नोटिस पर रोक लगाने और इसे वापस लेने की मांग की है.
यह नोटिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 130 के तहत जारी किया गया है. इस मामले में AISA ने दिल्ली पुलिस पर नेहा बोरा को डराने और उन पर दबाव बनाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है.
शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने का निर्देश
नेहा बोरा को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SEM) की ओर से जारी नोटिस में 10 हजार रुपये का बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है. इसका उद्देश्य जांच की अवधि के दौरान शांति बनाए रखना बताया गया है. नेहा बोरा ने इस निर्देश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. उनकी याचिका में नोटिस पर रोक लगाने और इसे वापस लेने की मांग की गई है. BNSS की धारा 126 शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा देने से संबंधित है. वहीं, धारा 130 के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट को उस सूचना की जानकारी लिखित आदेश में देने का प्रावधान है, जिसके आधार पर सुरक्षा देने की कार्रवाई शुरू की जाती है. नेहा बोरा की याचिका में इन्हीं प्रावधानों के तहत जारी नोटिस को चुनौती दी गई है.
रिहाई के बाद पुलिस पर पीछा करने का आरोप
AISA ने आरोप लगाया है कि 16 अक्टूबर को हिरासत से रिहा होने के बाद से नेहा बोरा का सादे कपड़ों में मौजूद दिल्ली पुलिस के जवान पीछा कर रहे हैं. संगठन का दावा है कि पुलिसकर्मी उन्हें डराने और उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. AISA ने इस कथित गतिविधि पर सवाल उठाते हुए कहा है कि रिहाई के बाद भी नेहा बोरा को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है.
हाईकोर्ट के फैसले पर नजर
नेहा बोरा की याचिका में मुख्य मांग नोटिस पर रोक लगाने और उसे वापस लेने की है. ऐसे में अब इस मामले में अदालत की सुनवाई और उसके निर्देश जरूरी होंगे.
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