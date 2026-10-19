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नेहा बोरा ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी पुलिस के नोटिस को चुनौती, 10 हजार रुपये के बॉन्ड पर रोक लगाने की मांग

नेहा बोरा ( PTI )

नई दिल्ली: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस की ओर से जारी उस नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें शांति बनाए रखने के लिए 10 हजार रुपये का बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया गया है. नेहा बोरा ने अदालत से इस नोटिस पर रोक लगाने और इसे वापस लेने की मांग की है.

यह नोटिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 130 के तहत जारी किया गया है. इस मामले में AISA ने दिल्ली पुलिस पर नेहा बोरा को डराने और उन पर दबाव बनाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है.