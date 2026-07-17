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अविवाहित छात्राओं को विवाहित दिखा पति को बना दिया सीसीएलकर्मी, ऐसे हटा दिया गया मंईयां सम्मान की लिस्ट से नाम

गिरिडीह में मंईयां सम्मान योजना की लिस्ट से हजारों का नाम कटा है. समृद्ध दिखाकर काटा गया है, लेकिन सूची बनाने में लापरवाही हुई है.

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मंईयां सम्मान योजना से वंचित महिला और छात्राएं (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 17, 2026 at 1:54 PM IST

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गिरिडीह: नाम रुखसाना परवीन, घर समाहरणालय के ठीक पीछे महेशलुंडी पंचायत का बालोडिंगा, पिता का निधन हो चुका है. युवती स्नातक की छात्रा हैं. इसी तरह इसी मोहल्ले की रहने वाली वाहिदा परवीन भी स्नातक की छात्रा हैं. वह भी अविवाहित हैं. दोनों का नाम मंईयां सम्मान योजना की सूची से काट दिया गया. दोनों का नाम यह कहकर काटा गया कि इनके पति सीसीएल में नौकरी करते हैं.

कुछ यही कहानी तीनकोनिया की रहनेवाली नाहिदा परवीन की है. नाहिदा के पति शमीम अंसारी गैरेज में काम करते हैं. नाहिदा का नाम भी यह कहकर सूची से हटा दिया गया कि नाहिदा के पति सीसीएल में नौकरी करते हैं. इसी तरह बालोडिंगा की साहिबा खातून के पति की नौकरी दिखाकर नाम काट दिया गया. जबकि इनके पति बिजली मिस्त्री हैं. इसी मोहल्ले की रहने वाली एक छात्रा का नाम यह कहकर काटा गया कि उनके पिता सीसीएल में काम करते हैं. ऐसी गड़बड़ी कई के साथ की गई है.

जानकारी देते संवाददाता अमरनाथ सिन्हा (ईटीवी भारत)

यह जानकारी मिली है कि महेशलुंडी पंचायत की रहने वाली अविवाहित छात्राओं को विवाहित दिखाकर और पति को सीसीएल कर्मी दिखाकर रिपोर्ट किया गया है. इस वजह से उनोलोगों को मंईयां सम्मान योजना का लाभ इसबार नहीं मिल सका हैं. पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया हैं. सभी पंचायत में फिर से जांच करवायी जाएगी और योग्य को लाभ दिलवाया जाएगा:- गणेश कुमार रजक, बीडीओ

यह मानवीय भूल है. इस भूल को ठीक किया जाएगा. जल्द ही योग्य का नाम जुटेगा और योजना का लाभ मिलेगा:- अविनाश, पंचायत सेवक

त्रुटि को ठीक करने की मांग

कांग्रेस नेता निजामुद्दीन कहते हैं कि उनके यहां 30 लाभुकों का नाम लिस्ट से काट दिया गया. ज्यादातर लोगों का नाम पति या पिता को नौकरी में दिखाकर काट दिया गया. जबकि जो छात्रा हैं और अविवाहित हैं, उन्हें न सिर्फ विवाहित दिखाया गया, बल्कि पति को सीसीएल कर्मी तक बताया गया. पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि राजेंद्र कुमार कहते हैं कि इस मामले की जानकारी मिलने के बाद बीडीओ से लिखित शिकायत की गई हैं. योग्य लाभुकों का नाम वापस जुड़ना चाहिए.

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