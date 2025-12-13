ETV Bharat / bharat

अब पानी की जगह ओस से पैदा होगा ये खास चना, भारत सरकार ने बीज किया पेटेंट

बिहार के एक किसान ने बहुत ही खास चना 'नीति' विकसित किया, जो ओस की नमी से पैदा होगा. भारत सरकार ने बीज पेटेंट किया.

Neeti Ranjan Pratap Of gaya
बिहार का नीति चना है खास (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 13, 2025 at 8:07 AM IST

10 Min Read
रिपोर्ट: सरताज अहमद

गया: बिहार का गयाजी एक ऐसा जिला है, जहां पर अलग-अलग तरह की खेती होती है. यहां के किसानों ने अपने बुते पहचान भी बनाई है. खेती में नए प्रयोग के साथ कई महत्वपूर्ण चीजों को विकसित किया है, जिससे वो अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं. इन्ही में एक किसान नीति रंजन प्रताप हैं, जिन्होंने किसानी में एक नया अध्याय जोड़ दिया है.

किसान ने तैयार किया खास किस्म का चना : गयाजी के वजीरगंज क्षेत्र के बिशुनपुर गांव के नीति रंजन प्रताप एक ऐसे किसान हैं, जिन्होंने चने का एक बीज विकसित किया है. भारत सरकार के पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने नीति रंजन प्रताप के 'नीति चना' को निबंधन कर दिया है और निबंधन का प्रमाणपत्र भी दे दिया गया है.

नीति रंजन प्रताप से खास बातचीत (ETV Bharat)

भारत सरकार ने बीज किया पेटेंट: उनके चने की कई खासियत है. असल में चना भारत की सबसे प्रमुख दलहनी फसलों में से एक है. इसे रबी के मौसम में मुख्य फसल भी मानी जाती है. भारत सरकार के निबंधन विभाग ने नीति रंजन प्रताप के खास प्रकार के विकसित बीज को उनके नाम से पेटेंट कर दिया है. अब उस चना बीज को बेचने वाले को रॉयल्टी नीति रंजन प्रताप को देनी होगी.

कम सिंचाई में खेती: नीति रंजन प्रताप ने बताया कि जब उन्होंने इस नए किस्म के चने पर प्रशिक्षण शुरू किया , तो उसमें सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ना के बराबर उसमें सिंचाई की जरूरत पड़ी. फसलों में लगने वाली बीमारी भी इस खास चने की फसल में नहीं लगी. चने की फसल संक्रमण से प्रभावित नहीं हुई, जिसकी वजह से फसल भी काफी अच्छी हुई. पैदावार आम चने से एक गुना ज्यादा हुआ. ट्रायल के रूप में चने ने उन्हें नई प्रजाति को विकसित करने पर मजबूर किया है.

Neeti gram
भारत सरकार ने बीज किया पेटेंट (ETV Bharat)

ओस से होगी फसल: इस चने की खासियत यह भी है कि इसमें सिंचाई के लिए पानी की अधिक जरूरत नहीं है. यह नीति चना की फसल ओस की नमी से भी पैदा हो सकती है. इसको इस तरह से तैयार किया गया है कि ये पहाड़ी और सुखी जगह पर भी पैदा हो. पहाड़ी और सूखे क्षेत्र में इसका ट्रायल भी किया गया था.

दूसरी बड़ी बात है कि इसमें बीमारियां नहीं लगती हैं, जबकि आम चने खास कर काबुली और हाइब्रिड के सीड में सिंचाई कम से कम तीन बार जरूर करनी पड़ती है. इसमें बहुत ज्यादा तो दो बार ही सिंचाई की जरूरत पड़ेगी.

क्या है नीति चना?: नीति रंजन प्रताप ने ईटीवी भारत से विशेष बात करते हुए कहा कि उनके द्वारा एक फील्ड टेस्टेड बीज तैयार की गई है. ये पूरी तरह से स्वदेशी बीज है, जो 50 साल पहले गयाजी जिला के वजीरगंज क्षेत्र में उनके पिता और परिवार के लोग करते थे. लेकिन 1980 के दशक के बाद से ये पूरी तरह से विलुप्त हो गया था.

Neeti gram
कम सिंचाई में खेती (ETV Bharat)

"इसकी गुणवत्ता काफी अच्छी होती है. अन्य चने की तुलना में ये पैदावार में भी काफी अच्छा है. दूसरे चने की तुलना में इसमें कीड़े भी जल्दी नहीं लगते हैं. खाने में टेस्टी तो होता ही है हेल्दी भी है. किसान इसकी खेती कर 70-75 हजार तक कमा सकते हैं."- नीति रंजन प्रताप, किसान

कैसे विकसित किया चना?: उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों से वो जिस चने की खेती कर रहे थे, उसकी फसल में कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही थी. उनका गांव सूखा क्षेत्र में शुमार है, जिसकी वजह से पटवन की सबसे अधिक समस्या होती है. तीन साल पहले पुराने विलुप्त बीज को फिर से विकसित करने पर काम शुरू किया. प्रशिक्षण के रूप में उसकी खेती भी की, जिसका नतीजा काफी अच्छा रहा और किसानों को चौंकाने वाला रहा है.

लाजवाब है स्वाद: नीति रंजन प्रताप ने बताया कि प्रशिक्षण में आम चने और उनके चना के स्वाद का भी टेस्ट हुआ है. उनके नीति चना का स्वाद भी काफी अच्छा था. इन्होंने इस चना की दाल और सत्तू भी बना कर टेस्ट कराया है. टेस्ट में उसके सत्तू और दाल में भी काफी अच्छा स्वाद रहा.

Neeti gram
फील्ड टेस्टेड बीज तैयार (ETV Bharat)

"ये एक उच्च गुणवत्ता का चना है, जिसकी दाल और सत्तू भी काफी अच्छे होंगे. इस पूरी प्रक्रिया में मुझे तीन सालों का वक्त लगा है. पूरे प्रशिक्षण और एक बीज तैयार करने के मापदंडों का पालन करके ही बीज तैयार की गई है."- नीति रंजन प्रताप, किसान

1 कट्ठा से शुरुआत: नीति रंजन ने बताया कि शुरुआत तो उनके द्वारा ट्रायल के रूप में एक कट्ठा से की गई थी. उसका नतीजा अच्छा आने पर हर साल इसको करने का दायरा बढ़ाया गया. दूसरी बार 12 बीघा में इसकी खेती की गई. तभी उनके चने की जिला में चर्चा होने लगी थी.

दुर्लभ प्रजाति का चना डेवलप : कुछ कृषि वैज्ञानिकों ने उनके गांव और खेत का निरीक्षण भी किया था. कुछ प्रयोग और जांच भी की. जिसमें वैज्ञानिकों ने भी पाया कि ये दुर्लभ प्रजाति का चना डेवलप किया गया है, जिससे किसानों को आगे चलकर बड़ा फायदा होगा.

वैज्ञानिकों ने पेटेंट कराने की दी सलाह: नीति रंजन ने बताया कि इस दुर्लभ प्रजाति के चने को पेटेंट कराने के लिए वैज्ञानिकों ने ही सलाह दी थी. उन्हें मालूम नहीं था कि किस तरह से किसी फसल को पेटेंट कराया जाता है. इसमें वैज्ञानिकों ने भी उनका भरपूर सहयोग किया है.

Neeti gram
नीति रंजन प्रताप ने तैयार किया खास किस्म का चना (ETV Bharat)

2024 में पेटेंट के लिए दिया था आवेदन: उन्होंने बताया कि पिछले साल 2024 के अक्टूबर महीने में इस चना के बीज को पेटेंट कराने के लिए आवेदन किया गया था. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने इस पर टेस्ट किया और सारे मानकों पर जांच पड़ताल की.

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की टीम ने स्थल निरीक्षण कर जानकारी भी ली थी. जब सारे मानकों पर उनके चने का बीज खरा उतरा, तब उन्हें पेटेंट होने का प्रमाणपत्र एक दिन पहले दिया गया है.

2021 में आईटी की नौकरी छोड़ी: नीति रंजन वजीरगंज थाना क्षेत्र के बिशुनपुर गांव के रहने वाले हैं. पिता रामपुकर सिंह प्रखंड़ कॉपरेटिव अधिकारी थे. नीति रंजन प्रताप ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में कई बड़े शहरों में कार्य कर चुके हैं. आईटी सेक्टर की नौकरी को छोड़ कर 2021 में नीति रंजन ने किसानी शुरू की थी.

नीति रंजन कहते हैं "इससे पहले वह अपने गांव की चौहद्दी भी नहीं जानते थे, लेकिन जबसे किसानी शुरू की तबसे वो अब तक पूरे जिले के उन सभी क्षेत्रों से वह रूबरू हो चुके हैं, जहां छोटे स्तर पर या बड़े स्तर खेती किसानी हो रही है."

डेरी फार्म से शुरुआत: नीति रंजन ने जब आईटी सेक्टर के कार्य को छोड़ा तब उन्होंने अपने गांव विशनपुर में डेरी फार्मिंग से कृषि की शुरुआत की, इन्होंने गांव में ही 9 देशी गाय से एएसपी अमृत धारा डेरी फार्मिंग की शुरुआत की थी. आज उनके पास 100 से अधिक गाए हैं.

सालाना टर्न ओवर 11 करोड़: इन्होंने इसके बाद में एफपीओ का स्थापना की, जिसमें उनके क्षेत्र के सैंकड़ों किसान जुड़े हुए हैं.सभी के डेरी फार्मिंग से एफपीओ के माध्यम से दूध कलेक्ट होता है. एफपीओ बनने के बाद अब इलाके के हर घर में कम से कम दो गाय का पालन जरूर हो रहा है और इस का सालाना टर्न ओवर 11 करोड़ के लगभग है.

'सरकार मदद करे तो नीति चना बिहार का होगा ब्रांड': नीति रंजन अब इस कोशिश में है कि नीति चना को बिहार का ब्रांड बनाया जाए, इसके लिए वह बिहार सरकार के कृषि विभाग से सहयोग भी चाहते हैं. उन्होंने कहा कि अगर बिहार में सरकारी स्तर से नीति चना के बीज को किसानों में खेती के लिए बांटा जाए तो एक बड़ा बदलाव चने की खेती में होगा. इससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी. किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा.

नीति चना की खासियत: नीति चना के पौधे की ऊंचाई लगभग 50 से 65 सेंटीमीटर है. इसका पौधा संरचना मजबूत व अच्छी शाखा युक्त है. तना मोटा सीधा है जो तेज हवा को भी सहन कर सकता है. आम तौर पर तेज हवा आंधी में चना के पौधे झुक जाते हैं या फिर हवा से उसके फूल और फल गिर जाते हैं, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होता है.

इसकी पत्ती के भी आकार छोटे और मध्यम है. पत्ती का रंग गहरा हरा होता है, जबकि कुछ चना की पत्तियों में हल्का पीलापन भी होता है. पत्ती घनत्व अधिक है. जिससे नमी संरक्षण बेहतर होती है. इसके फूल का रंग हल्का नीला बैगनी होता है, जबकि इसके बीज का रंग डार्क ब्राउन होता है.

बीज का अकार मध्यम से बड़ा समान आकार होता है. जब फसल तैयार हो जाती है तो इसकी कटाई में नुकसान कम होता है क्योंकि इसकी तनों में कठोरता ज्यादा है.

अक्टूबर दिसंबर में करें बुवाई: नीति रंजन ने कहा कि बुवाई का समय अक्टूबर दिसंबर का महीना बेहतर है. इसकी पूरी फसल तैयार होने की अवधि 120 से 135 दिन की होती है. पैदावार क्षमता 18 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ है, जबकि आम चने की पैदावार की क्षमता एक एकड़ में 12 से 15 क्विंटल ही होती है.

इनके नीति चना में प्रोटीन की मात्रा टेस्ट में 20 से 22 प्रतिशत पाई गई है, जबकि इस में फाइबर 10 से 12 प्रतिशत, कार्बोहाइड्रेट 45 से 50 प्रतिशत, आयरन जिंक मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाए गए हैं. अगर एक एकड़ में चने की खेती करनी है तो उस में बीज 30 से 35 केजी ही डालना होगा. इसके रोपण दूरी 30x10 CM होनी चाहिए.

बिहार का पहले चना पेटेंट: नीति रंजन को ये भी सौभाग्य मिला है कि वो बिहार के पहले ऐसे किसान हैं जिनके चना को पेटेंट किया गया है. इससे पहले किसी भी किसान के चना सीड को पेटेंट नहीं किया गया है. नीति रंजन प्रताप ने कहा कि ये उनके लिए खुशनसीबी है कि वो बिहार के ऐसे किसान बने हैं. किसान जब भी अब चना का जिक्र करेंगे, उनका नाम जरूर लेंगे.

संपादक की पसंद

