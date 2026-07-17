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कोटा से पढ़कर बिहार के आयुष लेकर आए AIR-4, NEET में थे कम अंक... RE-NEET ने दिलाया एम्स दिल्ली

नीट यूजी में चौथी रैंक लाने वाले टॉपर आयुष भालोटिया. ( फोटो सोर्स- एलन कोचिंग और उनके पेरेंट्स )