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NEET-UG 2026 टॉपर आर्यन गुप्ता बनना चाहते हैं कैंसर विशेषज्ञ, वजह जानकर आंखें नम हो जाएंगी

"पहले NEET पेपर में मेरे 5 जवाब गलत थे, दूसरी बार कुछ सोचा ही नहीं" आर्यन ने कहा, "बाकी तो पढ़ाई का मामला है, इसलिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है. मैं 12 से 14 घंटे पढ़ता था. जब मैंने NEET का पेपर दिया, तो मुझे उम्मीद थी कि मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा. मैंने तनाव में पेपर दिया, इस चक्कर में मेरे 5 सवालों के जवाब गलत हो गए. जब ​​मुझे दोबारा पेपर देना पड़ा, उस समय मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दिया, और मुझे अच्छी रैंक मिली."

आर्यन का अगला प्लान, एम्स में लेंंगे दाखिला, कैंसर के डॉक्टर बनने की इच्छा आर्यन ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, "अब वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली (AIIMS) से एमबीबीएस करेंगे. उन्होंने कहा कि, वह कैंसर का डॉक्टर बनना चाहते हैं.

बेटे को लड्डू खिलाती मां डॉ. रीनू गुप्ता और साथ में पिता डॉ. सचिन गुप्ता (ETV Bharat)

कैंसर से दादी की हुई थी मौत, ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं आर्यन NEET UG टॉपर आर्यन गुप्ता ने कहा कि, जब वह सिर्फ 3 साल का था, उसकी दादी गुजर गईं. आर्यन की दादी की मौत कैंसर से हुई थी. दुर्भाग्य से, कुछ समय बाद उनके दादाजी की भी कैंसर से मौत हो गई. आर्यन को लगता है कि, परिवार में इतने सारे डॉक्टर होने के बावजूद वे उन्हें बचा नहीं पाए, इसी वजह से उन्होंने ऑन्कोलॉजिस्ट (कैंसर के डॉक्टर) बनने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि यह मेरा लक्ष्य है, बाकी तो भगवान की मर्जी है कि लोग किस क्षेत्र में मुझसे सेवाएं लेना चाहते हैं.

NEET-UG 2026 टॉपर आर्यन गुप्ता के घर में जश्न, बताया क्यों बनना चाहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट (ETV Bharat)

लुधियाना के दुगरी के रहने वाले आर्यन गुप्ता ने देश के सबसे कठिन परीक्षा में से एक में टॉप करके पूरे पंजाब और लुधियाना जिले का नाम रोशन किया है. आर्यन ने 10वीं में ग्लोबल मैथ में टॉप रैंक हासिल की थी. जिसके बाद उन्होंने 12वीं कक्षा में मेडिकल स्ट्रीम में बोर्ड एग्जाम में भी 97.2 अंक हासिल किए. इसके बाद उन्होंने नीट की तैयारी की और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद यह मुकाम हासिल किया है.

लुधियाना: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने गुरुवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी)-2026 के परिणाम घोषित किए. रिजल्ट जारी होते ही पंजाब के आर्यन गुप्ता ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है. पंजाब के लुधियाना के रहने वाले आर्यन गुप्ता ने 720 में से 715 अंक लाकर ऑल इंडिया रैंक (AIR) वन हासिल की.

NEET पेपर लीक होने के बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस

नीट पेपर लीक होने के बाद आर्यन के लिए इसकी पढ़ाई करना आसान नहीं था. पूरी तैयारी के बाद जब पेपर लीक हुआ तो उसे अच्छे स्कोर की उम्मीद थी, लेकिन पेपर कैंसिल हो गया. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए पेपर कैंसिल करके नए सिरे से एग्जाम कराने का आदेश दिया. जब दोबारा एग्जाम हुआ तो आर्यन ने 720 में से 715 नंबर लाकर पूरे देश में मिसाल कायम की.

माता-पिता के साथ आर्यन गुप्ता (ETV Bharat)

आर्यन के माता-पिता भी डॉक्टर हैं

आर्यन के पिता और माता दोनों डॉक्टर हैं. उनके पिता का नाम डॉ. सचिन गुप्ता है, जो एनेस्थीसिया के स्पेशल डायरेक्टर हैं. इसी तरह उनकी मां रीनू गुप्ता गायनेकोलॉजिस्ट (स्त्री रोग विशेषज्ञ) हैं. दोनों लुधियाना में धंडरा रोड के पास 'रेनू हॉस्पिटल' नाम से एक क्लिनिक चलाते हैं.

माता-पिता के साथ आर्यन गुप्ता (ETV Bharat)

बेटे की सफलता पर मां रीनू गुप्ता और पिता सचिन ने कहा कि, यह उनके लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है. आर्यन ने दिन-रात तैयारी की है. कई बार रात में उसे सोने के लिए मजबूर होना पड़ा.

रीनू गुप्ता ने कहा, "मैं और मेरे पति भी डॉक्टर हैं. हमारे बड़े-बुजुर्ग भी मेडिकल पेशेवर रहे हैं. कई रिश्तेदार भी मेडिकल प्रोफेशन में हैं. आर्यन कैंसर के मरीजों का डॉक्टर बनना चाहता है. आर्यन और उसका भाई भी खेलने में अच्छे थे. मेरे बड़े बेटे ने भी 52वीं रैंक हासिल की है."

आर्यन गुप्ता ने 720 में से 715 अंक लाकर ऑल इंडिया रैंक (AIR) वन हासिल की (ETV Bharat)

मां रीनू गुप्ता और पिता सचिन गुप्ता ने बताया कि, जब नीट पेपर कैंसिल हुआ था, तो बहुत परेशानी हुई थी. आर्यन ने सोचा था कि अब वह फ्री है, उसे पढ़ाई नहीं करनी है. उसने किताबें और नोट्स भी किसी और को दे दिए थे. फिर जब दोबारा नीट पेपर की घोषणा हुई, तो आर्यन ने फिर से पेपर की तैयारी की. उन्होंने कहा कि, उनकी तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं था. आर्यन ने अपनी मर्जी से मेडिकल प्रोफेशन में आने का फैसला किया है.

माता-पिता के साथ आर्यन गुप्ता (ETV Bharat)

करीब 22.79 लाख छात्रों ने नीट (यूजी) परीक्षा के लिए रजिस्टर किया था

एनटीए के मुताबिक, इस परीक्षा के लिए करीब 22.79 लाख छात्रों ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 20 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया था. बता दें कि, नीट (यूजी) रिजल्ट में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने शीर्ष स्थान (दोनों के 715 अंक ) हासिल किया. जबकि कुल 11.21 लाख अभ्यर्थी सफल (अर्ह) घोषित किए गए. अर्हता प्राप्त करने वाले अथ्यर्थियों में 58 फीसदी से अधिक लड़कियां हैं.

नटीए के अनुसार, जहां गुप्ता और बंसल ने 720 में से 715-715 अंक हासिल किए, वहीं 19 अभ्यर्थियों ने 700 अंक और 138 अभ्यर्थियों ने 690 अंक प्राप्त किए. इसके अलावा कुल 1,492 अभ्यर्थियों ने 650 या उससे अधिक अंक अर्जित किए, जबकि 10,160 अभ्यर्थियों ने 600 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं.

आर्यन गुप्ता के माता-पिता भी डॉक्टर हैं (ETV Bharat)

चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 9 मई को आयोजित यह परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बीच 12 मई को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा रद्द कर दी गई थी. इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है. परीक्षा का दोबारा आयोजन 21 जून को किया गया था.

पिछले वर्ष परीक्षा के परिणाम 25 जून को घोषित किए गए थे. दोबारा परीक्षा के कारण प्रवेश प्रक्रिया के कार्यक्रम में देरी की आशंकाओं को दूर करते हुए एनटीए ने स्पष्ट किया कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं, ताकि अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश और काउंसिलिंग का कार्यक्रम निर्धारित समय के अनुसार जारी रह सके.

NTA के मुताबिक, इस परीक्षा के लिए करीब 22.79 लाख छात्रों ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 20 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया और 11.21 लाख छात्रा इसमें क्वालिफाई (योग्य) हुए.

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