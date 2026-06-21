NEET UG RE-Exam: पेपर खत्म होने के बाद बाहर निकले छात्रों में दिखा उत्साह, जानिए क्या बोले?
दिल्ली में परीक्षा केंद्रों पर रविवार को री-नीट एग्जाम के लिए आए छात्रों का उत्साह देखते ही बना. उन्होंने इसपर अनुभव भी साझा किये. पढ़ें..
Published : June 21, 2026 at 8:39 PM IST
नई दिल्ली: देशभर में रविवार को 5000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर री-नीट एग्जाम का आयोजन हुआ. वहीं दिल्ली में एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते समय अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल वहीं उनके मन में कई आशंकाएं भी थी कि बस इस बार कोई गड़बड़ न हो. एग्जाम सेंटर से बाहर निकले छात्रों से ईटीवी भारत ने बातचीत कर उनका अनुभव जाना.
एग्जाम देकर बाहर निकले अभिषेक ने बताया, इस बार का क्वेश्चन पेपर 3 मई को आयोजित परीक्षा की तुलना में आसान था. फिजिक्स के सवालों के जवाब थोड़े ट्रिकी रहे, जबकि केमिस्ट्री के सब जवाब काफी लंबे थे. इसके अलावा बायो का पेपर काफी आसान और उलझा हुआ आया था. एग्जाम सेंटर के अंदर जाते वक्त करीब आठ बार चेकिंग की गई. 3 मई के बाद जिस तरह पेपर लीक की खबर सामने आई थी इस बार भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त थी.
नंबर काफी अच्छे आएंगे: उनके अलावा फरदीन ने बताया कि एग्जाम पिछली बार की तुलना में काफी अच्छा गया. इस बार केवल फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेंदी और हार्ड था, लेकिन केमिस्ट्री और बायो काफी आसान रहा. उम्मीद है कि इस बार नंबर काफी अच्छे आएंगे. 3 मई को हुई परीक्षा के बाद पेपर लीक की खबर ने काफी परेशान कर दिया था. इसके चलते इस बार मन में थोड़ा डर है की कहानी फिर से वही ना हो जाए. लेकिन इस बार काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षा दी गई तो उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा.
पेपर लीक जैसी गड़बड़ी न हो: वहीं गौरी ने बताया कि नीट का री एग्जाम देकर मानसिक संतुष्ट मिली है. बायो ईजी था फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा आए थे और केमिस्ट्री ठीक-ठाक था. वहीं मन में पेपर लिखकर डर तो है लेकिन उम्मीद है कि सरकार ने इस बार काफी सख्ती दिखाते हुए आयोजन करवाया है तो पेपर लीक जैसी कोई गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए.
एक महीना हुआ खराब: उधर पहली बार नीट का एग्जाम दे रहे विवेक बताते हैं कि पिछली बार परीक्षा के बाद हुई पेपर लीक की गड़बड़ी के कारण एक महीना करीब पूरा खराब हो गया. अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वह आगे कुछ तैयारी कर रहे होते या अगले साल के लिए और अच्छी प्रिपरेशन शुरू कर देते. नंबर अच्छे आएंगे वहीं पेपर लीक को लेकर थोड़ी अनिश्चितता भी है. वहीं अर्पिता राज ने बताया कि इस बार का पेपर पिछली बार की तुलना में काफी आसान था इसमें बायो सबसे ईजी रहा. हीं फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल भी ज्यादा मुश्किल नहीं थे.
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