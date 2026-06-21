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NEET UG RE-Exam: पेपर खत्म होने के बाद बाहर निकले छात्रों में दिखा उत्साह, जानिए क्या बोले?

नई दिल्ली: देशभर में रविवार को 5000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर री-नीट एग्जाम का आयोजन हुआ. वहीं दिल्ली में एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते समय अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल वहीं उनके मन में कई आशंकाएं भी थी कि बस इस बार कोई गड़बड़ न हो. एग्जाम सेंटर से बाहर निकले छात्रों से ईटीवी भारत ने बातचीत कर उनका अनुभव जाना.

एग्जाम देकर बाहर निकले अभिषेक ने बताया, इस बार का क्वेश्चन पेपर 3 मई को आयोजित परीक्षा की तुलना में आसान था. फिजिक्स के सवालों के जवाब थोड़े ट्रिकी रहे, जबकि केमिस्ट्री के सब जवाब काफी लंबे थे. इसके अलावा बायो का पेपर काफी आसान और उलझा हुआ आया था. एग्जाम सेंटर के अंदर जाते वक्त करीब आठ बार चेकिंग की गई. 3 मई के बाद जिस तरह पेपर लीक की खबर सामने आई थी इस बार भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त थी.

छात्रों ने परीक्षा के सवालों और व्यवस्था पर दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

नंबर काफी अच्छे आएंगे: उनके अलावा फरदीन ने बताया कि एग्जाम पिछली बार की तुलना में काफी अच्छा गया. इस बार केवल फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेंदी और हार्ड था, लेकिन केमिस्ट्री और बायो काफी आसान रहा. उम्मीद है कि इस बार नंबर काफी अच्छे आएंगे. 3 मई को हुई परीक्षा के बाद पेपर लीक की खबर ने काफी परेशान कर दिया था. इसके चलते इस बार मन में थोड़ा डर है की कहानी फिर से वही ना हो जाए. लेकिन इस बार काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षा दी गई तो उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा.