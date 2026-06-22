ETV Bharat / bharat

NEET-UG री-एग्जाम: NTA ने कहा- पेपर लीक वीडियो फेक, सफलतापूर्वक हुआ री-एग्जाम

बिहार के पटना में रविवार को नीट-यूजी री-एग्जाम से पहले एक एग्जाम सेंटर के बाहर कैंडिडेट लाइन में खड़े हैं. ( IANS )

एक बयान में एनटीए ने यह भी कहा कि रविवार को री-एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक हुआ था, और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के खिलाफ चेतावनी दी. टेस्टिंग एजेंसी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'एनटीए का ध्यान नीट यूजी 2026 के बारे में सोशल मीडिया पर चल रहे एक मनगढ़ंत वीडियो की ओर गया है.

पीआईबी फैक्ट चेक ने एक्स पर पोस्ट किया, 'सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नीट यूजी 2026 री-एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर लीक हो गया था. यह दावा फर्जी है. एनटीए के अनुसार पेपर लीक होने की खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं.'

नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और केंद्र ने सोशल मीडिया पर चल रहे कुछ वीडियो को 'फेक' बताया. वीडियो में दावा किया गया था कि नीट यूजी 2026 री-एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पर लीक हो गया था. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट-चेक यूनिट ने सोमवार को वीडियो को फेक बताया और कहा कि 'पेपर लीक होने की खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं.'

यह वीडियो फर्जी है और इसमें किए गए दावे झूठे हैं. आज पूरी सिक्योरिटी और निगरानी में परीक्षा सफलतापूर्वक हुई.' स्टूडेंट्स को धोखा देने या डराने के लिए ऐसी गलत जानकारी बनाना और जानबूझकर फैलाना एक गंभीर अपराध है.

एनटीए ने एक बयान में कहा, 'एनटीए, I4C और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के सपोर्ट से इस कंटेंट को बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. हम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और आम लोगों से अपील करते हैं कि वे सिर्फ http://neet.nta.nic.in और ऑफिशियल NTA हैंडल्स के जरिए ही वेरिफाई करें. ऐसे मटीरियल को बढ़ा-चढ़ाकर न बताएं. हमारे 20 लाख प्लस कैंडिडेट्स एक शांत और फेयर प्रोसेस के हकदार हैं.'

पिछले महीने परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने के बाद एनटीए ने रविवार को नीट (यूजी) री-एग्जामिनेशन करवाया. एजेंसी के मुताबिक भारत में 5,440 सेंटर्स और विदेश में 14 सेंटर्स पर 20 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने नीट (यूजी) 2026 री-एग्जामिनेशन दिया, और परीक्षा 13 भाषाओं में हुई. एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने कहा कि री-एग्जामिनेशन पूरे सिक्योरिटी इंतजाम के साथ आसानी से हुआ.

सिंह ने रविवार को रिपोर्टर्स से कहा, 'अभी तक हमें क्वेश्चन पेपर लीक के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है. एनटीए प्रोसेस की ईमानदारी पक्का करने के लिए तेजी से काम कर रहा है. हमें 100 फीसदी भरोसा है.' उन्होंने आगे कहा कि इवैल्यूएशन प्रोसेस जल्द ही शुरू होगा और रिजल्ट नॉर्मल से ज़्यादा तेजी से अनाउंस किए जाएँगे. यह देखते हुए कि एजेंसी ने पूरे एग्जाम साइकिल को रिकॉर्ड 37 दिनों में पूरा किया.