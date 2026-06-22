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40 लाख की डील, 9 डमी छात्र, 18 बायोमेट्रिक स्टाफ समेत 30 गिरफ्तार, बिहार में NEET री-एग्जाम में बड़ी सेंधमारी नाकाम

बिहार में NEET री-एग्जाम में बड़ी सेंधमारी नाकाम ( Etv Bharat )