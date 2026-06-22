40 लाख की डील, 9 डमी छात्र, 18 बायोमेट्रिक स्टाफ समेत 30 गिरफ्तार, बिहार में NEET री-एग्जाम में बड़ी सेंधमारी नाकाम
लखीसराय NEET री एग्जाम फर्जीवाड़े में 30 गिरफ्तार हुए हैं. पुलिस अब विम्स पावापुरी के छात्र रविशंकर कुमार की तलाश कर रही है.
Published : June 22, 2026 at 4:44 PM IST
पटना/लखीसराय/नालंदा: NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा के दौरान बिहार के लखीसराय जिले में फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाकर परीक्षा दिलाने की कथित साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस की कार्रवाई में अब तक कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में 9 डमी परीक्षार्थी, एक मूल अभ्यर्थी, एक कथित नेटवर्क संचालक और बायोमेट्रिक सत्यापन से जुड़े 18 कर्मचारी शामिल हैं. सॉल्वर गैंग से 30 से 40 लाख की डील हुई थी.
तीन परीक्षा केंद्रों से पकड़े गए 9 डमी अभ्यर्थी : बिहार के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी सुधांशु कुमार के अनुसार, ''लखीसराय जिले के तीन अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जांच के दौरान 9 डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया. आरोप है कि ये लोग दूसरे अभ्यर्थियों की जगह NEET UG की पुनर्परीक्षा देने पहुंचे थे. संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई गई थी.''
एक मूल अभ्यर्थी और कथित मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार : पुलिस ने मामले में मूल अभ्यर्थी संजीत कुमार को भी गिरफ्तार किया है. वहीं गया मेडिकल कॉलेज के छात्र अर्पित राज को इस नेटवर्क का कथित सेटर और मास्टरमाइंड बताते हुए गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का दावा है कि अर्पित राज डमी अभ्यर्थियों की व्यवस्था करने, उन्हें परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और नेटवर्क के बीच समन्वय की भूमिका निभा रहा था.
बायोमेट्रिक सत्यापन से जुड़े 18 कर्मचारियों की गिरफ्तारी : जांच में बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की बात भी सामने आई है. इस मामले में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से जुड़े 18 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इनकी भूमिका केवल लापरवाही तक सीमित थी या फिर इन्होंने कथित तौर पर सॉल्वर गैंग को जानबूझकर मदद पहुंचाई.
अभ्यर्थियों से लाखों रुपये की डील का आरोप : पुलिस जांच में सामने आया है कि कथित सॉल्वर नेटवर्क अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर उनकी जगह दूसरे लोगों को परीक्षा में बैठाने की तैयारी कर रहा था. अलग अलग स्तर पर 10 से 12 लाख रुपये से लेकर 30 से 40 लाख रुपये तक की डील किए जाने की बात सामने आई है. हालांकि रकम और सौदे से जुड़े सभी बिंदुओं की जांच अभी जारी है.
विम्स पावापुरी के छात्र रविशंकर कुमार का नाम सामने आया : इस मामले में नालंदा जिले के विम्स पावापुरी मेडिकल कॉलेज के 2022 बैच के छात्र रविशंकर कुमार का नाम भी जांच में सामने आया है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. कॉलेज प्रशासन के अनुसार, रविशंकर परीक्षा से एक दिन पहले हॉस्टल से निकल गया था और जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम को वह अपने कमरे में नहीं मिला.
कॉलेज प्रशासन ने परिजनों को भेजा पत्र : विम्स पावापुरी मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. सर्विल कुमारी ने बताया कि- ''NEET UG री एग्जाम से पहले छात्रों को हॉस्टल नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद रविशंकर कुमार हॉस्टल से बाहर चला गया. कॉलेज प्रशासन ने उसके परिजनों को पत्र भेजकर सूचना दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.''
पहले भी पावापुरी मेडिकल कॉलेज का नाम आया था सामने : मार्च में NEET UG परीक्षा के दौरान कटिहार में पकड़े गए कथित सॉल्वर गैंग के मामले में भी पावापुरी मेडिकल कॉलेज से जुड़े कुछ छात्रों के नाम सामने आए थे. उस मामले में उज्ज्वल कुमार उर्फ राजा बाबू और अवधेश कुमार का नाम चर्चा में आया था. अब लखीसराय री एग्जाम मामले में रविशंकर कुमार का नाम सामने आने के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है.
कई मेडिकल छात्रों का भी नेटवर्क में नाम : जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि नेटवर्क का संबंध बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के मेडिकल संस्थानों से तो नहीं है. गिरफ्तार और संदिग्ध लोगों में कुछ मेडिकल छात्रों के नाम सामने आए हैं. पुलिस ने कई मोबाइल फोन, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त कर उनकी जांच शुरू कर दी है.
मेडिकल छात्रों के दूसरे राज्यों तक कनेक्शन की जांच : कार्रवाई के दौरान राजकीय उच्च विद्यालय हसनपुर, केन्द्रीय विद्यालय लखीसराय तथा अन्य परीक्षा केंद्रों से संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने कई मोबाइल फोन, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी बरामद किए हैं. पूछताछ में यह संकेत मिले हैं कि नेटवर्क केवल बिहार तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार दूसरे राज्यों के मेडिकल संस्थानों तक फैले हुए थे.
कथित सरगना अर्पित राज : पुलिस जांच के अनुसार इस पूरे नेटवर्क का कथित सरगना अर्पित राज बताया जा रहा है. अर्पित राज का नाम पहले भी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों में सामने आ चुका है. पुनर्परीक्षा के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली, जिसके बाद कई परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई गई और छापेमारी की गई.
गिरफ्तार आरोपियों में PMCH का मयंक उपाध्याय : गिरफ्तार लोगों में मयंक उपाध्याय का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है. वह पटना के पीएमसीएच का छात्र बताया जा रहा है. जांच एजेंसियों का दावा है कि मयंक की भूमिका अभ्यर्थियों और सॉल्वरों के बीच समन्वय स्थापित करने में थी. वहीं पूनम कुमारी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर बायोमेट्रिक और पहचान सत्यापन से जुड़ी गड़बड़ियों में संलिप्तता का आरोप है.
रायबरेली एम्स का छात्र भी धराया : पुलिस ने सौरभ एस नामक युवक को भी पकड़ा है, जो रायबरेली एम्स का छात्र बताया जा रहा है. इसके अलावा अमन अग्रवाल, जो यूपी मेडिकल कॉलेज का छात्र है, उसे भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है. जांच एजेंसियों का मानना है कि मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ छात्रों का इस्तेमाल परीक्षा माफिया द्वारा सॉल्वर के रूप में किया जा रहा था.
बढ़ सकती है गिरफ्तारी की संख्या : पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले की जांच अभी जारी है और आगे कुछ अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है. सभी संदिग्ध अभ्यर्थियों, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था, बायोमेट्रिक प्रक्रिया और नेटवर्क से जुड़े लोगों की गहन जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि परीक्षा की पारदर्शिता से समझौता करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.
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