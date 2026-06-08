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NEET UG re-exam: क्या एयरफोर्स संभालेगी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा? पीएम मोदी लेंगे आखिरी फैसला

नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) 21 जून को होने वाली NEET-UG रीटेस्ट के लिए प्रश्न पत्र भेजने के लिए भारतीय वायु सेना की मदद लेने की तैयारी कर रही है. यह कदम मेडिकल प्रवेश परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए उठाया जा रहा है. यह फैसला नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोपों के बाद पुरानी परीक्षा रद्द किए जाने के कुछ हफ्तों बाद आया है.

भारतीय वायु सेना के विमानों का उपयोग करने के इस प्रस्ताव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा की गई. इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और एनटीए के महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) अभिषेक सिंह शामिल थे.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें प्रश्न पत्रों को तैयार करने और छापने (प्रिंटिंग) से लेकर उन्हें सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने (ट्रांसपोर्टेशन) तक की सुरक्षा शामिल है. हालांकि वायु सेना के विमानों का उपयोग करने के विकल्प पर गंभीरता से विचार किया गया है, लेकिन इस पर अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है. उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखा जाएगा.

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा (रीटेस्ट) की तैयारियों की खुद बारीकी से निगरानी कर रहे हैं. परीक्षा को बिना किसी गड़बड़ी या अनियमितता के संपन्न कराने के लिए किए जा रहे इंतजामों पर उन्हें लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं.

यातायात (ट्रांसपोर्टेशन) सुरक्षा के साथ-साथ प्रशासन परीक्षा केंद्रों पर भी बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम कर रहा है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करें ताकि परीक्षा के दिन उम्मीदवारों (छात्रों) को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. सुरक्षा के ये कड़े इंतजाम 3 मई को आयोजित हुई मूल नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा के रद्द होने के बाद किए जा रहे हैं. वह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसके लिए लगभग 23 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

एनटीए (NTA) के अनुसार, परीक्षा के चार दिन बाद 7 मई को कथित गड़बड़ियों और धांधली से जुड़ी जानकारियां सामने आईं. एजेंसी ने कहा कि उसने तुरंत इन जानकारियों को जांच और आगे की कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ साझा किया. इसके बाद, पेपर लीक के आरोपों के बीच 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई और 21 जून को एक नई परीक्षा कराने का फैसला लिया गया.