ETV Bharat / bharat

NEET UG RE-EXAM 2026: घबराहट नहीं, आत्मविश्वास और धैर्य से जीतें परीक्षा की चुनौती, मनोचिकित्सक ने दिए अहम टिप्स

उत्तर: डॉ. सचिन शर्मा ने बताया कि अंतिम सप्ताह में नई रणनीति बनाने या नए विषय पढ़ने की बजाय पहले से तैयार सामग्री का रिवीजन करना सबसे बेहतर विकल्प है. छात्रों को मॉक टेस्ट, पुराने प्रश्नपत्र और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह समय मैराथन की आखिरी दौड़ जैसा है. अब छात्रों को अपनी गति बनाए रखते हुए केवल फिनिश लाइन तक पहुंचना है. पिछले दो वर्षों की मेहनत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है.

ऐसे में छात्रों को यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल वही परेशानी का सामना कर रहे हैं. किसी भी बड़े संकट या अनिश्चितता के समय चिंता, तनाव और निराशा महसूस करना सामान्य बात है. जरूरी यह है कि छात्र इन भावनाओं को समझें और उनसे बाहर निकलकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें.' उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब वह एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, तब भी ऐसी ही परिस्थितियां बनी थीं. उस समय कुछ प्रतिभाशाली छात्र हिम्मत हार गए थे, जबकि कई छात्रों ने धैर्य बनाए रखा और अगले प्रयास में पहले से बेहतर प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि मेडिकल क्षेत्र खुद में एक तपस्या है, जहां कठिन परिस्थितियों का सामना करना सीखना पड़ता है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: NEET UG RE-EXAM 2026 में अब महज एक सप्ताह का समय शेष है. 21 जून को होने वाली इस परीक्षा को लेकर लाखों अभ्यर्थियों के मन में उत्सुकता के साथ-साथ तनाव और अनिश्चितता भी है. दोबारा परीक्षा आयोजित होने के कारण कई छात्र मानसिक दबाव महसूस कर रहे हैं. ऐसे में दिल्ली-एनसीआर के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. सचिन शर्मा ने छात्रों को धैर्य और सकारात्‍मक सोच के साथ अपना आत्‍मविश्‍वास बनाए रखने की सलाह दी है.उनका मानना है कि परीक्षा की इस चुनौती को केवल अकादमिक नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती की कसौटी के रूप में भी देखना चाहिए.

उत्तर: मनोचिकित्सक के अनुसार तनाव के समय कई बार नकारात्मक विचार आने लगते हैं, लेकिन छात्रों को यह समझना चाहिए कि ऐसे विचार अक्सर दबाव का परिणाम होते हैं, वास्तविकता नहीं होते हैं. यदि छात्र पर्याप्त नींद लें, संतुलित भोजन करें और अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाए रखें, तो मानसिक दबाव काफी हद तक कम किया जा सकता है. उन्होंने सलाह दी कि छात्रों को रोजाना 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए. यदि भूख कम लग रही हो तो भी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में भोजन लेते रहें, ताकि शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिलती रहे.

प्रश्न: सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से कैसे बचें?

उत्तर: NEET UG RE-EXAM 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार तरह-तरह की चर्चाएं और अफवाहें चल रही हैं. इस पर डॉ. सचिन शर्मा का कहना है कि छात्रों को सीधे सोशल मीडिया की नकारात्मक सामग्री से दूरी बनाकर रखनी चाहिए. उन्होंने बताया कि कई बार एल्गोरिद्म व्यक्ति को उसी तरह की सामग्री बार-बार दिखाने लगते हैं, जिससे चिंता और बढ़ सकती है. ऐसे में अभिभावक और शुभचिंतक छात्रों तक केवल प्रमाणिक और सकारात्मक जानकारी पहुंचाएं. छात्रों को भी केवल आधिकारिक स्रोतों और विश्वसनीय समाचारों पर भरोसा करना चाहिए.

प्रश्न: यदि घबराहट या पैनिक महसूस हो तो क्या करें?

उत्तर: डॉ. सचिन शर्मा ने बताया कि यदि किसी छात्र को अत्यधिक घबराहट, बेचैनी या पैनिक महसूस हो रहा है तो उसे अपनी बात परिवार, मित्रों, शिक्षकों या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करनी चाहिए. कई बार केवल मन की बात कह देने से भी तनाव कम हो जाता है. उन्होंने योग, ध्यान और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज को भी उपयोगी बताया. उन्होंने बताया कि यदि किसी छात्र को पहले से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या रही हो या लगातार अनिद्रा, अत्यधिक चिंता या पैनिक अटैक जैसी स्थिति बन रही हो तो उसे किसी मनोचिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने में संकोच नहीं करना चाहिए. डॉ. शर्मा ने बताया कि इस समय अभिभावकों को भी धैर्य और सकारात्मकता दिखानी होगी. उन्हें बच्चों पर अतिरिक्त दबाव बनाने के बजाय उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए. छात्रों को यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि एक परीक्षा उनके पूरे जीवन का निर्णय नहीं करती. उन्होंने कहा कि अभिभावकों को बच्चों के सामने सकारात्मक उदाहरण रखने चाहिए और उन्हें उपलब्ध अवसरों, बढ़ती मेडिकल सीटों तथा भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए. इससे छात्रों का आत्मविश्वास मजबूत होगा. डॉ. सचिन शर्मा ने NEET UG RE-EXAM 2026 अभ्यर्थियों के लिए संदेश देते हुए कहा कि यह परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं बल्कि मानसिक मजबूती की भी परीक्षा है. पिछले दो वर्षों की मेहनत, शिक्षकों का मार्गदर्शन, परिवार का सहयोग और छात्रों का समर्पण उन्हें सफलता तक जरूर पहुंचाएगा.

ये भी पढ़ें -