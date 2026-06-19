ETV Bharat / bharat

'परीक्षा पे चर्चा पसंद है, पर पेपर लीक पर चुप्पी क्यों?': कन्हैया का पीएम मोदी पर तंज

नीट-यूजी परीक्षा से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा. संतू दास की रिपोर्ट.

Kanhaiya press conference NTA ban
प्रेस कांफ्रेंस करते कन्हैया. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 5:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः 21 जून को होने वाली नीट-यूजी (NEET-UG) की दोबारा परीक्षा से पहले, कांग्रेस ने शुक्रवार को भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने शिक्षा को "बिजनेस" बना दिया है. कांग्रेस ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर प्रतिबंध लगाने की अपनी मांग को दोहराने के साथ-साथ, पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराने के लिए एक नई संस्था बनाने की मांग की है.

पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के प्रभारी कन्हैया ने कहा, "पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे, एनटीए (NTA) पर प्रतिबंध लगाना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें 'परीक्षा पे चर्चा' करना पसंद है, पेपर लीक पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं."

NEET UG paper leak Congress protest
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार, 17 जून, 2026 को राजस्थान के कोटा में 'छात्रों की गूंज' प्रोग्राम के दौरान स्टूडेंट्स से बातचीत करते हुए. (IANS/AICC)

सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, "आज ऐसी एक भी परीक्षा नहीं है जिसका प्रश्नपत्र लीक या गड़बड़ न हुआ हो. अब तो यूपीएससी (UPSC) जैसी परीक्षाओं पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. इस सब की मुख्य वजह सत्ता में बैठे लोगों की नाकामी है." कन्हैया ने दावा किया कि शिक्षा के प्रति गंभीरता की कमी ने शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था को एक मजाक बना कर रख दिया है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बातों को याद करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, "राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हम शिक्षा पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं. आज हर माता-पिता इस डर में जी रहे हैं कि कहीं उनका बच्चा कोई आत्मघाती कदम न उठा ले. बच्चे भारी तनाव (डिप्रेशन) में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष के नेता की बात सुननी चाहिए क्योंकि शिक्षा राजनीति का मुद्दा नहीं है."

NEET UG paper leak Congress protest
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार, 17 जून, 2026 को राजस्थान के कोटा में 'छात्रों की गूंज' प्रोग्राम के दौरान स्टूडेंट्स से बातचीत करते हुए. (IANS/AICC)

नीट-यूजी (NEET-UG) की दोबारा परीक्षा के मद्देनजर टेलीग्राम (Telegram) पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "मोदी सरकार टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाकर अपनी कमियों को छिपा रही है. पेपर लीक का मामला तभी सामने आया जब कुछ लोगों ने टेलीग्राम पर करोड़ों रुपये में बेचे गए पेपरों को शेयर किया. असलियत यह है कि मोदी सरकार ने शिक्षा को एक बिजनेस बना दिया है. शिक्षा व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ गया है, छात्र तनाव में हैं और वे आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं. लेकिन भाजपा नेताओं और मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं."

कुमार ने इस मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कांग्रेस की मांग को भी दोहराया. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना चाहिए, एनटीए (NTA) पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और पेपर लीक के सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराने के लिए एक सक्षम संस्था बनाई जानी चाहिए."

कन्हैया ने आगे कहा, "शिक्षा का मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. सभी छात्रों से मेरी अपील है कि आप असफल नहीं हुए हैं, इसलिए खुद को सजा न दें. राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है."

NEET UG paper leak Congress protest
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार, 17 जून, 2026 को राजस्थान के कोटा में 'छात्रों की गूंज' प्रोग्राम के दौरान स्टूडेंट्स से बातचीत करते हुए. (IANS)

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

नीट यूजी पेपर लीक पर कांग्रेस
KANHAIYA PRESS CONFERENCE NTA BAN
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
राहुल गांधी नीट परीक्षा
NEET UG PAPER LEAK CONGRESS PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.