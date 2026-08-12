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नीट पेपर लीक: राऊज एवेन्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट पर लिया संज्ञान

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक मामले की सुनवाई करनेवाली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. यह महत्वपूर्ण फैसला स्पेशल जज अजय गुप्ता की अदालत ने सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले के 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया.

दरअसल, सीबीआई ने 13 लोगों को आरोपी बनाया है. सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं. ये सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं.

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2), भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और 13(1)(ए) और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धारा 10, धारा 3, 4, 5 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज किया था. इसके पहले कोर्ट ने तीन आरोपियों मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.