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नीट पेपर लीक: राऊज एवेन्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट पर लिया संज्ञान

कोर्ट ने इस मामले के 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2026 at 4:11 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक मामले की सुनवाई करनेवाली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. यह महत्वपूर्ण फैसला स्पेशल जज अजय गुप्ता की अदालत ने सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले के 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया.

दरअसल, सीबीआई ने 13 लोगों को आरोपी बनाया है. सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं. ये सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं.

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2), भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और 13(1)(ए) और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धारा 10, धारा 3, 4, 5 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज किया था. इसके पहले कोर्ट ने तीन आरोपियों मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया था कि इस मामले में 12 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके तुरंत बाद 72 अफसरों और आठ साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से जांच शुरू की गई. सीबीआई ने महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और अन्य दूसरे राज्यों के 92 स्थानों पर छापे मारे. बता दें कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी 13 मई को की गई थी.

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  1. नीट पेपर लीक के तीन आरोपियों की लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग खारिज
  2. NEET पेपर लीक मामले में CBI ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर आंशिक दलीलें रखी, इस दिन होगी अगली सुनवाई

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