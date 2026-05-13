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NEET UG पेपर लीक मामला: सीबीआई ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जयपुर में मुंह छिपाते दिखे आरोपी

जयपुर: NEET UG 2026 में गड़बड़ी और कथित पेपर लीक के मामले में अब सरगर्मियां बढ़ गई हैं. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने NEET UG-2026 परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं और कथित पेपर लीक मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एजेंसी ने देशभर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है. सीबीआई ने 12 मई को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त लिखित शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया था. शिकायत में NEET UG-2026 परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोप लगाए गए थे. सीबीआई की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि कथित पेपर लीक से जुड़े सभी पहलुओं की तकनीकी और फॉरेंसिक विश्लेषण के माध्यम से गहन जांच कर रही है.

3 आरोपी जयपुर से, 1-1 नासिक, गुरुग्राम से पकड़ा: सीबीआई की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस मामले को लेकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक न्यास भंग सहित अन्य संबंधित धाराओं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत दर्ज की गई है. अब तक सीबीआई ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें तीन आरोपी जयपुर से, एक गुरुग्राम से और एक महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है.