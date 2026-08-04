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NEET-UG की OMR शीट में हेरफेर का आरोप! 6 छात्रों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

याचिका में आरोप लगाया कि उनकी ओएमआर शीट में दर्ज जवाबों और NTA द्वारा जारी की गई ओएमआर शीट की प्रतियों में बड़ा अंतर है.

SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : August 4, 2026 at 5:38 PM IST

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को नीट-यूजी (NEET-UG) के छह उम्मीदवारों ने एक याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा के दौरान उनकी ओएमआर शीट में दर्ज जवाबों और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा जारी की गई ओएमआर शीट की प्रतियों के बीच बड़ा अंतर है.

इस याचिका पर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले जल्द सुनवाई की मांग करते हुए, इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने पेश किया गया. याचिकाकर्ताओं के वकील ने न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की सदस्यता वाली इस पीठ के समक्ष अपनी संक्षिप्त दलीलें रखीं.

वकील ने दलील दी कि यह मामला उन छह छात्रों से जुड़ा है जिन्होंने परीक्षा में 600 और 650 से अधिक अंक हासिल किए हैं. लेकिन उनका दावा है कि एनटीए (NTA) द्वारा अपलोड की गई ओएमआर शीट के जवाब उन उत्तरों से अलग हैं जो उन्होंने वास्तव में परीक्षा के दौरान लगाए थे. इस पर पीठ ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ताओं ने पहले संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया था.

वकील ने पीठ के समक्ष दलील दी कि छात्रों ने एनटीए को ईमेल भेजा था और उसके कार्यालय का दौरा भी किया था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. पीठ को सूचित किया गया कि हालांकि एनटीए ने उम्मीदवारों को ओएमआर शीट के संबंध में आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया था, लेकिन यह गड़बड़ी परिणाम घोषित होने के बाद ही सामने आई.

दलीलें सुनने के बाद, पीठ इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई. गौरतलब है कि नीट-यूजी 2026 परीक्षा, जो मूल रूप से 3 मई को आयोजित की गई थी, पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी और एनटीए द्वारा 21 जून को दोबारा आयोजित की गई थी.

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