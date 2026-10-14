NEET UG 2026: सेंट्रल काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 3426 एमबीबीएस सीट्स, कम फीस वाली सरकारी मेडिकल कॉलेज की 1245 व AIIMS की 39
स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीट मैट्रिक्स में एमबीबीएस के 3426 और बीडीएस की 499 सीटें मौजूद हैं.
Published : October 14, 2026 at 10:02 PM IST
कोटा: नीट यूजी रिजल्ट के आधार पर एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए सेंट्रल काउंसलिंग चल रही है. इसके लिए मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ने चौथे यानि स्ट्रे वैकेंसी राउंड शुरू हो गया है, जिसकी सीट मैट्रिक्स बुधवार को जारी की गई है. इस सीट मैट्रिक्स में एमबीबीएस के 3426 और बीडीएस की 499 सीट मौजूद है. जिन पर अलॉटमेंट काउंसलिंग के इस राउंड में मिलने वाला है.
कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि काउंसलिंग की सीट्स के आधार पर सरकारी एमबीबीएस की 1245 सीट हैं, जबकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) में 39 सीट्स हैं. सरकारी और एम्स की सीट पर फीस काफी कम रहती है, जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की सेल्फ फाइनेंस 2165 सीटें हैं. इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी में ही एनआरआई कोटे की 16 सीट्स भी शामिल हैं. इन पर फीस 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक है.
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डेंटल सीट्स की बात की जाए तो 499 है. इनमें सरकारी डेंटल कॉलेज की 321 हैं, जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की सेल्फ फाइनेंस 103 सीट और एनआरआई कोटे की 75 सीट्स भी शामिल है. इसके अलावा बीएससी नर्सिंग कोर्सेज की भी 143 सीट स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीट मैट्रिक्स में आई है. जिन पर भी काउंसलिंग के जरिए एडमिशन मिलेगा. एक्सपर्ट मिश्रा ने बताया कि सीट मैट्रिक्स जारी करने के साथ ही एमसीसी ने रिवाइज्ड शैड्यूल भी जारी किया गया है, जिसके अनुसार चॉइस फिलिंग का प्रोसेस भी शुरू हो गया है.
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यह रहेगा शेड्यूल और क्या रखे ध्यान :
- चॉइस फिलिंग 14 से 16 अक्टूबर तक है, चॉइस भरते समय संबंधित कॉलेज की फीस का जरूर देखें.
- सभी चॉइस ध्यान से भरने के बाद ही लॉक करें, क्योंकि एक बार चॉइस सबमिट होने के बाद इसमें बदलाव नहीं होगा.
- कैंडिडेट 16 अक्टूबर तक चॉइस भरकर लॉक कर सकेंगे. ऐसा नहीं करने पर 16 अक्टूबर रात 11:55 बजे के बाद चॉइस ऑटो लॉक हो जाएगी.
- स्ट्रे वैकेंसी राउंड के सीट अलॉटमेंट 19 अक्टूबर को जारी होगा.
- कैंडिडेट्स विकल्प अनुसार (फ्रीज) के अनुसार अपना ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर प्रिंट भी कर सकेंगे.
- एमसीसी का स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्लोट विकल्प उपलब्ध नहीं है. जो कैंडिडेट स्ट्रे वैकेंसी राउंड से अपनी अलॉट सीट को रिपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी सिक्योरिटी डिपाजिट जप्त होगी.
- ऐसे कैंडिडेट्स एमसीसी के आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. वे परमानेंटली एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे.
- कॉलेज रिपॉर्टिंग 19 से 26 अक्टूबर के बीच होगा.
- कैंडिडेट को अलॉट कॉलेज में ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स व फीस के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा.