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NEET UG 2026: सेंट्रल काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 3426 एमबीबीएस सीट्स, कम फीस वाली सरकारी मेडिकल कॉलेज की 1245 व AIIMS की 39

नीट यूजी की परीक्षा को देकर आते स्टूडेंट्स ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: नीट यूजी रिजल्ट के आधार पर एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए सेंट्रल काउंसलिंग चल रही है. इसके लिए मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ने चौथे यानि स्ट्रे वैकेंसी राउंड शुरू हो गया है, जिसकी सीट मैट्रिक्स बुधवार को जारी की गई है. इस सीट मैट्रिक्स में एमबीबीएस के 3426 और बीडीएस की 499 सीट मौजूद है. जिन पर अलॉटमेंट काउंसलिंग के इस राउंड में मिलने वाला है.

कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि काउंसलिंग की सीट्स के आधार पर सरकारी एमबीबीएस की 1245 सीट हैं, जबकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) में 39 सीट्स हैं. सरकारी और एम्स की सीट पर फीस काफी कम रहती है, जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की सेल्फ फाइनेंस 2165 सीटें हैं. इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी में ही एनआरआई कोटे की 16 सीट्स भी शामिल हैं. इन पर फीस 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक है.