NEET UG 2026: स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रिजर्व कैटेगरी में 472 पर AIIMS अलॉट, निजी कॉलेजों में 177 अंक पर भी दाखिला
नीट यूजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड का परिणाम जारी. एम्स में एससी को 472 और ईडब्ल्यूएस को 615 अंक पर एमबीबीएस सीट मिली है.
Published : October 20, 2026 at 9:28 AM IST|
Updated : October 20, 2026 at 10:24 AM IST
कोटा : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित नीट यूजी परीक्षा के आधार पर देश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए आयोजित की जा रही काउंसलिंग के चौथे यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड का सीट अलॉटमेंट परिणाम सोमवार देर रात जारी किया गया है. इस राउंड के नतीजों ने एक बार फिर सीटों के गणित और अलग-अलग वर्गों के बीच कटऑफ के बड़े अंतर को सामने ला दिया है.
निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि इस परिणाम के आधार पर सरकारी सीट कैंडिडेट को नीट यूजी की 28515 ऑल इंडिया रैंक पर अलॉट की गई है, इस पर स्कोर 562 अंक है. इस क्लोजिंग रैंक पर भी सिक्किम के गंगटोक स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट अलॉट हुई है. इससे पहले तीसरे राउंड में सामान्य वर्ग की क्लोजिंग रैंक 27,080 और स्कोर 564 अंक था. यानी अंतिम राउंड में कटऑफ दो अंक नीचे आई है और रैंक में 1,485 का बदलाव दिखा है.
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एम्स में कैटेगरी वार कटऑफ का फासला : एम्स (AIIMS) संस्थानों में सीटों के आवंटन पर नजर डालें तो वर्गों के बीच अंकों का अंतर काफी अधिक दर्ज किया गया है. ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र को 6,071 ऑल इंडिया रैंक यानी 615 अंकों पर एम्स की सीट मिली है. वहीं एससी वर्ग में 1,29,719 रैंक और 472 अंक हासिल करने वाले छात्र को भी एम्स में एमबीबीएस का दाखिला मिल गया. दिलचस्प बात यह है कि इस रैंक पर सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के छात्रों को देश के किसी भी सरकारी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस की सीट तक नहीं मिल सकी.
तीसरे और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में काफी अंतर : दूसरी तरफ एम्स की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ काफी नीचे गिर गई है. तीसरे राउंड में 4845 रैंक और 621 के स्कोर पर सीट अलॉट हुई थी, जबकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 11,579 पर सीट मिल गई है. इस पर 595 स्कोर है. इस रैंक पर छात्र को एम्स मदुरै अलॉट हुआ, जो अधिकतर उम्मीदवारों की अंतिम पसंद रहा.
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एक्सपर्ट मिश्रा का कहना है कि एम्स की 39 सीट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में खाली थी, जिन पर भी सभी कैटेगिरी की सीट्स थी. इसलिए स्टूडेंट को कम रैंक पर अलॉट हो गई है. स्टूडेंट्स ने अपग्रेड की चॉइस भी इन राउंड में कम करते हैं. दूसरी तरफ कैटेगरी में अंतर काफी ज्यादा रहता है. इसी प्रकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में जनरल कैटेगरी में 597 अंक व रैंक 11005 रैंक पर एमबीबीएस सीट अलॉट हुई है.
एमबीबीएस पर 177 अंक पर भी एडमिशन : एम्स और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा जिप्मेर (पुडुचेरी व कराईकल) के ऑल इंडिया कोटे में 12,546 रैंक यानी 593 अंक पर दाखिला हुआ. दिल्ली यूनिवर्सिटी के आंतरिक कोटे में सामान्य वर्ग की क्लोजिंग रैंक 9,668 (स्कोर 601) रही. वहीं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के आंतरिक कोटे में सामान्य वर्ग को 10,903 रैंक (597 अंक) और ईडब्ल्यूएस को 23,527 रैंक (570 अंक) पर सीट मिली.
दूसरी ओर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सेल्फ फाइनेंस सीटों का हाल बिल्कुल अलग रहा, जहां महज 177 अंक और 11,90,352 रैंक पर भी एमबीबीएस की सीट अलॉट हो गई, हालांकि इन सीटों का सालाना खर्च करोड़ों में पहुंच जाता है. डेंटल कॉलेजों की सेल्फ फाइनेंस सीटों पर 233 अंक (रैंक 8,91,113) पर बीडीएस में प्रवेश मिला है. बीडीएस की फीस की बात की जाए तो यह लाखों रुपए है.
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सरकारी एमबीबीएस सीट पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड की क्लोजिंग रैंक :-
|कैटेगिरी
|AIR
|NEET UG स्कोर
|जनरल
|28515
|562
|ईडब्ल्यूएस
|31430
|558
|ओबीसी
|28601
|562
|एससी
|127165
|474
|एसटी
|144533
|463
AIIMS इंस्टीट्यूट की स्ट्रे वैकेंसी राउंड की क्लोजिंग रैंक :-
|कैटेगिरी
|AIR
|NEET UG स्कोर
|जनरल
|11579
|595
|ईडब्ल्यूएस
|6071
|615
|ओबीसी
|14701
|587
|एससी
|93436
|497
|एसटी
|129719
|472
जिप्मेर व अन्य सेंट्रल इंस्टिट्यूट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड की क्लोजिंग रैंक :-
|कैटेगिरी
|AIR
|NEET UG स्कोर
|जनरल
|12546
|593
|ईडब्ल्यूएस
|14598
|588
|ओबीसी
|14517
|588
|एससी
|106144
|488
सरकारी बीडीएस सीट पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड की क्लोजिंग रैंक :-
|कैटेगिरी
|AIR
|NEET UG स्कोर
|जनरल
|52383
|533
|ईडब्ल्यूएस
|53122
|532
|ओबीसी
|53293
|532
|एससी
|183081
|441
|एसटी
|204945
|430