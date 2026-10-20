ETV Bharat / bharat

NEET UG 2026: स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रिजर्व कैटेगरी में 472 पर AIIMS अलॉट, निजी कॉलेजों में 177 अंक पर भी दाखिला

नीट यूजी की परीक्षा देकर आते विद्यार्थी ( FILE PHOTO )

कोटा : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित नीट यूजी परीक्षा के आधार पर देश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए आयोजित की जा रही काउंसलिंग के चौथे यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड का सीट अलॉटमेंट परिणाम सोमवार देर रात जारी किया गया है. इस राउंड के नतीजों ने एक बार फिर सीटों के गणित और अलग-अलग वर्गों के बीच कटऑफ के बड़े अंतर को सामने ला दिया है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि इस परिणाम के आधार पर सरकारी सीट कैंडिडेट को नीट यूजी की 28515 ऑल इंडिया रैंक पर अलॉट की गई है, इस पर स्कोर 562 अंक है. इस क्लोजिंग रैंक पर भी सिक्किम के गंगटोक स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट अलॉट हुई है. इससे पहले तीसरे राउंड में सामान्य वर्ग की क्लोजिंग रैंक 27,080 और स्कोर 564 अंक था. यानी अंतिम राउंड में कटऑफ दो अंक नीचे आई है और रैंक में 1,485 का बदलाव दिखा है.