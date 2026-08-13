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NEET UG 2026 Counselling : MCC ने बदला पहले राउंड का शेड्यूल, अब 15 अगस्त तक सकते हैं रजिस्ट्रेशन

कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि वह लगातार मेडिकल काउंसिल कमेटी की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

नीट परीक्षा के लिए कतार में लगे स्टूडेंट्स
नीट परीक्षा के लिए कतार में लगे स्टूडेंट्स (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
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कोटा : मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा (सेंट्रल) काउंसलिंग के तहत काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है. मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) इस प्रक्रिया को करवा रही है. यह काउंसलिंग 5 अगस्त से शुरू हुई थी और 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन खत्म हो गए थे, लेकिन मेडिकल काउंसिल कमेटी ने 13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए शेड्यूल में बदलाव कर दिया है. इससे सेंट्रल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन से चुके विद्यार्थियों को राहत मिली है. अब यह विद्यार्थी पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त तक कर सकेंगे. उन्हें 3 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके तहत शेड्यूल में बदलाव कर दिया है, अब विद्यार्थी काउंसलिंग के लिए 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. इसके साथ ही चॉइस फिलिंग का समय भी 17 अगस्त तक कर दिया गया है. सीट अलॉटमेंट का परिणाम 19 अगस्त को जारी किया जाएगा और इसके बाद 25 अगस्त तक विद्यार्थी रिपोर्टिंग कर सकेंगे. एमसीसी ने फिलहाल केवल पहले राउंड की काउंसलिंग का परिणाम बदला है.

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शेष राउंड की काउंसलिंग पहले के जारी शेड्यूल के अनुसार होगी. इसमें एम्स समेत कई शिक्षण संस्थान हैं. कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि वह लगातार मेडिकल काउंसिल कमेटी की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. मिश्रा ने बताया कि पहले राउंड की काउंसलिंग में एमबीबीएस की 26600 और बीडीएस की 4000 सीट शामिल हैं. एमबीबीएस के इन सीट्स में 2400 के आसपास देश के 21 एम्स की सीट भी शामिल हैं. इस साल भिवानी एमसी नया सीट मैट्रिक्स में जोड़ा गया है.

अब यह रहेगा सेंट्रल काउंसलिंग के पहले राउंड का शेड्यूल

  1. रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान: 5 से 15 अगस्त
  2. चॉइस फिलिंग और लॉकिंग: 6 से 17 अगस्त
  3. सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया: 18 अगस्त
  4. अलॉटमेंट रिजल्ट: 19 अगस्त
  5. रिपोर्टिंग और जॉइनिंग: 20 से 25 अगस्त
  6. वेरिफिकेशन: 26 अगस्त

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