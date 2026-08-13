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NEET UG 2026 Counselling : MCC ने बदला पहले राउंड का शेड्यूल, अब 15 अगस्त तक सकते हैं रजिस्ट्रेशन

कोटा : मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा (सेंट्रल) काउंसलिंग के तहत काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है. मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) इस प्रक्रिया को करवा रही है. यह काउंसलिंग 5 अगस्त से शुरू हुई थी और 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन खत्म हो गए थे, लेकिन मेडिकल काउंसिल कमेटी ने 13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए शेड्यूल में बदलाव कर दिया है. इससे सेंट्रल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन से चुके विद्यार्थियों को राहत मिली है. अब यह विद्यार्थी पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त तक कर सकेंगे. उन्हें 3 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके तहत शेड्यूल में बदलाव कर दिया है, अब विद्यार्थी काउंसलिंग के लिए 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. इसके साथ ही चॉइस फिलिंग का समय भी 17 अगस्त तक कर दिया गया है. सीट अलॉटमेंट का परिणाम 19 अगस्त को जारी किया जाएगा और इसके बाद 25 अगस्त तक विद्यार्थी रिपोर्टिंग कर सकेंगे. एमसीसी ने फिलहाल केवल पहले राउंड की काउंसलिंग का परिणाम बदला है.

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