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NEET UG 2026 का रिजल्ट जारी: 11.21 लाख अभ्यर्थी हुए सफल, 58% से अधिक महिलाओं ने मारी बाजी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने गुरुवार को देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2026 का परिणाम घोषित कर दिया. परिणाम समय पर जारी होने से एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया निर्धारित समय पर शुरू हो सकेगी. इस वर्ष करीब 20 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 11.21 लाख उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है. सफल उम्मीदवारों में 58 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं, जो इस वर्ष भी बेहतर प्रदर्शन है. परीक्षा भारत के 551 और विदेश के 14 शहरों सहित कुल 565 शहरों में स्थित 5,440 परीक्षा केंद्रों पर 13 भाषाओं में हुई थी.

देशभर में शानदार प्रदर्शन, 138 अभ्यर्थियों ने बनाए 690 से अधिक अंक: एनटीए की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 138 अभ्यर्थियों ने 720 में से 690 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं. इनमें से 93 प्रतिशत से अधिक उम्मीदवार पहली बार NEET परीक्षा में शामिल हुए थे. वहीं, 99 प्रतिशत टॉप स्कोरर 17 से 19 वर्ष आयु वर्ग के हैं. परीक्षा परिणाम बताते हैं कि 19 उम्मीदवारों ने 700 से अधिक अंक, 1,492 ने 650 या उससे अधिक, 10,160 उम्मीदवारों ने 600 या उससे अधिक, जबकि 90,780 अभ्यर्थियों ने 500 या उससे अधिक अंक मिले.



715 अंक के साथ दो छात्रों ने साझा किया पहला स्थान: इस बार NEET UG 2026 में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 715 अंक हासिल कर संयुक्त रूप से अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया. शीर्ष 17 रैंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के आठ राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना से हैं. इसके अलावा 138 शीर्ष रैंकधारी उम्मीदवार देश के 66 अलग-अलग शहरों से आए हैं.



हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से मिले सफल अभ्यर्थी: एनटीए ने बताया कि इस वर्ष देश के सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है. उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 1.7 लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए, जबकि लक्षद्वीप से 43 उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की. राज्यवार टॉपर्स की सूची में सभी पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र भी शामिल हैं. 17 राज्यों के टॉपर्स ने 700 या उससे अधिक अंक हासिल किए, जबकि 26 राज्यों के टॉपर्स के अंक 690 से ऊपर रहे.



महिलाओं का प्रदर्शन फिर रहा बेहतर: NEET UG 2026 के परिणाम में महिलाओं ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन किया है. सफल उम्मीदवारों में 58 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं. महिला उम्मीदवारों की सफलता दर 56.8 प्रतिशत रही, जबकि पुरुष उम्मीदवारों की सफलता दर 55.1 प्रतिशत दर्ज की गई.



13 भाषाओं में हुई परीक्षा, समयबद्ध तरीके से जारी हुआ परिणाम: इस वर्ष NEET (UG) परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओड़िया और असमिया सहित कुल 13 भाषाओं में आयोजित की गई. एनटीए ने बताया कि परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया को इस बार अधिक सुव्यवस्थित बनाया गया. 25 जून को प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई, 25 से 28 जून तक आपत्तियां मांगी गईं, 13 से 15 जुलाई तक उम्मीदवारों को उनकी स्कैन की गई OMR शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स उपलब्ध कराए गए और 16 जुलाई को अंतिम उत्तर कुंजी के साथ परिणाम घोषित कर दिया गया.



काउंसलिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ही करें भरोसा: एनटीए ने स्पष्ट किया है कि उसकी भूमिका केवल परीक्षा आयोजित करने, परिणाम घोषित करने और ऑल इंडिया रैंक जारी करने तक सीमित है. MBBS और BDS की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) कराएगी, जबकि राज्य कोटा की काउंसलिंग संबंधित राज्य सरकारें आयोजित करेंगी.अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वह केवल आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से ही जानकारी ले और सीट दिलाने, अंक बढ़ाने या प्रवेश सुनिश्चित कराने के नाम पर आने वाले फर्जी कॉल, संदेश या वेबसाइटों से सावधान रहें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना एनटीए के हेल्पलाइन नंबर या आधिकारिक ईमेल पर दी जा सकती है.