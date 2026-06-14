RE-NEET UG 2026 : एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोडिंग लिंक को बता रहा 'वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस'...
NEET UG 2026- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने री-नीट यूजी के एडमिट कार्ड रविवार शाम को जारी किए गए हैं.
Published : June 14, 2026 at 8:23 PM IST
कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) को दोबारा आयोजित कर रहा है. यह री-नीट यूजी (RE-NEET UG) परीक्षा 21 जून को आयोजित होने वाली है. इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. यह एडमिट कार्ड रविवार शाम को जारी किए गए हैं, जिन्हें विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए डाउनलोड कर सकता है.
विद्यार्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा. विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के साथ-साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक और विकल्प भी दे रही है. जिसमें उनके पहले से फीस रिफंड के लिए दी गई बैंक डिटेल को वेरीफाई करना होगा.
एनटीए का भी गज़ब नियम है।— Roushan (@roushan2643) June 14, 2026
छात्र अगर पासवर्ड या कैप्चा में एक छोटी सी गलती कर दे तो तुरंत चेतावनी मिलती है कि " अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा"।
लेकिन जब लाखों छात्रों को वेबसाइट क्रैश, लॉगिन समस्या और तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब कोई जवाबदेही तय नहीं होती।@NTA_Exams #NEET pic.twitter.com/ZdZMlycf4u
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नीट यूजी का आयोजन 3 मई को किया गया था. इसके लिए 22.79 लाख विद्यार्थी रजिस्टर्ड हुए थे, जबकि 22.05 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा भी दे दी थी. हालांकि, नीट यूजी की परीक्षा असफल रही है, कुछ विद्यार्थियों के पास हूबहू प्रश्न पत्र मिला है, यह नीट यूजी से मिलता जुलता प्रश्न पत्र था. जिसे परीक्षा के पहले ही विद्यार्थियों के पास होना सामने आया था.
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इसी मामले में सीबीआई जांच भी केंद्र सरकार, उच्च शिक्षा मंत्रालय व नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है. राजस्थान में भी एसओजी जांच कर रही है और अन्य प्रदेशों में भी जांच चल रही है. इन पूरे घटनाक्रम के बाद उच्च शिक्षा मंत्रालय ने इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा 21 जून को आयोजित करने के निर्देश दिए थे. जिसको भी री-नीट यूजी नाम दिया गया है.
भारत में मुख्यमंत्री की योग्यता— Vatsala Singh (@_vatsalasingh) June 14, 2026
रेखा गुप्ता~स्नातक
मोहन यादव ~ पीएचडी (कानून)
एमके स्टालिन~ स्नातक
मनोहर लाल खटटर~ ग्रेजुएट
नितीश कुमार~ बीएससी इंजीनियरिंग
ममता बनर्जी~ मास्टर + लॉ
भजनलाल शर्मा~स्नातक
हिमंत बिस्वा ~ पीएचडी
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नहीं कर पा रहे विद्यार्थी लॉगिन : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आधिकारिक वेबसाइट पर दो लिंक दिए हैं, जिनके जरिए विद्यार्थी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकता है. हालांकि, जब विद्यार्थी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर रहा है तो उन्हें एक पेज पर ले जाया जा रहा है. जहां पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विद्यार्थियों से फीस रिफंड की डिटेल को चेक करने के लिए कह रही है. वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर वर्तमान में वेबसाइट नहीं खुल रही है और ऊपर अंडर मेंटेनेंस लिखा हुआ आ रहा है. ऐसे में विद्यार्थी लॉगिन नहीं कर पा रहे है. बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इसका संबंध में सोशल मीडिया पर भी एनटीए को लिखा है.