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NEET UG 2026 RE-EXAM: OMR शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जारी, 15 जुलाई तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति

नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET (UG) 2026 री-एग्जाम में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए ओएमआर शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जारी कर दिया है. अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपनी ओएमआर शीट और स्कैन किए गए उत्तरों का मिलान कर सकते हैं. यदि किसी उत्तर को स्कैन करते समय त्रुटि हुई है या रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और उम्मीदवार द्वारा भरे गए उत्तर में अंतर दिखाई देता है तो निर्धारित शुल्क के साथ 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन चुनौती दर्ज कर सकते हैं.

ऑनलाइन जारी किए गए ओएमआर शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स: NTA ने कहा कि सभी पात्र उम्मीदवार अपनी ओएमआर शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करना होगा. इसके बाद ओटीपी सत्यापन पूरा करने पर "View/Challenge OMR Sheet & Recorded Responses" विकल्प उपलब्ध होगा. इस सेक्शन में अभ्यर्थी यह देख सकते हैं कि उन्होंने परीक्षा में जो उत्तर भरे थे, स्कैनर ने उन्हें उसी प्रकार रिकॉर्ड किया है या नहीं.

यदि किसी प्रश्न में उम्मीदवार को लगता है कि स्कैनर द्वारा रिकॉर्ड किया गया उत्तर उसके वास्तविक उत्तर से अलग है, तो वह संबंधित प्रश्न का चयन कर अपना दावा किया गया उत्तर दर्ज कर सकते हैं. प्रत्येक प्रश्न पर चुनौती दर्ज करने के लिए 200 रुपये शुल्क देना होगा. यह भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से किया जा सकता है. चुनौती सफल पाए जाने और उम्मीदवार का दावा सही होने पर जमा की गई 200 रुपये प्रति प्रश्न की राशि वापस कर दी जाएगी. आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारों को उसका ऑनलाइन रसीद या एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है.NTA ने कहा कि ओएमआर शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को चुनौती देने की सुविधा 15 जुलाई 2026 तक ही रहेगी. निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द अपनी ओएमआर शीट की जांच करें और यदि कोई त्रुटि मिले तो समय रहते चुनौती दर्ज करें.एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान प्रक्रिया केवल ओएमआर शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स तक सीमित है. Answer Key Challenge की प्रक्रिया पहले ही खत्म हो चुकी है. ऐसे में अब उत्तर कुंजी के किसी प्रश्न या उत्तर पर नई आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी. इस चरण में केवल यह देखा जाएगा कि उम्मीदवार द्वारा ओएमआर शीट पर भरे गए उत्तरों को स्कैनर ने सही तरीके से रिकॉर्ड किया है या नहीं.यदि किसी उम्मीदवार को लॉगिन करने, ओएमआर शीट देखने या चुनौती दर्ज करने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो वह NTA के हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 और 011-69227700 पर संपर्क कर सकता है. इसके अलावा neetug2026@nta.ac.in पर ई-मेल भेजकर भी सहायता ली जा सकती हैNTA ने सभी उम्मीदवारों से कहा है कि वह अपनी OMR शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स का सावधानीपूर्वक मिलान करें. यदि स्कैन किए गए उत्तर और वास्तविक उत्तर में कोई अंतर दिखाई देता है, तभी चुनौती दर्ज करें. चुनौती दर्ज करने से पहले सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच कर लें और आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें. समय सीमा खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवार निर्धारित अंतिम तिथि से पहले ही पूरी प्रक्रिया पूरी कर लें.