ETV Bharat / bharat

NEET RE-Exam: एग्जाम सेंटर पर इन चीजों को ले जाने की है सख्त मनाही, ध्यान से पढ़ लें छात्र NTA की गाइडलाइंस

NTA ने जारी की नई एडवाइजरी, केंद्र में क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं. ( ETV Bharat )