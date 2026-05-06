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NEET UG 2026: प्रोविजनल आंसर-की जारी, उम्मीदवारों को मिला आपत्ति दर्ज करने का मौका

किसी भी समस्या या जानकारी के लिए छात्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जा सकते हैं.

NEET UG 2026
NEET UG 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 6, 2026 at 10:17 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. यह परीक्षा 3 मई 2026 को देश और विदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुई थी. अब छात्र आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in और nta.ac.in पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति है तो उसे चुनौती भी दे सकते हैं.

आंसर-की और OMR शीट ऐसे करें डाउनलोड
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं.

  • आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं
  • “NEET UG 2026 Answer Key” लिंक पर क्लिक करें
  • अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें
  • स्क्रीन पर आंसर-की और OMR शीट दिखाई देगी
  • इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकाल लें

आपत्ति दर्ज करने का मौका
NTA ने छात्रों को प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया है. इसके लिए उम्मीदवारों को निर्धारित समय के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

  • पहले OMR शीट अपलोड होगी
  • इसके बाद चैलेंज विंडो खुलेगी
  • प्रति प्रश्न तय शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करनी होगी

हेल्पलाइन और जरूरी जानकारी
किसी भी समस्या या जानकारी के लिए छात्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जा सकते हैं. साथ ही हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 या 011-69227700 और ईमेल neetug2026@nta.ac.in पर भी संपर्क कर सकते हैं.

आगे क्या
प्रोविजनल आंसर-की के बाद अब NTA आपत्तियों की समीक्षा करेगा और फिर फाइनल आंसर-की व रिजल्ट जारी करेगा. इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके जरिए छात्रों को MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश मिलेगा.

96.92% उपस्थिति के साथ देशभर में छात्रों दिया था एग्जाम
इस साल 22,75,011 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 22,05,035 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे. कुल 96.92% की उपस्थिति दर्ज की गई थी. 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ परीक्षा हुआ था. परीक्षा को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए हर केंद्र पर सख्त इंतजाम किए गए थे. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सीसीटीवी निगरानी, फ्रिस्किंग और जैमर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया. इन व्यवस्थाओं के कारण परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित माहौल में संपन्न हुई.


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