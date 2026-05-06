ETV Bharat / bharat

NEET UG 2026: प्रोविजनल आंसर-की जारी, उम्मीदवारों को मिला आपत्ति दर्ज करने का मौका

नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. यह परीक्षा 3 मई 2026 को देश और विदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुई थी. अब छात्र आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in और nta.ac.in पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति है तो उसे चुनौती भी दे सकते हैं.

आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं

“NEET UG 2026 Answer Key” लिंक पर क्लिक करें

अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें

स्क्रीन पर आंसर-की और OMR शीट दिखाई देगी

इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकाल लें



आपत्ति दर्ज करने का मौका

NTA ने छात्रों को प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया है. इसके लिए उम्मीदवारों को निर्धारित समय के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

पहले OMR शीट अपलोड होगी

इसके बाद चैलेंज विंडो खुलेगी

प्रति प्रश्न तय शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करनी होगी



हेल्पलाइन और जरूरी जानकारी

किसी भी समस्या या जानकारी के लिए छात्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जा सकते हैं. साथ ही हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 या 011-69227700 और ईमेल neetug2026@nta.ac.in पर भी संपर्क कर सकते हैं.



आगे क्या

प्रोविजनल आंसर-की के बाद अब NTA आपत्तियों की समीक्षा करेगा और फिर फाइनल आंसर-की व रिजल्ट जारी करेगा. इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके जरिए छात्रों को MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश मिलेगा.



96.92% उपस्थिति के साथ देशभर में छात्रों दिया था एग्जाम

इस साल 22,75,011 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 22,05,035 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे. कुल 96.92% की उपस्थिति दर्ज की गई थी. 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ परीक्षा हुआ था. परीक्षा को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए हर केंद्र पर सख्त इंतजाम किए गए थे. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सीसीटीवी निगरानी, फ्रिस्किंग और जैमर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया. इन व्यवस्थाओं के कारण परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित माहौल में संपन्न हुई.





यह भी पढ़ें: