NEET-UG Paper Leak: NTA की पेपर सेटर मनीषा मंधारे दिल्ली में गिरफ्तार
NEET-UG पेपर लीक मामले में कथित सरगना पीवी कुलकर्णी और अन्य आरोपियों से पूछताछ के आधार पर सीबीआई ने मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी की.
Published : May 16, 2026 at 4:11 PM IST|
Updated : May 16, 2026 at 4:39 PM IST
नई दिल्ली: सीबीआई NEET-UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. सीबीआई ने शनिवार को बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया, जो 3 मई को हुई NEET-UG परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की पेपर-सेटिंग कमेटी की सदस्य थी.
अधिकारियों ने बताया कि यह गिरफ्तारी पेपर लीक मामले में कथित सरगना पी वी कुलकर्णी और अन्य आरोपियों से पूछताछ के आधार पर की गई. उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी ने बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा मंधारे को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि वह कथित तौर पर NEET-UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और NTA ने उसे एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था.
CBI has identified another mastermind who was the source for leak of NEET-UG 2026 Examination Biology questions.— ANI (@ANI) May 16, 2026
Another key accused, Manisha Gurunath Mandhare, a Senior Botany Teacher from Pune, Maharashtra has been arrested at Delhi after thorough interrogation by CBI. She… pic.twitter.com/bBPSKwpPFr
अधिकारियों ने कहा कि मंधारे के पास बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी. मंधारे पर आरोप है कि उसने अप्रैल 2026 में NEET परीक्षा के कैंडिडेट्स को पुणे की मनीषा वागमारे के जरिये इकट्ठा किया, जिसे 14 मई को गिरफ्तार किया गया था, और उसने इन स्टूडेंट्स के लिए अपने पुणे वाले घर पर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाईं. आरोप है कि मंधारे ने कुछ चुने हुए स्टूडेंट्स को लीक हुए सवालों के जवाब जवाब बताए और फीस के तौर पर लाखों रुपये लिए.
इनमें से ज्यादातर सवाल 3 मई को हुई प्रवेश परीक्षा में आए सवालों से मेल खाते थे. पेपर लीक के आरोपों के बाद NEET परीक्षा रद्द कर दी गई थी.
CBI ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री के डोमेन एक्सपर्ट प्रोफेसर पी वी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया था. कुलकर्णी कई वर्षों तक NEET प्रश्न पत्र बनाने वाले पैनल में शामिल रहे.
जांच अधिकारियों के मुताबिक, गोपनीय सामग्री तक अपनी खास पहुंच का फायदा उठाते हुए, कुलकर्णी ने कथित तौर पर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अपने घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास लगाईं और अपने स्टूडेंट्स को सवाल, विकल्प और जवाब बताए जो 3 मई को NEET UG पेपर में आए.
सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "अप्रैल, 2026 के आखिरी हफ्ते में, उसने मनीषा वाघमारे नाम की एक और आरोपी की मदद से स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, जिसे 14 मई को CBI ने गिरफ्तार किया था." प्रवक्ता ने कहा कि स्टूडेंट्स ने कथित तौर पर उन सत्रों में शामिल होने के लिए कई लाख रुपये दिए, जहां उन्होंने सवाल अपनी नोटबुक में लिखे और बाद में 3 मई को हुई NEET-UG परीक्षा के पेपर से "पूरी तरह मेल खाए".
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सीबीआई ने FIR दर्ज की है और कथित पेपर लीक की जांच के लिए टीमें बनाई हैं.
NEET-UG 2026 परीक्षा 551 भारतीय शहरों और 14 विदेशी सेंटर्स पर आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने भाग लिया था. NTA के मुताबिक, कथित गड़बड़ी की जानकारी परीक्षा होने के चार दिन बाद 7 मई की शाम को मिली. NTA ने कहा कि इनपुट्स अगली सुबह "स्वतंत्र सत्यापन और जरूरी कार्रवाई" के लिए सेंट्रल एजेंसियों को भेज दिए गए थे.
पिछले 24 घंटों में, CBI ने देश भर में 6 जगहों पर तलाशी ली है और कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं. जब्त की गई चीजों का विस्तृत विश्लेषण चल रहा है. इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से पांच आरोपियों को पहले ही कोर्ट में पेश किया जा चुका है.
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