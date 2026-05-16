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NEET-UG Paper Leak: NTA की पेपर सेटर मनीषा मंधारे दिल्ली में गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( File Photo )

नई दिल्ली: सीबीआई NEET-UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. सीबीआई ने शनिवार को बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया, जो 3 मई को हुई NEET-UG परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की पेपर-सेटिंग कमेटी की सदस्य थी. अधिकारियों ने बताया कि यह गिरफ्तारी पेपर लीक मामले में कथित सरगना पी वी कुलकर्णी और अन्य आरोपियों से पूछताछ के आधार पर की गई. उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी ने बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा मंधारे को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि वह कथित तौर पर NEET-UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और NTA ने उसे एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था. अधिकारियों ने कहा कि मंधारे के पास बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी. मंधारे पर आरोप है कि उसने अप्रैल 2026 में NEET परीक्षा के कैंडिडेट्स को पुणे की मनीषा वागमारे के जरिये इकट्ठा किया, जिसे 14 मई को गिरफ्तार किया गया था, और उसने इन स्टूडेंट्स के लिए अपने पुणे वाले घर पर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाईं. आरोप है कि मंधारे ने कुछ चुने हुए स्टूडेंट्स को लीक हुए सवालों के जवाब जवाब बताए और फीस के तौर पर लाखों रुपये लिए. इनमें से ज्यादातर सवाल 3 मई को हुई प्रवेश परीक्षा में आए सवालों से मेल खाते थे. पेपर लीक के आरोपों के बाद NEET परीक्षा रद्द कर दी गई थी. CBI ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री के डोमेन एक्सपर्ट प्रोफेसर पी वी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया था. कुलकर्णी कई वर्षों तक NEET प्रश्न पत्र बनाने वाले पैनल में शामिल रहे.