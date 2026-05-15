NEET पेपर लीक में एक परिवार के 5 सदस्य घेरे में, 25 लाख का सौदा और सिस्टम पर बड़ा सवाल
नीट पेपर लीक मामले में जमवारामगढ़ के एक ही परिवार के पांच सदस्य जांच के दायरे में आ चुके हैं.
Published : May 15, 2026 at 2:41 PM IST
जयपुर : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET को लेकर गंभीर बहस जारी है. इस बीच जांच एजेंसियों की रिपोर्ट ने इस बात को जाहिर कर दिया है कि जयपुर के एक छात्र विकास ने वर्ष 2024 में करीब 25 लाख रुपये देकर नीट का पेपर खरीदा. इस एक सौदे ने न केवल उसकी किस्मत बदली, बल्कि उसके परिवार के अन्य चार सदस्यों को भी मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा दिया. यह मामला अब सिर्फ एक परिवार की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करने वाला केस बन गया है. इस बात का जिक्र आरोपी दिनेश के फेसबुक पोस्ट में मिलता है, जिसे उनके अकाउंट से 6 नवंबर 2025 को पोस्ट किया गया था.
पूरी कहानी...कैसे शुरू हुआ खेल : विकास के शैक्षणिक रिकॉर्ड को देखें तो 10वीं और 12वीं में उसके अंक औसत थे. नीट-2024 में भी उसे सिर्फ 270 अंक मिले. लेकिन इसके बावजूद उसका चयन सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो गया. यही वह बिंदु था, जहां से शक गहराया. जांच में सामने आया कि पेपर लीक के जरिए उसे पहले से प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया गया था. इसके बाद 2025 में भी इसी नेटवर्क के सक्रिय होने की बात सामने आई, लेकिन इस बार एजेंसियों ने कार्रवाई कर दी. इस केस को और ज्यादा गंभीर बनाता है एक ही परिवार के 5 सदस्यों का चयन होना. इन सभी का अलग-अलग स्कोर और परसेंटाइल होने के बावजूद सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना कई सवाल खड़े करता है. क्या यह महज संयोग है या फिर संगठित तरीके से पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया ? जांच एजेंसी का इसी तरफ आगे बढ़ रही है.
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परिवार का फैक्टर: 5 सिलेक्शन, एक ही कनेक्शन
- विकास
- प्रगति
- गुंजन
- सानिया
- पलक
CBI की एंट्री और बड़ा खुलासा : मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच CBI को सौंपी गई. जांच में सामने आया है कि गुरुग्राम से जुड़ा एक नेटवर्क पेपर लीक में शामिल था. आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर लिया गया. घरों से अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद हुए. पूछताछ में यह भी संकेत मिले कि नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था. जांच में यह भी सामने आए हैं कि इस बार विकास के चचेरे भाई ऋषि को पेपर मिला था. अगर इस मामले का खुलासा नहीं होता, तो इस बार संभावना थी कि उसका भी सिलेक्शन हो जाता. ऋषि की 12वीं क्लास की मार्कशीट जाहिर करती है कि वह ग्रेस नंबरों के साथ पास हुआ था. दसवीं में भी उसे महज 43.67 फ़ीसदी ही नंबर मिले थे.
अंक बनाम हकीकत : रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं, कुछ छात्रों के बोर्ड एग्जाम में औसत अंक नीट-2024 में भी कम स्कोर है, लेकिन अगले साल अचानक परसेंटाइल में बड़ा उछाल सवाल खड़े कर रहा है.
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- जयपुर जिले के छात्र ने 25 लाख में खरीदा नीट पेपर
- एक ही परिवार के 5 सदस्यों का मेडिकल में चयन
- नीट-2024 में कम अंक के बावजूद एडमिशन
- गुरुग्राम से जुड़ा पेपर लीक नेटवर्क
- CBI जांच में कई बड़े खुलासे
- सिस्टम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल
- सुधार और सख्त कार्रवाई की जरूरत
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विकास
- 10वीं में 63% और 12वीं में 55% अंक
- NEET-2024 में 270/720 अंक
- सीकर में 46 टेस्ट दिए, औसत स्कोर 384
- NEET-2025 में 85.11 परसेंटाइल
- सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला
प्रगति
- 10वीं में 69% और 12वीं में 91% अंक
- NEET-2024 में 332 अंक
- 46 टेस्ट, औसत स्कोर 302
- NEET-2025 में 89.08 परसेंटाइल
- सरकारी मेडिकल कॉलेज में चयन
गुंजन
- 10वीं में 86% और 12वीं में 70% अंक
- NEET-2024 में 355 अंक
- 50 टेस्ट दिए
- औसत स्कोर 320–342 के बीच
- NEET-2025 में 92.53 परसेंटाइल
- सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिला
सानिया
- 10वीं में 63% और 12वीं में 89% अंक
- NEET-2024 में 360 अंक
- 49 टेस्ट दिए
- औसत स्कोर 341–361 के बीच
- NEET-2025 में 94.07 परसेंटाइल
- सरकारी कॉलेज मिला
पलक
- 10वीं में 93% और 12वीं में 89% अंक
- NEET-2024 में 512 अंक
- 50 टेस्ट दिए
- औसत स्कोर 515–550
- NEET-2025 में 98.61 परसेंटाइल
- जयपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला
इसलिए खड़े हुए सवाल
- एक परिवार के सभी अभ्यर्थियों ने 45–50 के बीच टेस्ट दिए
- NEET-2024 से NEET-2025 में सभी का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ
- औसत स्कोर और फाइनल परसेंटाइल में अंतर देखा गया
- सभी को सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला
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सीबीआई टीम के केंद्र में बिंवाल परिवारः नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम ने जयपुर के जमवारामगढ़ निवासी मांगीलाल बिंवाल, उसके बेटे विकास बिंवाल और भाई दिनेश बिंवाल के साथ गुरुग्राम निवासी यश यादव को गिरफ्तार किया है. सीबीआई टीम गुरुवार को जयपुर के जमवारामगढ़ में मांगीलाल, विकास और दिनेश के घर पहुंची, जहां तलाशी ली गई. इस दौरान सीबीआई ने सबूत जुटाने का प्रयास किया. सीबीआई टीम ने घर के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली है. सूत्रों के मुताबिक सीबीआई टीम के केंद्र में बिवाल परिवार इसलिए भी है, क्योंकि इस परिवार के चार बच्चे वर्ष 2025 में नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी. ये चारों अलग-अलग मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं. वहीं, दिनेश बिवाल का बेटा कथित तौर पर सीकर में नीट यूजी 2026 की तैयारी कर रहा था.
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ऐसे खुला मामला: नीट यूजी की परीक्षा देश के कई राज्यों में 551 शहरों में 3 मई को आयोजित हुई थी. इससे पहले सीकर में 2 मई को ही गेस पेपर वायरल हो गया था. गेस पेपर में 410 सवाल थे. परीक्षा में आए 180 सवालों में गेस पेपर से 120 से ज्यादा सवाल हूबहू मिले. इस संबंध में सीकर के कुछ कोचिंग और पीजी संचालकों ने गेस पेपर से सवाल आने की पुलिस को मौखिक शिकायत दी. इस शिकायत के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई. जांच एजेंसियों ने संदिग्धों की घेराबंदी शुरू की. जांच एजेंसियों के पड़ताल में सामने आया कि यह पेपर कई दिन पहले ही कई स्टूडेंट्स तक पहुंच गया था.
The National Testing Agency is aware of reports concerning the action initiated by the Rajasthan Special Operations Group in connection with alleged irregularities around NEET (UG) 2026. The following is placed on record for the information of candidates, parents, and the public.…— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 10, 2026
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सीकर से तार गुरुग्राम तक जुड़े: गेस पेपर को असली पेपर बताकर मॉक टेस्ट करवाने और लाखों रुपए के लेनदेन की बात भी जांच के दौरान सामने आई है. जांच एजेंसियों के मुताबिक सीकर से होते हुए जांच के तार गुरुग्राम तक जुड़े, इसके बाद नासिक में छापेमारी की गई. 11 मई को एसओजी ने संदिग्धों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की. इसके बाद 12 मई को एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई. इस घटनाक्रम के बाद सीबीआई की टीम दिल्ली से जयपुर आई और डेढ़ दर्जन संदिग्धों से रातभर पूछताछ की.
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