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NEET पेपर लीक में एक परिवार के 5 सदस्य घेरे में, 25 लाख का सौदा और सिस्टम पर बड़ा सवाल

जयपुर : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET को लेकर गंभीर बहस जारी है. इस बीच जांच एजेंसियों की रिपोर्ट ने इस बात को जाहिर कर दिया है कि जयपुर के एक छात्र विकास ने वर्ष 2024 में करीब 25 लाख रुपये देकर नीट का पेपर खरीदा. इस एक सौदे ने न केवल उसकी किस्मत बदली, बल्कि उसके परिवार के अन्य चार सदस्यों को भी मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा दिया. यह मामला अब सिर्फ एक परिवार की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करने वाला केस बन गया है. इस बात का जिक्र आरोपी दिनेश के फेसबुक पोस्ट में मिलता है, जिसे उनके अकाउंट से 6 नवंबर 2025 को पोस्ट किया गया था.

पूरी कहानी...कैसे शुरू हुआ खेल : विकास के शैक्षणिक रिकॉर्ड को देखें तो 10वीं और 12वीं में उसके अंक औसत थे. नीट-2024 में भी उसे सिर्फ 270 अंक मिले. लेकिन इसके बावजूद उसका चयन सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो गया. यही वह बिंदु था, जहां से शक गहराया. जांच में सामने आया कि पेपर लीक के जरिए उसे पहले से प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया गया था. इसके बाद 2025 में भी इसी नेटवर्क के सक्रिय होने की बात सामने आई, लेकिन इस बार एजेंसियों ने कार्रवाई कर दी. इस केस को और ज्यादा गंभीर बनाता है एक ही परिवार के 5 सदस्यों का चयन होना. इन सभी का अलग-अलग स्कोर और परसेंटाइल होने के बावजूद सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना कई सवाल खड़े करता है. क्या यह महज संयोग है या फिर संगठित तरीके से पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया ? जांच एजेंसी का इसी तरफ आगे बढ़ रही है.

तलाशी लेते हुए सीबीआई टीम (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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परिवार का फैक्टर: 5 सिलेक्शन, एक ही कनेक्शन

विकास प्रगति गुंजन सानिया पलक

CBI की एंट्री और बड़ा खुलासा : मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच CBI को सौंपी गई. जांच में सामने आया है कि गुरुग्राम से जुड़ा एक नेटवर्क पेपर लीक में शामिल था. आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर लिया गया. घरों से अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद हुए. पूछताछ में यह भी संकेत मिले कि नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था. जांच में यह भी सामने आए हैं कि इस बार विकास के चचेरे भाई ऋषि को पेपर मिला था. अगर इस मामले का खुलासा नहीं होता, तो इस बार संभावना थी कि उसका भी सिलेक्शन हो जाता. ऋषि की 12वीं क्लास की मार्कशीट जाहिर करती है कि वह ग्रेस नंबरों के साथ पास हुआ था. दसवीं में भी उसे महज 43.67 फ़ीसदी ही नंबर मिले थे.

ऋषि की 12वीं क्लास की मार्कशीट (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

अंक बनाम हकीकत : रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं, कुछ छात्रों के बोर्ड एग्जाम में औसत अंक नीट-2024 में भी कम स्कोर है, लेकिन अगले साल अचानक परसेंटाइल में बड़ा उछाल सवाल खड़े कर रहा है.

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