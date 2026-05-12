NEET पेपर लीक के विरोध में शिक्षा मंत्रालय के बाहर NSUI का प्रदर्शन, केजरीवाल ने भी केंद्र पर साधा निशान
दिल्ली में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. तो वहीं केजरीवाल ही भी सवाल खड़े किए.
Published : May 12, 2026 at 1:39 PM IST|
Updated : May 12, 2026 at 2:10 PM IST
नई दिल्ली: नीट परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जहां जमकर प्रदर्शन किया तो वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला. बता दें कि NEET परीक्षा में पेपर लीक के विरोध में मंगलवार को नेशनल स्टूडेंटस यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने शिक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्रालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा. दिल्ली पुलिस के साथ सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों की मौजूदगी में इलाके को पूरी तरह छावनी में बदल दिया गया.
प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैरिकेडिंग लगा दी थी. इसके बावजूद प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और केंद्र सरकार तथा शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. NSUI ने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक ने मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है.
NEET कोई साधारण परीक्षा नहीं:विनोद जाखड़
NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश में एक के बाद एक परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही. उन्होंने कहा कि “हम शिक्षा मंत्री से जवाब मांगने आए हैं. उन्हें इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए. जिन विद्यार्थियों ने पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी, जिनके माता-पिता ने कर्ज लेकर बच्चों को कोचिंग दिलाई और पढ़ाई करवाई, उनके भविष्य का क्या होगा?”
जाखड़ ने कहा कि NEET जैसी परीक्षा केवल एक एग्जाम नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य का आधार होती है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि इसी तरह पैसे देकर पेपर खरीदने वाले छात्र डॉक्टर बनेंगे तो देश के स्वास्थ्य व्यवस्था और भविष्य पर गंभीर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि गांवों, कस्बों और छोटे शहरों से आने वाले छात्र दिन-रात मेहनत करके परीक्षा देते हैं, लेकिन परीक्षा के बाद जब उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उनका मनोबल टूट जाता है. उन्होंने सरकार से मांग की कि पिछले पेपर लीक मामलों में किन लोगों पर कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए और इस बार भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.
#WATCH | Delhi: National Students' Union of India (NSUI) workers hold protest against the central government after the NEET-UG 2026 examination was cancelled amid allegations of paper leak and examination irregularities pic.twitter.com/qkQ6BHClIV— ANI (@ANI) May 12, 2026
छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़
प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने में पूरी तरह विफल रही है. लगातार पेपर लीक की घटनाओं से मेहनती छात्रों का भरोसा टूट रहा है. NSUI कार्यकर्ताओं ने “छात्र विरोधी सरकार मुर्दाबाद”, “पेपर लीक बंद करो” और “छात्रों को न्याय दो” जैसे नारे लगाए. कई कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और बैनर लिए हुए थे, जिन पर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और दोषियों पर कार्रवाई की मांग लिखी गई थी.
#WATCH | Delhi: Vinod Jakhar, National President of NSUI, says, " students from every corner of the nation are out on the streets. neet aspirants are out on the streets. where is the government? today, the future of those who prepared for the neet examination with utmost diligence… https://t.co/z3BPujUvsi pic.twitter.com/CnxjYyz3kv— ANI (@ANI) May 12, 2026
किसान-मजदूर के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित
प्रदर्शन में शामिल NSUI राजस्थान के प्रदेश सचिव विनोद जाटव ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को होता है. उन्होंने कहा कि “किसान और मजदूर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमीन बेच देते हैं, मकान गिरवी रख देते हैं और लोन लेकर शहरों में कोचिंग के लिए भेजते हैं. छात्र दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही ने उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है.” उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है. जाटव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि छात्रों की मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि “अगर जरूरत पड़ी तो संसद का घेराव भी किया जाएगा. राजस्थान से बसें भर-भरकर छात्र दिल्ली आएंगे और आंदोलन को और तेज किया जाएगा.”
शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल
NEET परीक्षा में पेपर लीक की खबरों के बाद देशभर में छात्रों और अभिभावकों के बीच नाराजगी देखी जा रही है. विपक्षी छात्र संगठनों का आरोप है कि बार-बार हो रही ऐसी घटनाएं परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन परीक्षाओं के परिणाम लाखों युवाओं के करियर को प्रभावित करते हैं. लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों ने छात्रों के मानसिक तनाव और असुरक्षा को भी बढ़ाया है.
देश की आर्थिक स्थिति का सच देश के सामने रखे मोदी सरकार | महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता | LIVE https://t.co/JeFpy16wun— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 12, 2026
NEET पेपर लीक पर सरकार घिरी
अरविंद केजरीवाल ने NEET परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि लाखों छात्र और उनके परिवार इस घटना से प्रभावित हुए हैं. उन्होंने अपने छात्र जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कितनी कठिन होती है, यह वह खुद समझते हैं. केजरीवाल ने कहा कि गरीब परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमीन बेच देते हैं, गहने गिरवी रख देते हैं और बच्चे महीनों-सालों तक कोचिंग में मेहनत करते हैं. ऐसे में पेपर लीक होना उनके सपनों के साथ सबसे बड़ा धोखा है.
बार-बार पेपर लीक, यह सिर्फ संयोग नहीं
केजरीवाल ने दावा किया कि NEET परीक्षा का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ है. उन्होंने कहा 2017, 2021, 2024 और अब 2026 में भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर बार-बार पेपर लीक होना इस बात का संकेत है कि इसमें किसी बड़े स्तर की मिलीभगत है. उन्होंने पूछा कि पिछले मामलों में दोषियों को क्या सजा मिली और कितने लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई न होने के कारण ही लगातार पेपर लीक की घटनाएं दोहराई जा रही हैं.
सरकार जन आंदोलन की भाषा समझती है
प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़े तो उन्हें सड़कों पर उतरना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह सरकार केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी छात्रों और अभिभावकों के साथ खड़ी है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती रहेगी.
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