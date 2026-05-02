NEET UG 2026: OMR शीट में छोटी गलती बन सकता है बड़े नुकसान का कारण, पहले जान लें ये जरूरी नियम
मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2026 से पहले इन जरूरी नियमों और सावधानियों को जान लेना अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है.
Published : May 2, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : May 2, 2026 at 11:33 AM IST
नई दिल्ली: मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2026 के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है. प्रवेश परीक्षा में सफलता सिर्फ सही उत्तर देने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि OMR शीट को सही तरीके से भरना भी उतना ही अहम होता है. हर साल बड़ी संख्या में छात्र केवल OMR शीट में छोटी-छोटी गलतियों के कारण अपने सही उत्तरों का लाभ नहीं उठा पाते. OMR (Optical Mark Recognition) शीट पूरी तरह मशीन द्वारा स्कैन की जाती है, जहां किसी भी प्रकार की मानवीय जांच नहीं होती. ऐसे में यदि गोला अधूरा भरा गया, गलत स्थान पर मार्किंग हुई या एक से अधिक विकल्प भर दिए गए, तो सही उत्तर भी गलत माना जा सकता है. इसीलिए National Testing Agency (NTA) द्वारा जारी निर्देशों को समझना और OMR शीट भरने के सही तरीकों का अभ्यास करना बेहद जरूरी है, ताकि आपकी मेहनत सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही के कारण बेकार न जाए.
आइए जानते हैं वह जरूरी सावधानियां और आम गलतियां, जिनसे बचकर आप अपनी मेहनत को सुरक्षित रख सकते हैं.
ये हैं टिप्स
3 मई को होने वाली इस परीक्षा में इस बार रिकॉर्ड 22,79,743 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है. आंकड़े बताते हैं कि 13,32,928 महिला उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जबकि पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 9,46,815 है. कुल उम्मीदवारों में लगभग 58% हिस्सेदारी महिलाओं की है. कई छात्र तेजी में प्रश्न संख्या गड़बड़ा देते हैं. हर जवाब के लिए गोला भरने से पहले प्रश्न संख्या दोबारा जरूर चेक करें. इसके अलावा समय का सही प्रबंधन भी जरूरी है. OMR भरने के लिए आखिरी समय पर न छोड़ें. अंत में 10-15 मिनट केवल मार्किंग के लिए जरूर रखें. OMR शीट मशीन द्वारा पढ़ी जाती है, इसलिए ✔ या ✖ जैसे निशान मान्य नहीं होते. आधा भरा गोला यदि गोला पूरा नहीं भरा गया, तो मशीन उसे पढ़ नहीं पाएगी. एक प्रश्न के लिए दो गोले भरने पर उत्तर स्वतः गलत हो जाएगा. ओवरराइटिंग या कटिंग करें.
🧠 NEET TRIVIA | 2026 Edition— National Testing Agency (@NTA_Exams) April 30, 2026
Did you know? 👀
Out of 22,79,743 students registered for #NEETUG2026:
👩 13,32,928 are female candidates
👨 9,46,815 are male candidates
That means ~58% of aspirants are women! 💥
Medical aspirants are increasingly women leading the way 🩺✨…
सुधार की गुंजाइश नहीं
OMR शीट में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती. एक बार भरा गया उत्तर बदला नहीं जा सकता. जो छात्र पहली बार OMR आधारित परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए यह थोड़ा नया अनुभव हो सकता है. ऐसे में परीक्षा से पहले घर पर प्रैक्टिस करना बेहद फायदेमंद होता है. सैंपल OMR शीट डाउनलोड कर अभ्यास करेंटाइमर लगाकर परीक्षा जैसा माहौल बनाएंहर टेस्ट के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करेंमहिलाओं की बढ़ती भागीदारी, एक सकारात्मक संकेत:इस साल NEET (UG) 2026 में लड़कियों की भागीदारी 58% तक पहुंचना शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव दर्शाता है. यह न सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती रुचि को दिखाता है, बल्कि देश में शिक्षा के प्रति जागरूकता का भी संकेत है.
देशभर में 3 मई को NEET (UG) 2026 के दिन बारिश और आंधी-तूफान की संभावना को देखते हुए उम्मीदवारों के लिए NTA ने अहम एडवाइजरी जारी की है. परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि घर से निकलने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देखें और ट्रैफिक या जलभराव जैसी संभावित दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए समय से पहले रवाना हों. परीक्षा केंद्र पर पहले पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि गेट दोपहर 1:30 बजे सख्ती से बंद हो जाएंगे. देरी से पहुंचने पर किसी भी हालत में प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए योजना बनाकर ही निकलें.
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