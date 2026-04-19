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NEET UG 2026: NTA की चेतावनी, टेलीग्राम व अन्य प्लेटफॉर्म्स पर जारी हो रहे जाली क्वेश्चन पेपर, रहें सतर्क

कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) रविवार 3 मई को आयोजित होगी. इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार अफवाह फैलाई जा रही है. जिसके तहत टेलीग्राम चैनल के जरिए प्रश्न पत्र भेजे जा रहे हैं. इन सब को लेकर नेशनल टेस्ट की एजेंसी ने एडवाइजरी और चेतावनी जारी की है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनटीए ने विद्यार्थियों को टेलीग्राम व अन्य प्लेटफार्म पर जारी किए जा रहे नीट-यूजी 2026 के जाली प्रश्नपत्रों से सावधान रहने की सलाह जारी की है. एनटीए ने ऑफिशियल एक्स (ट्वीटर) पर जारी की गई सूचना में बताया कि जालसाज टेलीग्राम चैनल पर परीक्षा पहले ही नीट यूजी 2026 के प्रश्नपत्रों को प्राप्त करने की झूठी सूचनाएं प्रचारित कर रहे हैं. वे विद्यार्थियों को झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं. साफ तौर पर ये सूचनाएं निराधार हैं. इस तरह के कई जाली टेलीग्राम चैनल ब्लॉक कर दिए गए हैं. साथ ही उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है.

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देव शर्मा ने स्टूडेंट्स को सलाह दी है कि वह पढ़ाई पर फोकस करें. इस तरह पेपर जारी नहीं होता, भारी सुरक्षा के बीच पेपर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाए जाते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया होती है. इन फर्जी लोगों के झांसे में आ जाएंगे, तो अंतिम समय में पढ़ाई भी प्रभावित होगी, जिससे परिणाम पर असर होगा.