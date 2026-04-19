NEET UG 2026: NTA की चेतावनी, टेलीग्राम व अन्य प्लेटफॉर्म्स पर जारी हो रहे जाली क्वेश्चन पेपर, रहें सतर्क
एनटीए का कहना है कि झूठी सूचनाएं प्रसारित करने वाले टेलीग्राम चैनल ब्लॉक किए गए हैं.
Published : April 19, 2026 at 3:52 PM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) रविवार 3 मई को आयोजित होगी. इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार अफवाह फैलाई जा रही है. जिसके तहत टेलीग्राम चैनल के जरिए प्रश्न पत्र भेजे जा रहे हैं. इन सब को लेकर नेशनल टेस्ट की एजेंसी ने एडवाइजरी और चेतावनी जारी की है.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनटीए ने विद्यार्थियों को टेलीग्राम व अन्य प्लेटफार्म पर जारी किए जा रहे नीट-यूजी 2026 के जाली प्रश्नपत्रों से सावधान रहने की सलाह जारी की है. एनटीए ने ऑफिशियल एक्स (ट्वीटर) पर जारी की गई सूचना में बताया कि जालसाज टेलीग्राम चैनल पर परीक्षा पहले ही नीट यूजी 2026 के प्रश्नपत्रों को प्राप्त करने की झूठी सूचनाएं प्रचारित कर रहे हैं. वे विद्यार्थियों को झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं. साफ तौर पर ये सूचनाएं निराधार हैं. इस तरह के कई जाली टेलीग्राम चैनल ब्लॉक कर दिए गए हैं. साथ ही उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है.
Beware of fraudsters spreading rumors about NEET papers on Telegram and other platforms.— National Testing Agency (@NTA_Exams) April 18, 2026
Do not fall prey to such scams.
Rely only on official updates from NTA website and verified social media handles.
Strict legal action is being taken and such channels are being blocked.
पढ़ें: NEET UG 2026: दिव्यांग कैंडिडेट के लिए स्क्राइब रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू, 21 अप्रैल तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
देव शर्मा ने स्टूडेंट्स को सलाह दी है कि वह पढ़ाई पर फोकस करें. इस तरह पेपर जारी नहीं होता, भारी सुरक्षा के बीच पेपर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाए जाते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया होती है. इन फर्जी लोगों के झांसे में आ जाएंगे, तो अंतिम समय में पढ़ाई भी प्रभावित होगी, जिससे परिणाम पर असर होगा.
Beware of fraudsters spreading rumors about NEET papers on Telegram and other platforms.— National Testing Agency (@NTA_Exams) April 18, 2026
Do not fall prey to such scams.
Rely only on official updates from NTA website and verified social media handles.
Strict legal action is being taken and such channels are being blocked.
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एनटीए ने ऑफिशियल एक्स चैनल पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस (FAQ) भी जारी किए गए हैं:
- प्रश्न-1 : क्या वैलिड आईडी प्रूफ के बिना परीक्षा केंद्र में एंट्री संभव है?
उत्तर : नहीं
- प्रश्न-2 : ओएमआर-शीट भरने में क्या सावधानियां बरती जानी चाहिएं?
उत्तर : ओएमआर-शीट दिए गए पेन से भरें तथा शीट भरते समय ओवरराइटिंग नहीं करें एवं करेक्शन फ्लूइड का उपयोग भी नहीं करें
- प्रश्न-3 : परीक्षा का ड्रेस कोड क्या है?
उत्तर : हल्के रंग के साधारण वस्त्र पहने. पूरी बाहों की शर्ट/कुर्ता इत्यादि नहीं पहने, अनावश्यक एसेसरीज भी नहीं पहने.
- प्रश्न-4 : क्या घड़ी पहनने की अनुमति है?
उत्तर : नहीं, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग भी निषेध है.