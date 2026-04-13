NEET UG 2026 Exam : एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड
NEET UG 2026 एग्जाम 3 मई को आयोजित होने वाली है.
Published : April 13, 2026 at 10:55 AM IST
कोटा : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) 3 मई को आयोजित होने वाली है. इस परीक्षा की एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जारी कर दी है. आवेदन करने वाले करीब 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि कैंडिडेट नीट यूजी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के जरिए अपनी एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं. NTA ने यह क्लियर किया है कि यह एडमिट कार्ड नहीं है, केवल परीक्षा शहर की जानकारी है. यह परीक्षा 3 मई को दोपहर 2 से 5 बजे के बीच आयोजित होगी. यह परीक्षा पूरी तरह से पेन पेपर मोड पर होगी. विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड परीक्षा के कुछ दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे.
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बना सकते हैं परीक्षा शहर पहुंचने का प्लान : देव शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा शहर की जानकारी दे दी गई है. इसके बाद में परीक्षा केंद्र वाले शहर पहुंचने का टूर प्लान बना सकते हैं. इसके लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त समय भी मिल गया है. इस एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप में एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट व उसके पिता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है. इसके साथ ही परीक्षा का माध्यम, सेंटर, रिपोर्टिंग और क्लोजिंग टाइम भी दिया गया है. परीक्षा समय, शहर व राज्य की जानकारी है. देव शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी एडवांस सिटी इनफॉरमेशन स्लिप में किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर neetug2026@nta.ac.in पर ई-मेल के माध्यम से तत्काल संपर्क करने के लिए कहा गया है.