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NEET UG 2026 में बड़े बदलाव: परीक्षा का समय बढ़ा, रफ वर्क के लिए मिलेंगे अब चार पन्ने

NEET UG 2026 मे प्रश्न हल करने के लिए पहले से अधिक समय मिलेगा और रफ वर्क के लिए भी अतिरिक्त पन्ने दिए जाएंगे.

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NEET UG 2026: परीक्षा अवधि बढ़ी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 12, 2026 at 3:29 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2026 देने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 21 जून 2026 को होने वाली परीक्षा में कुछ जरुरी बदलाव किए हैं. अब अभ्यर्थियों को प्रश्न हल करने के लिए पहले से अधिक समय मिलेगा और रफ वर्क के लिए भी अतिरिक्त पन्ने दिए जाएंगे. एजेंसी का कहना है कि इन बदलावों से परीक्षा के दौरान छात्रों को सुविधा मिलेगी और वह बिना किसी दबाव के बेहतर ढंग से प्रश्न हल कर सकेंगे.

अवधि बढ़ाकर 195 मिनट की गई

NTA ने उम्मीदवारों से मिले सुझावों और फीडबैक के आधार पर NEET UG 2026 की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है. अब परीक्षा कुल 195 मिनट की होगी. परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होकर शाम 5:15 बजे खत्म होगी. पहले छात्रों को उपस्थिति दर्ज कराने, हस्ताक्षर करने और अन्य अनिवार्य प्रक्रियाओं में समय लगने की शिकायत रहती थी. नई व्यवस्था के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि अभ्यर्थियों का वास्तविक परीक्षा समय किसी भी प्रशासनिक प्रक्रिया से प्रभावित न हो. NEET परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कई प्रश्नों को हल करने के लिए गणना और चित्र बनाने की जरूरत होती है. इसे देखते हुए NTA ने प्रश्न पत्र पुस्तिका में रफ वर्क के लिए मिले पन्नों की संख्या दो से बढ़ाकर चार कर दी है. इससे छात्रों को गणनाएं करने, नोट्स बनाने और आवश्यक डायग्राम तैयार करने में अधिक सुविधा मिलेगी.

बाएं हाथ के छात्रों को मिलेगी विशेष राहत

NTA ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के डिजाइन में भी बदलाव किया है. पहले रफ वर्क के सभी पन्ने केवल बुकलेट के अंत में दिए जाते थे, जिससे कई उम्मीदवारों को असुविधा होती थी. विशेष रूप से बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों को बार-बार पन्ने पलटने में परेशानी का सामना करना पड़ता था. अब नई व्यवस्था के तहत दो रफ वर्क पन्ने निर्देश पृष्ठ के तुरंत बाद और दो पन्ने बुकलेट के अंत में दिए जाएंगे. यह व्यवस्था अंग्रेजी सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्न पत्रों में लागू की गई है.

NTA का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य परीक्षा की सुरक्षा और निष्पक्षता के मानकों को बनाए रखते हुए उम्मीदवारों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है. एजेंसी लगातार छात्रों से प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर रही है और आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में भी ऐसे सुधार किए जा सकते हैं. इससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और तनावमुक्त बनने की उम्मीद है. NTA ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वह परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड और सूचना बुलेटिन ध्यानपूर्वक पढ़ें. परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें और वहां मौजूद अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें. एजेंसी ने कहा है कि नियमों का पालन करने से परीक्षा का संचालन सुचारु रूप से हो सकेगा और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकेगा.

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