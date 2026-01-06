ETV Bharat / bharat

NEET UG 2026: NTA ने जारी की एडवाइजरी, अभ्यर्थी अपडेट कर लें अपना आधार, UDID व कैटेगरी सर्टिफिकेट

NEET UG 2026 ( FILE PHOTO )

कोटा : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) का आयोजन मई 2026 में किया जाना है. यह परीक्षा संभवत 3 या 10 मई को आयोजित हो सकती है. इस परीक्षा के आयोजन के पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सोमवार रात को नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें स्टूडेंट को एडवाइजरी जारी की गई है. इस एडवाइजरी के तहत उन्हें आधार कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड (UDID) और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट रखने के लिए निर्देशित किया गया है. यह इन सब की आवश्यकता ऑनलाइन एप्लीकेशन में होगी. निजी कोचिंग संस्थान के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार साल 2026 की परीक्षा भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रहा है. एनटीए की एडवाइजरी के अनुसार नीट यूजी परीक्षा देने के इच्छुक कैंडीडेट्स अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट रखें. वह परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के पहले ही एडवांस में दस्तावेजों को सही कर लें. दस्तावेजों में किसी भी तरह का अंतर होने के चलते बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्शन हो सकता है, इसीलिए पहले से दस्तावेजों को सही रखें.