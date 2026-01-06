NEET UG 2026: NTA ने जारी की एडवाइजरी, अभ्यर्थी अपडेट कर लें अपना आधार, UDID व कैटेगरी सर्टिफिकेट
NTA ने NEET UG के लिए आधार कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट के सबंध में एडवाइजरी जारी की है.
Published : January 6, 2026 at 9:11 AM IST
कोटा : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) का आयोजन मई 2026 में किया जाना है. यह परीक्षा संभवत 3 या 10 मई को आयोजित हो सकती है. इस परीक्षा के आयोजन के पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सोमवार रात को नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें स्टूडेंट को एडवाइजरी जारी की गई है. इस एडवाइजरी के तहत उन्हें आधार कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड (UDID) और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट रखने के लिए निर्देशित किया गया है. यह इन सब की आवश्यकता ऑनलाइन एप्लीकेशन में होगी.
निजी कोचिंग संस्थान के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार साल 2026 की परीक्षा भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रहा है. एनटीए की एडवाइजरी के अनुसार नीट यूजी परीक्षा देने के इच्छुक कैंडीडेट्स अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट रखें. वह परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के पहले ही एडवांस में दस्तावेजों को सही कर लें. दस्तावेजों में किसी भी तरह का अंतर होने के चलते बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्शन हो सकता है, इसीलिए पहले से दस्तावेजों को सही रखें.
पारिजात मिश्रा ने बताया कि सभी विद्यार्थियों को निर्देशित किया है कि आधार कार्ड को एक्यूरेट रखें. विद्यार्थी के आधार कार्ड पर उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटो व पता पूरी तरह से ठीक होना चाहिए. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी उपयोग होने पर लिया जा सकेगा, यह भी दुरस्त हो. आधार से जुड़े हुए नंबर पर ओटीपी आ सकता है, इसीलिए नंबर ठीक होना चाहिए. विद्यार्थी यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर अपने आधार में करेक्शन और उन्हें अपडेट कर सकते हैं. आवेदन के पहले यह दुरुस्त भी हो सकते हैं. इसी तरह से कैटिगरी सर्टिफिकेट में ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ओबीसी एनसीएल को वैलिड व अपडेटेड रखने होंगे.
सभी विद्यार्थियों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सलाह दी है कि वे आगे के अपडेट, निर्देशों या नोटिस के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in और neet.nta.nic.in पर नियमित विजिट करते रहें. इस बार भी ऑनलाइन आवेदन नीट यूजी की वेबसाइट पर होंगे. पारिजात मिश्रा ने बताया कि बीते 2 सालों में 22 से 24 लाख के बीच रजिस्ट्रेशन विद्यार्थियों ने कराए थे. जबकि परीक्षा में 22 से 23.7 लाख के बीच विद्यार्थी बैठे थे. साल 2025 में भी 7 फरवरी से नीट यूजी के आवेदन शुरू हो गए थे. ऐसे में उम्मीद है कि साल 2026 के लिए भी फरवरी के महीने में आवेदन शुरू हो जाएंगे.
