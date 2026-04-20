NEET UG 2026: इस बार एग्जाम में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेकैनिज्म
NEET UG 2026 ट्विटर हैंडल पर परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी अपडेट, एग्जाम में नहीं होगी कोई गलती, मेकैनिज्म में शामिल AI से निगरानी
Published : April 20, 2026 at 3:55 PM IST
कोटा : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) 3 मई को आयोजित कर रही है. एनटीए ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी अपडेट कर दी है. इसमें बताया गया है कि इस बार परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेकैनिज्म डेप्लॉय किया जा रहा है, जिससे परीक्षा त्रुटिरहित (Error-free) तरीके से आयोजित की जा सके.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनटीए ने परीक्षा के बारे में बताया है कि उनकी योजना कई महीनो ने चल रही है. सुरक्षा के कई स्तर हैं व गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. स्टूडेंट को मॉक टेस्ट से परीक्षा के पैमाने से डरना नहीं चाहिए. स्टूडेंट मॉक टेस्ट के अंकों को लेकर बहाने बना रहे हैं, जबकि एनटीए इस साल की परीक्षा को त्रुटिरहित बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर रही है.
Still making excuses about your mock scores? The NTA is literally deploying latest mechanisms including AI to ensure this year’s exam is foolproof.— National Testing Agency (@NTA_Exams) April 20, 2026
While you’re busy scrolling, hundreds of City Coordinators and exam functionaries are already on the ground. Orientations are done.… pic.twitter.com/Kje9zk9jqs
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ये किए इंतजाम - इस परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में सिटी कोर्डिनेटर और परीक्षा आयोजन के अधिकारी तैयारी में जुटे हैं. प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं. तकनीकी उन्नयन (Technological Upgradation) शुरू हो चुका है. जिला और पुलिस प्रशासन निष्पक्ष और त्रुटिरहित परीक्षा वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी में जुटा है. इन सब की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है. तकनीक को अपडेट किया जा रहा है. जिला प्रशासन और पुलिस भी फ्री और फेयर एग्जाम करवाने के लिए तैयारी कर रही है. एनटीए का साफ मैसेज स्टूडेंट के लिए है कि "ध्यान परीक्षा पर केंद्रित रहे, बाकी सब हम संभाल लेंगे." इसमें कोई खामी व ध्यान भटकाने वाली बात नहीं होगी. स्टूडेंट, आंसर बुक व मेहनत ही वास्तविक परिणाम रहेगा. NTA का पूरा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है.
You think it's just a question paper? That’s the biggest illusion students live in.— National Testing Agency (@NTA_Exams) April 20, 2026
While you're debating “aaj padhun ya kal,” an entire system is already 10 steps ahead. Months of planning. Layers of security. Zero margin for error.
This isn’t your school test. This is a… pic.twitter.com/EKrIJcyjW6
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आप पेपर पर फोकस करें हम सब कुछ संभाल लेंगे- NTA : देव शर्मा का कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि छात्रों को केवल भ्रम है कि यह एक प्रश्न पत्र है, जबकि ऐसा नहीं है. यह स्कूल की परीक्षा नहीं है, एक राष्ट्रीय स्तर की ऐसी प्रणाली है, यह ओवरऑल परीक्षण करने के लिए बनाई गई है. जिसमें अभ्यास, समय, मानसिकता के साथ सब कुछ जांचा जाएगा. उन्होंने विद्यार्थियों को आगाह भी किया है कि वे आज पढ़े या कल पर बहस कर रहे हैं, जबकि व्यवस्था उनसे 10 कदम आगे निकल गई है. परीक्षा के दिन, यह सिर्फ स्टूडेंट बनाम प्रश्न नहीं है. यह आप बनाम एक ऐसी व्यवस्था है, जो किसी के लिए नहीं रुकती. क्या आप एक बेहतर भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं?