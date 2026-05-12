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NEET UG 2026 पेपर लीक का नासिक कनेक्शन, पुलिस ने शक के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया

नासिक: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने तीन मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी-2026' को इसका प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के मद्देनजर मंगलवार को रद्द करने की घोषणा की तथा सरकार ने सीबीआई को इन 'अनियमितताओं' की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया. इस मामले राजस्थान पुलिस ने देश भर से 16 शक के घेरे में आए लोगों को हिरासत में लिया है.

नासिक पुलिस ने एक 30 साल के छात्र को हिरासत में लिया है जो अभी बीएमएस प्रोग्राम के अपने आखिरी साल में है. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण कुमार चौहान ने कहा कि नासिक पुलिस हिरासत में लिए गए शक के घेरे में आए व्यक्ति को राजस्थान पुलिस को सौंप देगी. वह नासिक जिले के नंदगांव का रहने वाला है.

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण कुमार चौहान ने कहा, "आज सुबह, राजस्थान पुलिस ने एक खास व्यक्ति को हिरासत में लेने का आग्रह किया था. उनके इस आग्रह पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने एक शख्स को हिरासत में लिया है.

टेक्निकल जांच और तस्वीरों के आधार पर पहचान के बाद, नासिक पुलिस ने सिर्फ एक घंटे के अंदर शक के घेरे में आए व्यक्ति को सफलतापूर्वक हिरासत में ले लिया. शक के घेरे में आए व्यक्ति ने अपना भेष बदलकर पहचान से बचने की कोशिश की थी. उसने अपना सिर मुंडवा लिया था और गंजा घूम रहा था. उसे तब हिरासत में लिया गया जब वह मंदिर जा रहा था.