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NEET UG 2026 पेपर लीक का नासिक कनेक्शन, पुलिस ने शक के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया

नीट यूजी पेपर लीक मामले में नासिक पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है.

NEET UG 2026 Leaked Paper Nashik connection
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 6:32 PM IST

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नासिक: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने तीन मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी-2026' को इसका प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के मद्देनजर मंगलवार को रद्द करने की घोषणा की तथा सरकार ने सीबीआई को इन 'अनियमितताओं' की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया. इस मामले राजस्थान पुलिस ने देश भर से 16 शक के घेरे में आए लोगों को हिरासत में लिया है.

नासिक पुलिस ने एक 30 साल के छात्र को हिरासत में लिया है जो अभी बीएमएस प्रोग्राम के अपने आखिरी साल में है. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण कुमार चौहान ने कहा कि नासिक पुलिस हिरासत में लिए गए शक के घेरे में आए व्यक्ति को राजस्थान पुलिस को सौंप देगी. वह नासिक जिले के नंदगांव का रहने वाला है.

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण कुमार चौहान ने कहा, "आज सुबह, राजस्थान पुलिस ने एक खास व्यक्ति को हिरासत में लेने का आग्रह किया था. उनके इस आग्रह पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने एक शख्स को हिरासत में लिया है.

टेक्निकल जांच और तस्वीरों के आधार पर पहचान के बाद, नासिक पुलिस ने सिर्फ एक घंटे के अंदर शक के घेरे में आए व्यक्ति को सफलतापूर्वक हिरासत में ले लिया. शक के घेरे में आए व्यक्ति ने अपना भेष बदलकर पहचान से बचने की कोशिश की थी. उसने अपना सिर मुंडवा लिया था और गंजा घूम रहा था. उसे तब हिरासत में लिया गया जब वह मंदिर जा रहा था.

नीट यूजी 2026 परीक्षा तीन मई को भारत के 551 शहरों और अन्य देशों के 14 शहरों में आयोजित की गई थी. यह परीक्षा लगभग 23 लाख पंजीकृत परीक्षार्थियों के लिए आयोजित की गयी थी. प्रश्नपत्र लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया. एनटीए के अनुसार, मई 2026 के सत्र में पंजीकृत उम्मीदवारों की जानकारी और चुने गए परीक्षा केंद्रों को पुनः आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल किया जाएगा.

बयान में कहा गया है कि, नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा. बयान के अनुसार विद्यार्थियों द्वारा भुगतान की गई फीस वापस कर दी जाएगी और परीक्षा एनटीए के आंतरिक संसाधनों का उपयोग कर पुनः आयोजित की जाएगी.

ये भी पढ़ें: NEET-UG परीक्षा 2026 कैंसिल, सरकार ने आरोपों की CBI जांच के आदेश दिए

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