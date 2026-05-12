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राजस्थान में हुआ था पेपर लीक, NTA ने रद्द की 3 मई को हुई NEET UG 2026 परीक्षा

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि यह यह परीक्षा ऑफलाइन पेन पेपर मोड पर 3 मई को आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में राजस्थान और अन्य प्रदेशों में पेपर लीक के सूचना फैल गई थी, इस पूरे मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा को रद्द कर दिया हैं. ऐसे में इस परीक्षा को दोबारा करने का फैसला लिया गया है.

कोटा : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मंगलवार को रद्द कर दिया है. परीक्षा में पेपर लीक की बात सामने आई थी, जिसके बाद तत्काल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में निर्णय लिया और इस पूरे मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (CBI) को सौंप दी है. परीक्षा के संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साफ कहा है कि परीक्षा का दोबारा आयोजन किया जाएगा, लेकिन विद्यार्थियों को किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं देना होगा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पहले ली गई रजिस्ट्रेशन फीस को भी रिफंड कर देगी. अपने खर्चे पर इस परीक्षा को दोबारा आयोजित करेगी.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट एक्स पर जानकारी देते हुए बताया है कि परीक्षा में स्वतंत्र एजेंसी अपनी जांच कर रही है, उनके इनपुट्स के आधार पर इस परीक्षा को रद्द किया गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह अभी बताया है कि परीक्षा दोबारा कब आयोजित होगी, इसकी जल्द ही जानकारी साझा कर दी जाएगी. साथ ही इस पूरे मामले पर जांच भी की जा रही है.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने सोमवार को कहा था कि NEET परीक्षा को लेकर कई तरह की भ्रांतियां चल रही हैं. एक गेस पेपर है, जिसमें करीब 410 प्रश्न हैं. उनमें से 120 प्रश्न आने की बात सामने आई है. यह गेस पेपर परीक्षा से कई दिन पहले से बच्चों के बीच घूम रहा है. मसलन, किसी ने ई-मित्र पर फोटो कॉपी करवाई तो उसने आगे फॉरवर्ड कर दी. एसओजी जांच कर रही है कि इस गेस पेपर के जरिए कोई चीटिंग तो नहीं हुई. उन्होंने साफ किया कि इस मामले में फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. यह गेस पेपर किसने तैयार किया, इसे लेकर पड़ताल जारी है.

गहलोत ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना : पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा- NEET (UG) प्रवेश परीक्षा का रद्द होना यह दर्शाता है कि इस पेपर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी. राजस्थान की भाजपा सरकार ने जानबूझकर दो सप्ताह तक इसे छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा रद्द कर और सीबीआई को जांच सौंपकर युवाओं के हित में एक साहसिक निर्णय लिया है.

राजस्थान की भाजपा सरकार ने पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में हुए OMR शीट घोटाले को छिपाया, ताकि सरकार की बदनामी न हो. कमजोर पैरवी के कारण उस मामले के आरोपियों को जमानत भी मिल गई. इसी प्रकार, अब NEET (UG) परीक्षा लीक की जानकारी को भी छिपाने का प्रयास किया गया और एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई. अब सच्चाई सामने आ गई है और भाजपा सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो गया है.