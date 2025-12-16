ETV Bharat / bharat

NEET UG 2026: 3 या 10 मई को आयोजित हो सकती है परीक्षा, सिलेबस में बदलाव की उम्मीद कम

बीते सालों के अनुसार यह परीक्षा मई महीने में रविवार को होती है. इस बार 3 या 10 मई को परीक्षा हो सकती है.

NEET UG 2026
NEET UG 2026 (file photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 16, 2025

कोटा : देश के सबसे बड़ी और एकमात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG) यूजी परीक्षा आयोजन का नोटिफिकेशन फरवरी माह में जारी होता है. इसके पहले परीक्षा तारीखों का एलान भी हो जाता है. नोटिफिकेशन के साथ परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं. हालांकि बीते सालों के अनुसार यह परीक्षा मई महीने में रविवार को आयोजित होती है. ऐसे में इस बार 3 या 10 मई को यह परीक्षा आयोजित हो सकती है.

वहीं परीक्षा में सिलेबस लंबे अंतराल के बाद ही छोटे मोटे बदलाव होते हैं, जिसमें भी कुछ टॉपिक्स के हिस्से को हटा दिया जाता है, लेकिन फिर भी इस परीक्षा को देने की इच्छुक लाखों कैंडिडेट्स को इसका इंतजार रहता है. साल 2025 की परीक्षा में 22.76 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन थे. निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया नीट यूजी परीक्षा के सिलेबस में ज्यादा बदलाव नहीं होता है. बीते पांच साल में केवल प्रैक्टिकल नॉलेज का हिस्सा जोड़ा गया है. वहीं इक्के दुक्के टॉपिक्स से कुछ मामूली हिस्सा हटाया है. इस साल सिलेबस में बदलाव की उम्मीद कम ही है.

2024 में हुआ था बदलाव : मिश्रा ने बताया कि परीक्षा तारीख के करीब 4 से 5 माह पहले ही नेशनल मेडिकल कमीशन सिलेबस को जारी कर दिया जाता है. साल 2020 से 2023 की परीक्षा में कोई बदलाव सिलेबस में नहीं हुआ है. साल 2024 में बदलाव हुआ था, जिसके तहत कोविड 19 के दौरान रेशनलाइज सिलेबस को कम कर दिया था. यानी कि एनसीआरईटी ने 11 वीं व 12वीं में जिन टॉपिक्स के हिस्से हटाए थे, उन्हें 2024 में नीट यूजी से भी हटाया था. इसी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का हिस्सा जोड़ दिया गया था. साल 2024 और 2025 के परीक्षा सामान सिलेबस से हुई है. साल 2026 की परीक्षा के सिलेबस में भी बदलाव की उम्मीद नहीं है.

3 या 10 मई 2026 को आयोजित हो सकती है परीक्षा : पारिजात मिश्रा ने बताया कि नीट यूजी एग्जाम 3 से 10 मई के बीच आने वाले रविवार को आयोजित होती आई है. परीक्षा में जिसमें हमेशा रविवार को अक्सर आयोजित होती है, लेकिन दो रविवार आने पर दूसरे को भी आयोजित होती है. साल 2025 में 4 व 2024 में यह 5 मई को आयोजित हुई थी. इसके पहले 2023 में 7 व 2022 में 8 मई को आयोजित हुई थी. साल 2022 में 1 मई को भी रविवार था, लेकिन परीक्षा तारीख 8 मई रखी गई थी. ऐसे में साल 2026 में मई के पहले दो रविवार 3 या 10 तारीख को आ रहे है. ऐसे में दोनों में से एक दिन एग्जाम आयोजित हो सकता है. इसमें संभावना 3 मई 2026 (रविवार) की ज्यादा है.

