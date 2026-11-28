NEET-UG 2026: मुआवजा नीति जारी करने की मांग, CJP ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को लिखा पत्र
NEET-UG 2026 से जुड़े मामले में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की नीति पर CJP ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा.
Published : November 28, 2026 at 8:23 PM IST
नई दिल्ली: NEET-UG 2026 से जुड़े मामले में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की नीति अब तक सार्वजनिक नहीं होने पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. पार्टी की लीगल सेल ने सह-संयोजक सौरव दास की ओर से प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को औपचारिक पत्र भेजकर सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2026 के आदेश का तत्काल पालन करने की मांग की है.
पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 90 दिनों के अंदर देशभर के लिए मुआवजा नीति तैयार कर अधिसूचित करने का निर्देश दिया था, लेकिन समय सीमा खत्म होने के करीब पहुंचने के बावजूद नीति सार्वजनिक नहीं की गई है.
30 नवंबर को समाप्त हो रही है 90 दिनों की समय सीमा
CJP के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2026 को दिए अपने आदेश में केंद्र सरकार को NEET-UG 2026 से जुड़े मामलों में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए देशव्यापी मुआवजा नीति बनाने और उसे अधिसूचित करने का निर्देश दिया था. इसके लिए सरकार को 90 दिनों का समय दिया गया था, जिसकी अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 है. पार्टी का कहना है कि समय सीमा समाप्त होने में अब दो दिन से भी कम समय बचा है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक मुआवजा नीति सार्वजनिक नहीं की गई है. इतना ही नहीं, प्रभावित परिवारों को भी अब तक किसी तरह की आधिकारिक सूचना या आर्थिक सहायता मिलने की जानकारी नहीं है.
सरकार के आश्वासन पर वापस लिया था विरोध मार्च
CJP ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों पर भरोसा करते हुए पार्टी ने 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध मार्च वापस ले लिया था. पार्टी का कहना है कि उसने सरकार के आश्वासन को सद्भावना के साथ स्वीकार किया था, लेकिन अब तक नीति सामने नहीं आने से प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बनी हुई हैं.
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मुआवजा नीति में तीन प्रमुख मांगें
पार्टी ने केंद्र सरकार से तत्काल तीन कदम उठाने की मांग की है. इनमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप मुआवजा नीति को अधिसूचित करना, मुआवजा पाने के लिए पात्रता की स्पष्ट शर्तें और सहायता राशि सार्वजनिक करना और प्रभावित परिवारों को बिना प्रशासनिक देरी के समयबद्ध तरीके से भुगतान सुनिश्चित करना शामिल है. CJP का कहना है कि जब तक पात्रता और मुआवजे की राशि को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए जाते, तब तक प्रभावित परिवारों को राहत मिलने की प्रक्रिया में अनिश्चितता बनी रहेगी.
आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी
CJP ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार 30 नवंबर 2026 तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती है, तो पार्टी सभी संवैधानिक और कानूनी विकल्पों का उपयोग करेगी. पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए गए आश्वासनों का सम्मान किया जाना चाहिए और अपने बच्चों को खो चुके परिवारों को सरकारी प्रक्रियाओं के इंतजार में और परेशान नहीं होना चाहिए.
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