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NEET-UG 2026: मुआवजा नीति जारी करने की मांग, CJP ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को लिखा पत्र

फाइल फोटो. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: NEET-UG 2026 से जुड़े मामले में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की नीति अब तक सार्वजनिक नहीं होने पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. पार्टी की लीगल सेल ने सह-संयोजक सौरव दास की ओर से प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को औपचारिक पत्र भेजकर सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2026 के आदेश का तत्काल पालन करने की मांग की है.

पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 90 दिनों के अंदर देशभर के लिए मुआवजा नीति तैयार कर अधिसूचित करने का निर्देश दिया था, लेकिन समय सीमा खत्म होने के करीब पहुंचने के बावजूद नीति सार्वजनिक नहीं की गई है.