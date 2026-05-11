NEET UG 2026 : गड़बड़ियों की शिकायत की SOG कर रही जांच, एनटीए का बयान- कड़ी सुरक्षा के बीच हुई परीक्षा

NEET UG 2026 : गड़बड़ियों की शिकायत की SOG कर रही जांच, एनटीए का बयान- कड़ी सुरक्षा के बीच हुई परीक्षा
राजस्थान एसओजी के एडीजी ने कहा- गेस पेपर के जरिए कोई चीटिंग हुई या नहीं, इसकी जांच जारी है.
Published : May 11, 2026 at 8:10 PM IST
जयपुर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET UG 2026 में राजस्थान में गड़बड़ी की आशंकाओं को लेकर राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) जांच कर रही है. अब तक की जांच में सामने आया है कि एक गेस पेपर में से केमिस्ट्री में कई सवाल आने की बात सामने आई है, जिसे लेकर एसओजी गहनता से जांच में जुटी है.
इधर, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया है. एनटीए की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक पोस्ट में कहा गया है कि राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) द्वारा NEET UG 2026 से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्टों से अवगत है. अभ्यर्थियों, अभिभावकों और आम जनता की जानकारी के लिए एनटीए ने कुछ जानकारी साझा की है.
जांच में जुटी एसओजी : एसओजी के एडीजी विशाल बंसल का कहना है कि NEET परीक्षा को लेकर कई तरह की भ्रांतियां चल रही हैं. एक गेस पेपर है, जिसमें करीब 410 प्रश्न हैं. उनमें से 120 प्रश्न आने की बात सामने आई है. यह गेस पेपर परीक्षा से कई दिन पहले से बच्चों के बीच घूम रहा है. मसलन, किसी ने ई-मित्र पर फोटो कॉपी करवाई तो उसने आगे फॉरवर्ड कर दी. एसओजी जांच कर रही है कि इस गेस पेपर के जरिए कोई चीटिंग तो नहीं हुई. उन्होंने साफ किया कि इस मामले में फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. यह गेस पेपर किसने तैयार किया, इसे लेकर पड़ताल जारी है.
पूरी सुरक्षा और प्रोटोकॉल के तहत हुई परीक्षा : इस बयान में कहा- 3 मई 2026 को परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार और पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की गई. प्रश्न पत्रों को GPS-ट्रैक्ड वाहनों के माध्यम से भेजा गया, जिन पर विशिष्ट और सत्यापित किए जा सकने वाले वॉटरमार्क पहचान चिह्न लगे थे. परीक्षा केंद्रों पर केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से AI-सहायता प्राप्त CCTV निगरानी की गई. प्रत्येक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया तथा 5G जैमर सक्रिय रहे. परीक्षा प्रक्रिया सभी केंद्रों पर निर्धारित योजना के अनुसार संपन्न हुई.
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चार दिन बाद कथित अनियमितता की जानकारी : बयान में कहा गया- 7 मई 2026 की देर शाम, परीक्षा के चार दिन बाद NTA को परीक्षा से संबंधित कथित अनियमितताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई. इन सूचनाओं को NTA ने 8 मई 2026 की सुबह स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया. हाल के दिनों में मीडिया में जिन हिरासतों और कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं, वे संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पेशेवर और समयबद्ध कार्रवाई का परिणाम हैं. NTA इस प्रयास का नेतृत्व कर रही एजेंसियों के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करता है और पुष्टि करता है कि वह उन्हें परीक्षा संबंधी सभी आवश्यक डेटा और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हुए पूर्ण सहयोग दे रहा है.
The National Testing Agency is aware of reports concerning the action initiated by the Rajasthan Special Operations Group in connection with alleged irregularities around NEET (UG) 2026. The following is placed on record for the information of candidates, parents, and the public.…— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 10, 2026
जांच के अधीन है मामला : बयान में यह भी कहा गया है कि यह मामला वर्तमान में जांच के अधीन है और तथ्यों का निर्धारण संबंधित एजेंसियां नियमानुसार करेंगी. NTA जांच के परिणामों को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं लगाएगा और न ही संभावित निष्कर्षों पर कोई टिप्पणी करेगा. एजेंसियां जो भी निष्कर्ष निकालेंगी, यदि आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो उसे पारदर्शी तरीके से स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक किया जाएगा.
चिंता पैदा कर सकती हैं ऐसी खबरें : बयान के अनुसार, NEET UG 2026 के अभ्यर्थियों और उनके परिवारों के लिए, अधिकांश ईमानदार और मेहनती विद्यार्थियों की मेहनत और सत्यनिष्ठा पर कोई सवाल नहीं है और न ही उसे कमतर आंका जाएगा. NTA समझता है कि इस प्रकार की खबरें चिंता पैदा कर सकती हैं, इसलिए अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे जांच एजेंसियों को अपना कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक समय और अवसर दें. आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से उचित कदम उठाए जाएंगे.
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हेल्पलाइन की गई जारी : बयान में बताया गया है कि किसी भी प्रश्न या जानकारी के लिए NEET 2026 हेल्पलाइन पर संपर्क करें. इस संबंध में ईमेल: neet-ug@nta.ac.in और फोन नंबर 011-40759000 व 011-69227700 पर संपर्क किया जा सकता है. NTA निष्पक्ष, सुरक्षित और विश्वसनीय परीक्षाएं कराने तथा परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखने के लिए सभी जांच एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है.